Что может быть более атмосферным, чем Новый год и Рождество на севере? Зимние туры в Карелию – это погружение в сказку: стилизованные ретро-поезда, заснеженный таежный лес, загадочные горы, замерзшие озера и кристально чистые водопады. Добавьте к этому качественную инфраструктуру в виде комфортных отелей и баз отдыха, вкусную национальную кухню и не сомневайтесь: вы проведете оставшийся год так же круто, как и встретите его начало в Карелии.
Туроператор “Золотое кольцо Карелии” предлагает праздничные программы в Республику: вас ждут экскурсии по столице региона – Петрозаводску, прогулки по природным достопримечательностям и спортивные активности. Так, гости региона могут покататься на собачьих упряжках, квадроциклах, снегоходах и горных лыжах! А для тех, кто хочет совместить отдых со школьными каникулами и поехать в путешествие с детьми, мы организуем визит в вотчину карельского Деда Мороза.
Специально для Вас мы разработали программы на любой вкус:
Тур в Карелию на Новый год 4 дня (31.12 – 03.01) от 48900 рублей с взрослого.
Тур в Карелию на новый год + остров Кижи 5 дней (30/31.12 – 03/04.01) от 59400 рублей с взрослого.
Тур в Карелию на новогодние праздники 4 дня (04.01 – 07.01) от 48900 рублей с взрослого.
Тур в Карелию на новогодние праздники + остров Кижи 5 дней (03/04.01 – 07/08.01) от 59400 рублей с взрослого.
Простой трехдневный тур "Зима в Карелии" на даты: 31.12-02.01, 02.01-04.01, 04.01-06.01 и 06.01-08.01 от 33100 рублей с взрослого.
Тур в новогодние каникулы на 4 дня с Кижами "Легенды Севера" на даты: 30.12-02.01, 02.01-05.01, 05.01-08.01 от 47900 рублей с взрослого.
Большой 5-ти дневный тур с посещением Сортавала, ретропоездом, Петрозаводском и Кижами "Жемчужное ожерелье Карелии - ЗИМА" от 79500 рублей с взрослого.