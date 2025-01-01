Столица Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера. Настоящий европейский город, с национальным карело-финск
Столица Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера. Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.
Здесь отливались пушки для российской армии, здесь делали чугунные украшения Петербурга, здесь строили знаменитые трактора «Онежец». Недаром и в названии города есть слово завод. Но столица Карелии – это еще и место красоты и необузданной природы – то суровой северной, то спокойной, по-скандинавски взвешенной.
«Путешествие через века» — это наша программа знакомства с Петрозаводском. Мы пройдем через несколько эпох: «Край разбуженный Петром», «Эпоха Екатерины Великой» и прикоснемся к православному Петрозаводску, посетив кафедральный Собор города — храм Александра Невского.
А после мы пойдем на набережную города. Она – визитная карточка Петрозаводска. Музей под открытым небом, излюбленное место прогулок и свиданий. Города-побратимы Петрозаводска украсили набережную удивительными памятниками. Одни рыбаки из американского Дулута чего стоят! Кстати, эта композиция не раз попадала в списки самых необычных мировых памятников.
Самое время перекусить. Нас ждет обед в самом известном в мире кафе карельской национальной кухни - Калиточная! Наш экскурсовод расскажет Вам в процессе про карельскую кухню и местные обычаи питания, а карельские блюда, приготовленные шеф-поваром - не оставят Вас равнодушными!
А теперь пора немного развлечься.
Развлекаться будем в уникальном этно-парке - вотчине Талвиукко. Там нас ждет самый большой в России питомник спортивных ездовых собак, где Вы подружитесь со знаменитыми аляскинскими хасками, аляскинскими маламутами и сибирскими хасками, ощутите безграничное доверие и любовь этих прекрасных созданий, сделаете добрые фото на память. Помощники Талвиукко проведут экскурсию и расскажут много удивительных вещей о летних и зимних видах ездового спорта, многообразии и назначении каждой из ездовых пород, особенностях характера и ролях в команде каждого из четвероногих спортсменов.
Чуть дальше, в густом лесу возле маленького озерца, живут домашние олени, особая гордость и любовь Талвиукко. Помощники Зимнего Деда покажут Вам оленью ферму, где Вы пообщаетесь с осторожными северными оленями и полюбуетесь на их робких оленят. Вы посетите подлинные саамские жилища, увидите старинные предметы быта, выпьете чай из карельских целебных трав, отведаете настоящей карельской выпечки и на миг перенесетесь в древние времена, когда человек и лес были одним целым.
Катание на собачьей или оленьей упряжке — карельская забава! Хаски и маламуты с ветерком прокатят Вас по заснеженному лесу и Вы почувствуете драйв и скорость, укутавшись в теплую накидку. Всегда на Севере использовали сани и собак, а также оленей, для передвижения от одной точки к другой, проходя за 1 день от 80 до 100 километров.
После двух экскурсий у Вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатиться с ездовыми собаками небольшой круг по красивому лесу (500 метров) — за дополнительную плату (приобретается по факту на вотчине).
Обратите внимание: катание на упряжке НЕ включено в стоимость тура! Катание Вы можете заказать дополнительно на месте!
Стоимость на дополнительные услуги (с декабря по апрель, кроме новогоднего периода):
Катание на оленях — дети до 12 лет — 1000 рублей, взрослый — 1500 рублей.
Катание на хасках (500 метров) — дети до 12 лет — 1000 рублей, взрослый — 1500 рублей.
Катание на хасках (1500 метров) — дети до 12 лет — 1500 рублей, взрослый — 2000 рублей.
Карельское подворье - 600 рублей с человека.
Стоимость на дополнительные услуги (новогодние даты с 29 декабря по 8 января включительно):
Катание на оленях — дети до 12 лет — 2000 рублей, взрослый — 2500 рублей.
Катание на хасках (500 метров) — дети до 12 лет — 2000 рублей, взрослый — 2500 рублей.
Катание на хасках (1500 метров) — дети до 12 лет — 2500 рублей, взрослый — 3000 рублей.
Карельское подворье - 800 рублей с человека.
*Дополнительные услуги можно приобрести непосредственно на вотчине, картой или наличными.
По возвращению в Петрозаводск для всех желающих, мастер-класс по калиткам! Калитки – национальное карельское блюдо. В Финляндии их называют «karjalan piirakka», что означает «карельские пирожки». Калитки выпекают из ржаного пресного теста с начинками. Название происходит от Коляд – древнего языческого праздника, который позднее объединился с Рождеством. Колядки – рождественские песни, которые распевали гости. За это их одаривали специальным угощением – калитками.
Во время мастер-класса Вы узнаете про особенности национальной карельской кухни, самостоятельно научитесь готовить калитки, а также сможете съесть свои пирожки с карельским чаем по завершению мастер-класса. Кулинарные секреты можно будет захватить с собой — они пригодятся Вам холодными зимними вечерами.
Самое время отдохнуть и отправиться в гостиницу. Вечером можно погулять по Петрозаводску. Вблизи от гостиницы множество уютных кафе и ресторанчиков, а ночью над озером бывает гость — Северное Сияние. Крепких снов!