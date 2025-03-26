Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Туры в Карелию в феврале 2025

Февраль в Карелии подойдет для индивидуальных и групповых поездок, семейных каникул или короткого путешествия на праздничных выходных. Туристы могут любоваться заснеженными лесами и вершинами в горном парке “Рускеала” и заповеднике “Кивач”, наслаждаться чистым и свежим воздухом на островах Кижи и Валаам или прогуливаться вдоль Онежского и Ладожского озер в городах Петрозаводск и Сортавала.

Для любителей активного отдыха компания “Золотое кольцо Карелии” подготовила туры с катанием на горных лыжах или снегоходах, собачьих или оленьих упряжках в резиденции Талви Укко, подледной рыбалкой на водоемах и посещением ферм, зоопарков и питомников.

Также мы можем объединить разные активности в одну программу, чтобы совместить отдых на природе и спокойные прогулки по музеям. Выбирайте тур любого формата в нашем каталоге.

Предложения от нашего туроператора

Хотите увидеть по-настоящему белый снег и почувствовать все краски и прелесть настоящей зимы? Тогда Вам подойдут туры в Карелию в феврале. Большой выбор разных и уникальных программ от туроператора «Золотое кольцо Карелии»

Варианты отдыха в Карелии в феврале

Активный и экстремальный отдых

Идеален для тех, кто во время отпуска не любит сидеть на месте. Поездки на снегоходах, катания на собачьих и оленьих упряжках, сноубординг, зимняя рыбалка, отдых на горнолыжном курорте и многое другое. Это все без труда можно найти в Карелии.

Зимние экскурсии

Если вы любите спокойный и размеренный отдых — это для вас! На экскурсиях вы узнаете много нового о культуре и народе Карелии, попробуете местную кухню, насладитесь красивыми пейзажами, чистым воздухом и тишиной. Пешие прогулки, автобусные туры, забеги по музеям можно найти в Карелии не только зимой.

Комбинированные туры

Любите активный отдых и в то же время не против спокойной прогулки по музеям? Выбирайте комбинированный тур и отдохните в привычном ритме. В них мы совместили активности вроде заезда на квадроциклах и отдыха на лыжных базах с пешими прогулками по главным достопримечательностями и музеям Карелии.

Также можете выбрать для себя индивидуальный тур по Карелии в феврале.

Туры по популярным достопримечательностям Карелии зимой

Каталог туров включает экскурсии по популярным достопримечательностям Карелии. Выбирайте подходящую программу и оставляйте онлайн-заявку или свяжитесь с нами через контакты, указанные на сайте.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.

  • Туры в Карелию на остров Кижи

    Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

  • Туры по Карелии из Петрозаводска

    Большинство наших туров начинается из Петрозаводска. Они включают в себя обзорную экскурсию по столице Карелии - чудесному городу на берегу Онежского озера.

  • Туры за северным сиянием

    Подборка туров в Карелию от нашей компании, во время которых можно увидеть северное сияние. Сезон северного сияния начинается в октябре, заканчивается в апреле.

Что посмотреть в Карелии в феврале

Деревня Мандроги

Посещение этой местности станет прекрасным вариантом для семейного отдыха. Расписные дома, старинные избы и уникальные сувениры погружают в атмосферу истории России. Для маленьких и взрослых туристов предусмотрены различные развлечения, включая катание на санях, экскурсии с дегустацией в музее водки и, конечно же, угощение мандрожскими пирогами.

«Вокруг Ладоги»

Тот, кто решил увидеть Карелию в краткосрочное время, может отправиться в увлекательный экскурсионный тур "Вокруг Ладоги". Такое путешествие предоставляет возможность ознакомиться с наиболее известными достопримечательностями республики. Петрозаводск и Сортавала, замерзшие водопады Кивач и Авенкоски, а также посещение крепости Корела сделают ваш короткий отдых насыщенным и запоминающимся.

Марциальные Воды

Курорт предоставляет уникальную возможность не только насладиться красотой зимней природы, но и воспользоваться лечебными свойствами минеральных вод. Здесь можно прогуляться и восстановить здоровье в уютной атмосфере.

Питомники с Хаски

Карелия в феврале предлагает встречу с хаски в питомниках, таких как "Белая Руна", "Талви Укко", "Хаски Моа" и Karjala Park. Игры с этими энергичными собаками на свежем воздухе станут незабываемым развлечением как для взрослых, так и для детей.

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
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С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Часто задаваемые вопросы
Что взять с собой в поездку в феврале?

Февраль в Карелии характеризуется ветреной погодой, сильными морозами и обильными снегопадами, поэтому перед путешествием туристам стоит позаботиться об удобной одежде, герметичной обуви, теплых перчатках и головном уборе.

Как забронировать у вас тур?

Вы можете оставить заявку через онлайн-форму либо связаться с нами через мессенджеры и номер телефона, указанные на сайте. Менеджеры проконсультируют вас по любому вопросу и помогут выбрать подходящий вариант.

Вы работаете официально?

Да. Компания “Золотое кольцо Карелии” имеет официальную лицензию и регистрацию в реестре федеральных туроператоров, поэтому с каждым клиентом мы заключаем договор с правами и обязанностями и гарантиями для обеих сторон, а также фиксированной стоимостью.

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