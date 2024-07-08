Туры по местам силы Карелии

Многие путешественники считают Карелию своим местом силы и часто ездят сюда как в отпуск, так и на выходные. Туры по местам силы — это возможность расслабиться, отдохнуть от городской суеты, рабочих задач и провести время наедине с природой.

Мы подготовили для вас туры, которые помогут увидеть всю красоту Карелии

В этом туре вы за два дня обойдете главные достопримечательности, прокатитесь на быстроходном судне и увидите настоящий древний вулкан.

Три дня в архипелаге в Белом море. Тут вас ждет большая экскурсия, купание в озере и история о соловецком быте.

А тут — целый список наших туров по всей Карелии.

Если вам нужен трансфер из Москвы или Санкт-Петербурга — сообщите об этом менеджеру. Он со всем разберется и предложит оптимальные варианты для поездки.