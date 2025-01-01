Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Жемчужное ожерелье Карелии: зимний тур

от 56 400 ₽ за взрослого
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29.12–09.03сезонность
19 отз.
Программа Гостиницы Стоимость Отзывы Даты В подарок
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 5
    Ночей: 4
  • Тур начинается: Сортавала, 08:30
  • Тур заканчивается: Петрозаводск, 17:00
  • Что включено: 5 завтраков, 5 обедов, 2 ужина, чаепитие с карельской выпечкой, мастер-класс по калиткам, работа экскурсовода, проживание в гостиницах, все входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусе, проезд на остров Кижи на судне с воздушной подушкой, катание по Ладожским шхерам
  • Что посетим: Петрозаводск, Кижи, Сортавала, Водопад Кивач, Марциальные воды, Питомник северных ездовых собак, хасок и оленей в поселке Чална, Водопады Ахинкоски, Рускеала, Вулкан Гирвас, Ладожские шхеры
Жемчужное ожерелье Карелии: Зимний тур

Мы предлагаем насыщенный тур, в котором Вы увидите Карелию в новом, белоснежном и очень чистом цвете! Уникальная зимняя программа всем полюбившегося тура «Жемчужное ожерелье Карелии».

Настоящая Карелия особенно ярко проявляется зимой. Только представьте — нет толп туристов, повсюду чистейший белый снег, приятный морозец и фантастические пейзажи. Мы придумали для Вас зимнюю версию нашего летнего хита — тур «Жемчужное ожерелье Карелии: ЗИМА»

Насыщенная и яркая пятидневная программа, в которой Вы познакомитесь со столицей Карелии — Петрозаводском; узнаете много нового о Карелии; посетите старинный русско-шведско-финский городок Сортавала; полюбуетесь великолепным мраморным каньоном Рускеала, скованным льдами; будете зацелованы самыми дружелюбными существами на этом свете — хаски и увидите изящество северных оленей; и, конечно же, посетите 2 главные жемчужины русского Севера — остров Кижи с великолепными памятниками деревянного зодчества и водопад Кивач.

Зима в Карелии прекрасна. Вокруг девственная природа, белый-пребелый снег, тысячи ледяных озер, камни, величественные сосны и яркое зимнее солнце. А ночью — полярное сияние. Сказка!

Ну, что готовы к главному приключению зимы? Тогда, давайте представим, что оно уже началось. Поехали!

Самый подходящий поезд под тур: Москва-Сортавала 160В с прибытием в 8:19. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях. Он идет из Москвы, в т.ч. через Петербург.

Обратные билеты нужно приобретать на любой поезд после 17:30 из Петрозаводска. Самый комфортный и оптимальный вариант: Петрозаводск-Москва 017А с отправлением в 22:00. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях.

День 1. Очаровательная Сортавала, карельские фьорды - Ладожские шхеры, крепость викингов.

8:19 - встреча на ж/д вокзале. Завтрак. 9:30 - экскурсия по Сортавала, посещение музея К.Гоголева. 11:30 - 12:30 - экскурсия по Ладожским шхерам на СВП. 13:00 - обед. 13:45 - экскурсия в парк-музей эпохи викингов «Svartbjornborg». 16:00 - заселение в гостиницу.

Добро пожаловать в Карелию! Наше путешествие начинается с города Сортавала. Наши гиды встретят вас с табличкой «Золотое кольцо Карелии» у главного входа на ж/д вокзал Сортавала. Начиная с 8 утра, здес

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День 2. Ретропоезд и мраморная жемчужина Карелии - горный парк Рускеала

Завтрак, выселение из гостиницы; 10:00 - отправление в горный парк Рускеала на ретропозде или автобусе; 11:30-13:00 - экскурсия, свободное время; 14:00 - обед; 14:45 - посещение Тохминских водопадов; 18:45 - ужин на турбазе; 20:00 - прибытие в Петрозаводск, заселение в гостиницу.

С добрым утром! Впереди нас ждет удивительная Карелия! Позавтракали – в путь!

