Новогодние туры в Карелию

Что может быть более атмосферным, чем Новый год и Рождество на севере? Зимние туры в Карелию – это погружение в сказку: стилизованные ретро-поезда, заснеженный таежный лес, загадочные горы, замерзшие озера и кристально чистые водопады. Добавьте к этому качественную инфраструктуру в виде комфортных отелей и баз отдыха, вкусную национальную кухню и не сомневайтесь: вы проведете оставшийся год так же круто, как и встретите его начало в Карелии.

Туроператор “Золотое кольцо Карелии” предлагает праздничные программы в Республику: вас ждут экскурсии по столице региона – Петрозаводску, прогулки по природным достопримечательностям и спортивные активности. Так, гости региона могут покататься на собачьих упряжках, квадроциклах, снегоходах и горных лыжах! А для тех, кто хочет совместить отдых со школьными каникулами и поехать в путешествие с детьми, мы организуем визит в вотчину карельского Деда Мороза.

Специально для Вас мы разработали программы на любой вкус: