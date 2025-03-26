Туры в Карелию в феврале 2025

Февраль в Карелии подойдет для индивидуальных и групповых поездок, семейных каникул или короткого путешествия на праздничных выходных. Туристы могут любоваться заснеженными лесами и вершинами в горном парке “Рускеала” и заповеднике “Кивач”, наслаждаться чистым и свежим воздухом на островах Кижи и Валаам или прогуливаться вдоль Онежского и Ладожского озер в городах Петрозаводск и Сортавала.

Для любителей активного отдыха компания “Золотое кольцо Карелии” подготовила туры с катанием на горных лыжах или снегоходах, собачьих или оленьих упряжках в резиденции Талви Укко, подледной рыбалкой на водоемах и посещением ферм, зоопарков и питомников.

Также мы можем объединить разные активности в одну программу, чтобы совместить отдых на природе и спокойные прогулки по музеям. Выбирайте тур любого формата в нашем каталоге.