Мы отправимся на одну из главных жемчужин Карелии — мраморный каньон Рускеала, Но отравимся мы туда на ретропоезде! «Рус

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День 3: Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи

8:00 - отправление на экскурсию из Петрозаводска; 12:30 - прибытие в Оятевщину; 12:30 - 13:00 - путь до острова Кижи на судне с воздушной подушкой; 13:00 - 14:30 - экскурсия на острове Кижи и свободное время; 16:30 — обед в Медвежьегорске; 20:30 - возвращение в Петрозаводск.

С добрым утром! Как спалось? Надеемся, хорошо. Самое время позавтракать и набраться новых сил. Нас ждет путешествие в сказку. Впереди – дивный остров Кижи.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Этот маршрут -

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День 4. Очарование русского Севера - зимний Петрозаводск + Этно-парк с чудесными оленями и хаски и мастер-класс по карельским пирогам - калиткам!

9:00 - завтрак, экскурсия по городу; 12:30 - обед; 13:00 - отправление на Вотчину Талвиукко к хаски и оленям; мастер-класс по калиткам; 18:30 - прибытие в Петрозаводск.

Столица Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера. Настоящий европейский город, с национальным карело-финск

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День 5: Легенды Севера - водопад Кивач, гора Сампо, вулкан Гирвас и Марциальные воды.

Завтрак в гостинице; освобождение номеров. Вещи можно взять в багажный отсек автобуса или оставить в камере хранения гостиницы. 09:30 - отправление на экскурсию; обед; 17:30 - возвращение в Петрозаводск.

С добрым утром! Сегодня финальный аккорд нашего знакомства с зимней Карелией!

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Карельская природа создала удивительные памятники – скалы, водопады, вулканы

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Гостиницы
Гостиница в центре ПетрозаводскаСортавала

Стандартные номера с удобствами - гостиницы в центре Петрозаводска с завтраками

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум - в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т.ч. в день заселения и выезда, т.к к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска

Сортавала

Сортавала - небольшой и уютный город на берегу Ладожского озера. Вы разместитесь в одной из этих гостиниц: Ладога, Сортавала, Пийпун Пиха, Каунис.

Достопримечательности
Петрозаводск
Петрозаводск - столица и крупнейший город республики Карелии, точка притяжения туристов и важный адм...
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Кижи
Кижи - остров на севере Онежского озера, где расположен один из крупнейших музеев под открытым небом...
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Сортавала
Сортавала - небольшой уютный город в южной Карелии на берегу Ладожского озера. Отсюда многие отпра...
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Водопад Кивач
Водопад Кивач - один из самых живописных водопадов России. Красивые скалы и не замерзающая даже зимо...
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Марциальные воды
Марциальные воды - первый российский курорт, основанный Петром Первым. Здесь находятся несколько уни...
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Водопады Ахинкоски
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Рускеала
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Вулкан Гирвас
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Ладожские шхеры
# Ладожские шхеры Эти карельские «фьорды» – одно из самых популярных мест для туристических фотосес...
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Бронирование тура
  1. Заполните заявку на выбранный тур: даты, количество туристов, номера и места в автобусе (при возможности выбора).
  2. В личном кабинете после оформления заказа внесите ФИО и ДР всех участников.
  3. Оплатите заказ (от 20%) и получите ваучер на тур.
  4. ВАМ ПОДАРОК! Для всех туристов, купивших тур или экскурсию на нашем сайте - скидка 10% по ваучеру (билету) на ВСЕ сувениры в наших магазинах (пр. Ленина 5, пр. Ленина 26), а также на всю продукцию (калитки, рыбники, десерты, чай, кофе) нашего кафе национальной кухни - Калиточной и нашей карельской Чайной - Фурындальная.

До встречи в Карелии!

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Отзывы (19)
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Добрый день.

Уже второй раз я приезжаю в Карелию, чтобы полюбоваться ее красотой. Только в этот раз хотелось насладиться ее зимними пейзажами. И мне это удалось. Сомнения не было, выбор пал на турфирму "Золотое кольцо Карелии". Всегда все организованно, продумано до мелочей, отличные условия размещения, хороший автотранспорт, питание.

Сотрудники фирмы - профессионалы своего дела. Грамотно подготовленный маршрут дал возможность и попутешествовать, и насладиться природой, и получить расслабление, и поморозить носики, и попасть на фестиваль снежных и ледовых скульптур, и даже встретить Дед Мороза. Что говорить тур великолепный и очень емкий. Не могу не сказать о замечательном человеке, который стал мне уже родным за эти годы после моей поездки в 2017 году. Гид Анечка.

Человек большой души, неиссякаемой энергии, кладезь знаний о своем родном крае, его истории, богатстве. И калитки мы делали, и куколок шили, и рыбку запекали... Огромное спасибо всем организаторам тура. водителю и, конечно, Анечке. Счастья вам, здоровья, процветания, новых необычных маршрутов, надежных партнеров и приятных путешественников. Всех приглашаю в Карелию. Красивейший край, чудесные люди!!!

Вернулись из данного тура с полным удовлетворением от эмоций и приятной усталости от отдыха. Информации было очень много. Наш гид- Анна, просто прелесть, окунула нас в красоту Карелии, показала и рассказала какой был быт у различного населения Карелии. Было все- это и прекраснейшая природа, и памятники древней архитектуры, много истории, музеев, храмов особенно запомнились Кижи,Александро Свирский монастырь,Марциальные воды и Храм Апостола Петра , таких икон мы еще не встречали много общения. Сделали прекраснейшие фото, которые останутся на долго в нашей памяти.

Команда путешественников как мы подобралась отличная,прекрасно провели время.Отличный трансфер по всем маршрутам.Отличные гостиницы на местах остановок. Все сделано грамотно и профессионально. Огромное спасибо

Свое Карельское приключение я провела на одном дыхании. Наш экскурсовод Анна очень постаралась чтобы Тур жемчужное ожерелье Карелии был интересен и познавателен. Анна рассказывала про обычаи и быт местных жителей, про войну, научила нас готовить калитки.

Хочется сказать огромное спасибо организаторам, которые проделали огромную работу по созданию этого тура. Тур организован отлично,замечательные гостиницы с прекрасным видом тёплые, чистые и уютные. Кормили нас разнообразно,вкусно и сытно.

Спасибо Анне и её маме за приготовленную рябушку по карельски.

Вернусь к вам снова, теперь уже Летом

Мы с женой любим путешествовать. До путешествия по Карелии предпочитали ездить в теплые страны. В этом году почитали отзывы по зимнему маршруту «Жемчужное ожерелье Карелии» и «загорелись» поездкой. Заявку на тур фирма «Золотое кольцо Карелии» оформила быстро, по почте прислали все необходимые документы. Оплата переводом с карты. В Петрозаводск ехали из Москвы фирменным поездом – чисто, комфортно, быстро. Кормят завтраком, есть вагон-ресторан.

По приезду нас у ступенек вокзала встретила наш гид Анна Белан. Группа у нас была небольшая – пять человек плюс экскурсовод Анна и водитель Игорь. Так что мы свободно поместились в Volkswagen -Transporter, который был в нашем распоряжении на протяжении всего тура. Водитель Игорь был на высоте – возил аккуратно и надежно. В микроавтобусе было тепло и комфортно.

Петрозаводск нас встретил шквалистым ветром. Несмотря на оттепель, было очень холодно, особенно на набережной Онежского озера. Темные серые тучи усиливали ощущение, что заехали на 1000 км севернее Москвы. Померзнув на набережной посмотрев достопримечательности, ледяные и снежные скульптуры очутились в приятном кафе здания речного вокзала, где за чашечкой очень приличного кофе, глядя на снежную гладь Онеги начала появляться любовь к этому, на первый взгляд, суровому краю. Далее поездка по Петрозаводску, музей, храм, достопримечательности. Поселили нас в отеле «Космос», расположенном на берегу озера. Отель комфортабельный, есть все, что необходимо. Завтрак – «шведский стол» очень и очень прилично. Очень понравились соленые грибочки и селедка (фантастическая селедка, мы с женой предположили, что это что-то круче, чем селедка!).

