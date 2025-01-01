С добрым утром! Как спалось? Надеемся, хорошо. Самое время позавтракать и набраться новых сил. Нас ждет путешествие в сказку. Впереди – Северное Приладожье.
8.00 Завтрак в ресторанах гостиниц.
9.00
С добрым утром! Как спалось? Надеемся, хорошо. Самое время позавтракать и набраться новых сил. Нас ждет путешествие в сказку. Впереди – Северное Приладожье.
8.00 Завтрак в ресторанах гостиниц.
9.00 Отправление к мраморному каньону Рускеала. Расстояние от Петрозаводска до Рускеала — 260 км, время в пути 3,5-4 часа. В дороге гид-экскурсовод расскажет об истории нашей республики, Вы будете проезжать мимо старинных карельских деревень и огромного количества красивых озер.
Перед горным парком Рускеала мы сделаем остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…». По-желанию, за дополнительную плату, можно посетить «эко-тропу»: пройтись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами и почувствовать всю силу и красоту этого места.
Примерно в 14:00 мы прибываем на территорию горного парка Рускеала, где нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1 час). Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.
Кроме того, Вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни) и увидеть геологию каньона. Также рядом с основным каньоном есть залежи Итальянского мрамора, которые можно посетить в самостоятельном порядке.
После обзорной экскурсии вокруг каньона, мы предоставляем свободное время (2,5 часа). Из дополнительных услуг в горном парке зимой: Троллей (зип-лайн) над каньоном, экскурсия "Подземная Рускеала", конный экипаж. Также можно сходить на ЖД станцию (10 минут от касс горного парка) и посетить ретропоезд, зайти в вагон ресторан и пофотографироваться в интерьерах поезда 19 века.
Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест. Возможности предварительного бронирования, администрация парка, к сожалению, не предоставляет.
Кроме того, на территории рускеальского парка есть возможность питания в кафе и покупки сувениров в магазинчиках.
Зимой в вечернее время в парке включается художественная подсветка, превращая каньон в красивейший арт-объект. Полюбоваться световым шоу в наших турах можно в период с 1 ноября по 30 января.
Прибытие в Петрозаводск в 21-00. Самое время прогуляться по городу, купить сувениров в одном из наших фирменных магазинов "Золотого кольца Карелии" (Петрозаводск, проспект Ленина 26), съесть калитку в нашей пекарне "Калиточная". Наберитесь сил, нас ждет насыщенный день!"