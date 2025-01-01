Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Тур «Зима в Карелии»

от 30 900 ₽ за взрослого
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01.12–09.03сезонность
8 отз.
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 3
    Ночей: 2
  • Тур начинается: Петрозаводск, 08:00
  • Тур заканчивается: Петрозаводск, 17:00
  • Что включено: 3 завтрака (шведский стол), 1 чаепитие (в питомнике хасок и оленей), проживание в гостинице в центре Петрозаводска (3 дня/2ночи), все входные билеты по программе (экскурсия в питомник хаски, оленья ферма, входной билет с экскурсией "Мраморный каньон" в горном парке Рускеала, гора Сампо, водопад Кивач, транспортное обслуживание на автобусе по программе все дни, работа экскурсовода по программе все дни.
  • Что посетим: Петрозаводск, Питомник северных ездовых собак, хасок и оленей в поселке Чална, Водопады Ахинкоски, Рускеала, Гора Сампо, Марциальные воды, Водопад Кивач, Вулкан Гирвас
Тур «Зима в Карелии»

Зима в Карелии — удивительная возможность прикоснуться к прекрасной зимней сказке: белый-пребелый снег, веселые забавы, красивая природа и чистейший воздух! Все для Вас!

Тур в зимнюю карельскую сказку «Зима в Карелии — знакомство с Севером»— это увлекательное путешествие в страну снега, потрясающих ледяных водопадов и зимних забав!

Вас ждут красивейшие карельские достопримечательности, в зимнем обличении: удивительные хаски и олени, блестящий и по-настоящему белый от солнца снег, красивейший зимний водопад Кивач, мраморный каньон Рускеала с зимней подсветкой и столица Карелии — красавец-Петрозаводск!

Самый подходящий поезд под тур: Москва-Петрозаводск 018А с прибытием в 7:50. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях.

Обратные билеты нужно приобретать на любой поезд после 17:30 из Петрозаводска. Самый комфортабельный и оптимальный вариант: Петрозаводск-Москва 017А с отправлением в 22:00. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях.

Зимний Петрозаводск и этно-парк Талвиукко: хаски и олени

08:00 - встреча группы на ж/д вокзале Петрозаводска; 08:10 - завтрак; 08:30 – автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску; 11:00 - экскурсия к хаски и оленям, чаепитие; 15:00 - заселение в гостиницу, свободное время.

Мы встретим вас на вокзале с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии». Выбирайте утренние поезда с прибытием с 06:50 до 08:00.

_*Рекомендуем взять с собой только необходимые вещи. Основной

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Ледовая сказка: мраморный каньон Рускеала

Завтрак в гостинице. 9:00 - отправление на Рускеала (в пути технические остановки, Крест Скорби, Тохминские водопады); 14:00-17:30 - экскурсия и свободное время на Рускеала; 21:00 - прибытие в Петрозаводск.

С добрым утром! Как спалось? Надеемся, хорошо. Самое время позавтракать и набраться новых сил. Нас ждет путешествие в сказку. Впереди – Северное Приладожье.

8.00 Завтрак в ресторанах гостиниц.

9.00

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Легенды Севера - водопад Кивач, гора Сампо, Марциальные воды и древний вулкан Гирвас.

Завтрак в гостинице; Освобождение номеров. Вещи можно взять в багажный отсек автобуса или оставить в камере хранения гостиницы. 09:30 - отправление на экскурсию; 17:30 - возвращение в Петрозаводск.

С добрым утром! Сегодня финальный аккорд нашего знакомства с зимней Карелией!

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Карельская природа создала удивительные памятники – скалы, водопады, вулканы

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Гостиницы
Гостиница в центре Петрозаводска

Стандартные номера с удобствами - гостиницы в центре Петрозаводска с завтраками

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум - в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т.ч. в день заселения и выезда, т.к к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Достопримечательности
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Питомник северных ездовых собак, хасок и оленей в поселке Чална
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Водопады Ахинкоски
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Рускеала
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Гора Сампо
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Марциальные воды
Марциальные воды - первый российский курорт, основанный Петром Первым. Здесь находятся несколько уни...
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Водопад Кивач
Водопад Кивач - один из самых живописных водопадов России. Красивые скалы и не замерзающая даже зимо...
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Вулкан Гирвас
Вулкан Гирвас и его жерло - одно из самых живописных мест в Карелии. Благодаря застывшим лавовым пот...
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Бронирование тура
  1. Заполните заявку на выбранный тур: даты, количество туристов, номера и места в автобусе (при возможности выбора).
  2. В личном кабинете после оформления заказа внесите ФИО и ДР всех участников.
  3. Оплатите заказ (от 20%) и получите ваучер на тур.
  4. ВАМ ПОДАРОК! Для всех туристов, купивших тур или экскурсию на нашем сайте - скидка 10% по ваучеру (билету) на ВСЕ сувениры в наших магазинах (пр. Ленина 5, пр. Ленина 26), а также на всю продукцию (калитки, рыбники, десерты, чай, кофе) нашего кафе национальной кухни - Калиточной и нашей карельской Чайной - Фурындальная.

До встречи в Карелии!

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Отзывы (8)
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Добрый день! Приезжали группой 18 человек, Всё было здорово, детям понравилось, многое запомнилось. Спасибо году Галине Ивановне, всю дорогу рассказывала, объясняла. Замечательный водитель Дмитрии,спокойный , всегда поможет, наш мамочки за всю дорогу раз 100 просили открыть багажник, чтоб то это взять, то другое. Супер выдержка у Дмитрия. Михаил встречал нас вместе с гидом, всегда был на связи и участвовал лично. Единственный минус это только ужин, где был мастер класс, сам мастер класс был интересный, делали калитки с пюре картофельным, но ужин(салат, рис с с мясом) был не очень. Дети вообще ничего ни съели, хорошо, что утром был шикарный шведский стол в гостинице Космос. А кого то из детей пришлось кормить после этого ужинав ресторане гостиницы(так хотелось есть). Ну и как добавочка Снегурочка у Талви Укко уехала по делам, хотя в программе заявлена была. Но спасибо Талви Укко он так хорошо провел встречу, подарил подарки, что мы даже забыли про Снегурочку. Вобщем все прошло хорошо. Спасибо Вам.

Большое спасибо за прекрасный предновогодний отпуск от тур-фирмы "Золотое кольцо Карелии"! Отдельно огромное спасибо нашему гиду Дмитрию - все было классно) Тур назывался "Зима в Карелии", мы договорились о увеличении тура еще на один день с катанием на снегоходах (16.12.16-19.12.16). Приехали с женой до основного туристического "сезона", были на экскурсии с еще одной парой, которые приехали в это же время. Несмотря на маленькую группу все проведено было комфортно и качественно: комфортный легковой автомобиль гида на всех экскурсиях, интересная культурная программа, хорошо организованное и вкусное питание, любую информацию в течение поездки можно получить у гида. Теперь очень хочется приехать в Карелию еще и летом - обязательное будем обращаться за организацией тура снова в "Золотое кольцо Карелии")

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