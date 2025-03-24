Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Туры в Карелию на Новогодние праздники 2025 от "Золотое кольцо Карелии". Все предложения туроператора с 29 декабря 2024 по 8 января 2025

Новогодние туры в Карелию

Что может быть более атмосферным, чем Новый год и Рождество на севере? Зимние туры в Карелию – это погружение в сказку: стилизованные ретро-поезда, заснеженный таежный лес, загадочные горы, замерзшие озера и кристально чистые водопады. Добавьте к этому качественную инфраструктуру в виде комфортных отелей и баз отдыха, вкусную национальную кухню и не сомневайтесь: вы проведете оставшийся год так же круто, как и встретите его начало в Карелии.

Туроператор “Золотое кольцо Карелии” предлагает праздничные программы в Республику: вас ждут экскурсии по столице региона – Петрозаводску, прогулки по природным достопримечательностям и спортивные активности. Так, гости региона могут покататься на собачьих упряжках, квадроциклах, снегоходах и горных лыжах! А для тех, кто хочет совместить отдых со школьными каникулами и поехать в путешествие с детьми, мы организуем визит в вотчину карельского Деда Мороза.

Специально для Вас мы разработали программы на любой вкус:

  1. Тур в Карелию на Новый год 4 дня (31.12 – 03.01) от 48900 рублей с взрослого.

  2. Тур в Карелию на новый год + остров Кижи 5 дней (30/31.12 – 03/04.01) от 59400 рублей с взрослого.

  3. Тур в Карелию на новогодние праздники 4 дня (04.01 – 07.01) от 48900 рублей с взрослого.

  4. Тур в Карелию на новогодние праздники + остров Кижи 5 дней (03/04.01 – 07/08.01) от 59400 рублей с взрослого.

  5. Простой трехдневный тур "Зима в Карелии" на даты: 31.12-02.01, 02.01-04.01, 04.01-06.01 и 06.01-08.01 от 33100 рублей с взрослого.

  6. Тур в новогодние каникулы на 4 дня с Кижами "Легенды Севера" на даты: 30.12-02.01, 02.01-05.01, 05.01-08.01 от 47900 рублей с взрослого.

  7. Большой 5-ти дневный тур с посещением Сортавала, ретропоездом, Петрозаводском и Кижами "Жемчужное ожерелье Карелии - ЗИМА" от 79500 рублей с взрослого.

Не подходят туры? Забронируйте проживание самостоятельно и купите у нас экскурсии из Петрозаводска в новогодние праздники, спланировав даты и пожелания по своему усмотрению:
Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Часто задаваемые вопросы

Боюсь, что в туре будет холодно. Какую одежду лучше взять?

В Карелии очень обманчивая погода и прогноз меняется раз в несколько часов. Чтобы не замерзнуть возьмите теплой одежды с запасом, несколько непродуваемых курток и пар обуви. А также не забывайте увлажняющий крем, который спасет вашу кожу от обветривания.

Туры проходят в сам праздник?

Да, у нас есть тур с 31 декабря по 3 января или (для тех, кто хочет увидеть больше) с 30 декабря по 3 января. Если вы хотите провести Новый год в привычной обстановке — подготовили для вас приключения с 3 и 4 января.

Как можно связаться с вами?

Закажите звонок на сайте, позвоните самостоятельно. Также вы можете написать в соцсетях и мессенджерах.

Можно ли сильно замерзнуть в Карелии?

Зимняя Карелия, конечно, может быть холодной, но с правильной одеждой вы будете чувствовать себя комфортно. Рекомендуются утепленная куртка, шапка, варежки, шарф и теплая обувь. Слои одежды помогут сохранить тепло. Не забудьте также о термобелье и носках.

Есть ли туры прямо на новогодние даты?

Да, конечно! У нас есть программы, разработанные для самого праздника. Вы можете выбрать тур с 31 декабря по 3 января или, если хотите продлить праздничное настроение, с 30 декабря по 3 января. Для тех, кто хочет путешествовать уже в новом году, мы предлагаем туры с 3 и 4 января с посещением вотчины карельского Деда Мороза или таежного зоопарка.

Как можно связаться с вами?

Вы можете написать нам в Telegram или WhatsApp по номеру +7 (911) 050-34-77. Также вы можете отправить запрос на электронную почту ring@karelia.gold

Мы гарантируем оперативный ответ на ваш запрос. Наш менеджер с удовольствием предоставит всю необходимую информацию и поможет вам выбрать идеальный тур на Новый год.

Туры в Карелию на новогодние праздники

Золотое кольцо Карелии - многофункциональный туроператор, предлагающий услуги по организации многодневных туров по Карелии на Новый Год (с включенным проживанием, экскурсиями и питанием); организацию однодневных новогодних экскурсий из Петрозаводска и других городов Карелии; бронирование и аренду загородного размещения в коттеджах и на базах отдыха; санаторно-курортный отдых и конечно же туры для организованных групп школьников; корпоративные программы и все виды MICE и VIP обслуживания в нашей гостеприимной республике.

Чем заняться на Новый Год в Карелии

  • Покататься на снегоходах

    Почувствуйте адреналин и свободу, прокатившись на снегоходах по заснеженным тропам.

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  • Попробовать калитки на мастер-классе

    Откройте для себя аутентичный вкус Карелии. Научитесь готовить традиционный вид выпечки с ягодами, грибами или картошкой.

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  • Насладиться природой у водопада

    Прогулка к бурному водопаду Кивач – потрясающая возможность сделать красивые фото в заповедном месте.

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  • Посетить парк “Рускеала”

    Мраморные карьеры и горнолыжные спуски ждут вас вместе с замерзшим озером и эффектной ночной подсветкой парка.

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  • Покататься на собачьих или оленьих упряжках

    Ощутите ветер в ушах, скорость, веселье и прилив энергии, управляя животными.

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Преимущества проведения Нового года в Карелии

Это необычный опыт, который запомнится вам надолго. Новый год — любимый многими праздник, а зимняя Карелия — это интересное место, в котором можно насладиться красотой, отдохнуть в тишине, перестать думать о рабочих задачах и ненадолго замедлиться.

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