Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Зимушка-зима в Приладожье - индивидуальный зимний тур

от 21 060 ₽ за взрослого
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01.12–31.03сезонность
0 отз.
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 3
    Ночей: 2
  • Тур начинается: Петрозаводск, 08:00
  • Тур заканчивается: Петрозаводск, 20:00
  • Что включено: 3 завтрака, 3 обеда, 3 ужина, работа экскурсовода, проживание в гостинице, все входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусе, мастер-класс по калиткам, билеты на ретро-поезд, аренда Хивуса в Ладожских шхерах.
  • Что посетим: Петрозаводск, Кижи, Сортавала, Кинерма, Олонец, Свирский монастырь, Водопад Кивач, Марциальные воды, Питомник северных ездовых собак, хасок и оленей в поселке Чална, Хаски и олени в Карелии, Водопады Ахинкоски, Рускеала
Зимушка-зима в Приладожье: 3 дня

Зимняя Ладога - невероятна красива и удивительна: в это время года здесь нет больших толп туристов, а природные объекты открываются с невероятной стороны - мрамор и гранит переливаются на зимнем солнышке, дым от старинного паровоза на морозе особенно густой и фотогеничный, а настоящие карельские деревни в окружении белого-пребелого снега, создают те самые картинки из детства - когда зимы были настоящими.

Вас ждет невероятно насыщенная трехдневная программа с посещением основных достопримечательностей зимней Ладоги и Северного Приладожья - мраморный каньон Рускеала, водопады Ахинкоски, ретро-поезд, Сортавала, страинная деревня Кинерма и конечно Александро-Свирский монастырь.

День 1. Самая красивая деревня России - Кинерма и прекрасная Сортавала

8:00 - встреча на ЖД вокзале Петрозаводска, завтрак. 8:30 - отправление в Кинерму. 10:00 - 12:00 - экскурсия по Кинерме. 12:30 - обед в Колатсельге. 15:00 - прибытие в Сортавала, экскурсия. 18:30 - ужин, заселение в гостиницу.

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера. Настоящий европейский город, с национ

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День 2. Музей эпохи Викингов, ретро-поезд и чудесная Рускеала с подсветкой

8:00 - завтрак в ресторане гостиниц. 8:30 - 10:30 - посещение крепости-музея эпохи Викингов. 11:00 - 12:00 - поездка на ретропоезде на Рускеала. 12:15 - 13:45 - экскурсия по мраморному каньону. 14:00 - 15:00 - посещение водопадов Ахинкоски. 15:00 - обед. 16:00 - 17:30 - свободное время на Рускеала с просмотром подсветки. 19:00 - ужин и мастер-класс по калиткам в Сортавала.

С добрым утром! Позавтракали – в путь!

Но сперва отправляемся на экскурсию в музей эпохи викингов «Svartbjornborg» (Свартбьёрнборг — крепость черного медведя)

Это большая интерактивная площадка, гд

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День 3. Ладожские шхеры и святыня Русского Севера - Свирский монастырь

9:00 - завтрак в ресторане гостиниц. 9:30 - 10:30 - катание на Хивусе по Ладожским шхерам. 10:30 - 12:45 - путь в Свирский монастырь. 12:45 - 16:00 - экскурсия по монастырю, обед. 18:30 - прибытие в Петрозаводск. Ужин, свободное время, отправление на поездах.

Ну что, готовы к новому приключению? С добрым утром! Завтракаем и выселяемся из гостиницы. Нас ждет возвращение в Петрозаводск.

Но сперва мы отправимся на увлекательную экскурсию по Ладожским шхера

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Гостиницы
Достопримечательности
Петрозаводск
Петрозаводск - столица и крупнейший город республики Карелии, точка притяжения туристов и важный адм...
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Кижи
Кижи - остров на севере Онежского озера, где расположен один из крупнейших музеев под открытым небом...
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Сортавала
Сортавала - небольшой уютный город в южной Карелии на берегу Ладожского озера. Отсюда многие отпра...
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Кинерма
# Кинерма В 2016 году Кинерма была принята в Ассоциацию самых красивых деревень России. В настоящее...
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Олонец
# Олонец Этот прекрасный город привлекает туристов своей богатой историей и архитектурными достопри...
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Свирский монастырь
# Свирский монастырь Это исторический и духовный центр в Карелии. Он расположен на берегу реки Свир...
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Водопад Кивач
Водопад Кивач - один из самых живописных водопадов России. Красивые скалы и не замерзающая даже зимо...
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Марциальные воды
Марциальные воды - первый российский курорт, основанный Петром Первым. Здесь находятся несколько уни...
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Питомник северных ездовых собак, хасок и оленей в поселке Чална
# Питомник хаски, северных ездовых собак и оленей Талвиукко, Здесь вы можете: - Посетить самый бол...
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Хаски и олени в Карелии
# Питомник оленей Здесь вы сможете вблизи наблюдать за жизнью оленей, покормить их с руки и даже по...
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Водопады Ахинкоски
# Водопады Ахинкоски Ахинкоски – популярная достопримечательность среди туристов. Это совокупность ...
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Рускеала
Рускеала - самый посещаемый туристический объект в Карелии, потрясающий своими фантастическими видам...
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Бронирование тура
  1. Заполните заявку на выбранный тур: даты, количество туристов, номера и места в автобусе (при возможности выбора).
  2. В личном кабинете после оформления заказа внесите ФИО и ДР всех участников.
  3. Оплатите заказ (от 20%) и получите ваучер на тур.
  4. ВАМ ПОДАРОК! Для всех туристов, купивших тур или экскурсию на нашем сайте - скидка 10% по ваучеру (билету) на ВСЕ сувениры в наших магазинах (пр. Ленина 5, пр. Ленина 26), а также на всю продукцию (калитки, рыбники, десерты, чай, кофе) нашего кафе национальной кухни - Калиточной и нашей карельской Чайной - Фурындальная.

До встречи в Карелии!

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Отзывы

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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