Хочется отметить сразу – в этом туре Вы ни разу не почувствуете себя голодными – завтраки в отеле, без замечаний, обеды и ужины в лучших кафе и ресторанах. Обслуживание – без нареканий. Обслуживающий персонал и официанты – вышколены, молоденькие, приятные. По всей видимости, сказывается большое количество иностранных туристов.

Часть путешествия проходит пешком на свежем воздухе. Учитывая, что на улице зима, нас по окончанию маршрута всегда ждала кафешка, где можно было выпить кофе, чай и подкрепиться выпечкой. Можно, конечно, носить с собой термос и бутерброды, но это совсем не обязательно. Везде все есть. Везде есть комфортные и теплые туалеты.

Описание тура на страничке http://tour.excursion-karelia.ru/package/zhemchuzhnoe-ozherelie-karelii-zima/ очень точно передает все дни путешествия, поэтому остановлюсь на особенно запомнившихся моментах.

Путешествие на «Хивусе» по льду Онежского озера на остров Кижи. С утра солнечно, безветрено, морозно. 70 км преодолели менее чем за час. Впервые еду по льду на судне на воздушной подушке – шумно, плавно, быстро! Одна мечта сбылась, ставим плюс. Остров Кижи с бережно охраняемыми произведениями деревянного зодчества, стоящими серди безмолвных сверкающих снегов. Бескрайнее, синее небо. Хрустальный воздух. Полный восторг! В кафе, под патефон, вкуснейший чай, калитки.

Свято-Троицкий мужской монастырь. Прикоснулись к истории православия. Воочию увидели мощи Александра Свирского. Далее посетили Олонец – город с тысячелетней историей. Путешествие по автодороге из Олонца в Сортавала - вокруг сказочные покрытые снегом леса. Другое слово подобрать сложно. Несколько раз останавливались – пофотографироваться на фоне открыточных пейзажей, полюбоваться незамерзающими речками с перекатами и водопадиками. Послушать тишину зимнего леса и подышать чистейшим воздухом. Почтили минутой молчания, у креста скорби, память о павших в войне.

Мраморный каньон Рускеала встретил нас прекрасной морозной погодой, хрустящим под ногами хрустальным снегом. Очень красиво! Передать словами нельзя, надо приезжать и любоваться. Посетили штольню, увидели, как на замерзшем льду пещеры мастера создают свои ледеяные скульптуры к празднику.

Нанодеревушка Кинерма – пять жителей! Сказка из открытки! Четырнадцатилетний житель проводит экскурсию по своей деревне! Слушаешь и понимаешь, он влюблен в свою родину, в место, где он родился! И увидеть трехсотлетние еловые рубленные избы, часовню, которые еще 300 лет простоят – стоит того, чтобы сюда приехать!

На шестой день сбывается еще одна мечта – познакомитьяс чудо-собаками Хаски и покататься на собачьей упряжке! Восторг и масса впечатлений! Олени – хороши, но собаки – не упустите возможность прокатиться с ветерком!

В последний день путешествие на водопад Кивач и Марциальные воды. Водопад надо видеть! Занимательнейшая экскурсия по заповеднику. Карельские березы. Ели и сосны устремленные ввысь!

Отдельная благодарность нашему экскурсоводу Анне Белан! За эти семь дней мы с ней сдружились! Она о своей Карелии знает все! Спасибо ей большое! Надеемся, что в следующий раз, кода будем в Карелии, мы с нею встретимся! Спасибо фирме «Золотоке кольцо Карелии» за прекрасное путешествие!

Мы с мужем любим активный отдых. Услугами турфирмы «Золотое кольцо Карелии» воспользовались впервые, приобретя зимний тур. И не пожалели. Маршрут был новый, очень насыщенный и интересный. Группа собралась небольшая, всего 5 человек. Всех нас встретили на вокзале, с первых минут окружили вниманием и заботой. Сразу же накормили и в комфортабельном микроавтобусе повезли на экскурсию по Петрозаводску.

Отель «Космос», где нас разместили после экскурсии, находится на берегу Онежского озера и по пятибальной шкале может быть оценён на твёрдую 4-ку (питание по системе «шведский стол» - 5 баллов).

В короткий срок с 3-го по 9-е февраля 2019 года мы успели побывать во всех местах, заявленных в плане тура. Всё это время нас сопровождала высокопрофессиональный экскурсовод и прекрасный человек Анна Белан, -влюблённая в свою землю, увлечённая своим делом, добрая и оптимистичная. Казалось, она знает ответы на все вопросы, а к своим туристам относится тепло, душевно, как к родным. Поездка в этно-парк, на оленью ферму и в питомник ездовых собак подарила массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Собачки очень позитивные, общительные и дружелюбные. Катание на оленьих и собачьих упряжках - за дополнительную плату,- но оно того стоит.

3-х дневная поездка по маршруту Петрозаводск - Олонец - Сортавала - Рускеала - Кинерма - Петрозаводск прошла как один день, была насыщенной, интересной, неутомительной: микроавтобус комфортабельный, водитель внимательный и аккуратный, размещение на отдых в уютных, чистых, новых отелях (5 баллов). Кормили в ходе всего тура отлично, вкусно и сытно, в заранее запланированных и проверенных местах (питание - 5 баллов).

Организаторы тура относятся к своей работе с душой, ответственно, постоянно находятся на связи с группой. Соотношение «цена-качество предоставляемых услуг» - оптимально. Большое спасибо всему коллективу за отличную работу! Дальнейших вам успехов, новых проектов и идей! А всем сомневающимся - рекомендуем, не пожалеете!

Terveh teile! Здравствуйте! Моя огромная благодарность сотрудникам "Золотого кольца Карелии" за великолепный тур "Зима: Жемчужное ожерелье Карелии". Третий раз путешествую с Вами и каждый раз получаю огромное удовольствие. Отличная организация, прекрасные отели и отличное питание, а сколько всего интересного на маршруте! Храмы, монастырь с обедом в трапезной, красота Рускеала, заснеженная Сортавала, поездка в хивусе на остров Кижи, очарование дремлющего в снегах водопада Кивач, и красота зимней тайги, и снега по пояс.... А вокруг красота карельской природы, под ногами скрипящий на морозе снег, над головой звёздное небо и миллионы искринок на снежном одеяле, как будто отражающиеся на снегу звёзды. Вкуснейшие карельские калитки, прямо из печки и неторопливый задушевный разговор с чашкой ароматного чая в руках, за окном старого уютного карельского дома беснуется метель, в печи потрескивают дрова и тепло приятно разливается по телу и в душе - тепло человеческого сердца. Настоящее путешествие в жемчужную зиму!

Программа тура составлена продуманно, нет длинных изматывающих переездов а красоты зимних пейзажей не сильно утомляют. После остановки на ночлег не чувствуешь себя "убитым", вполне достаточно сил. что бы прогуляться по окрестностям отеля и "на сон грядущий" выпить вкусной карельской наливки.

Благодарю команду сопровождения:нашего гида - прекрасную Анну за неповторимую домашнюю и дружелюбную ауру, которую ей удалось создать в путешествии. Очень светлая и красивая женщина, настоящий профессионал, любящая свой край и этой любовью заражаешься. Водителю Денису, приветливому, скромному и спокойному молодому человеку за комфортную манеру вождения. Я ни разу, за всё путешествие, не искал ногами педали, а зимние дороги,ох, какие не лёгкие! Виталия и Виктора за персональный подход, всякий раз замечаю это в их работе и всех сотрудников турфирмы, коих, к сожалению, не знаю лично. Вы отлично работаете!

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