8:00 - встреча на ЖД вокзале Петрозаводска, завтрак. 8:30 - отправление в Кинерму. 10:00 - 12:00 - экскурсия по Кинерме. 12:30 - обед в Колатсельге. 15:00 - прибытие в Сортавала, экскурсия. 18:30 - ужин, заселение в гостиницу.

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера. Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.

Здесь отливались пушки для российской армии, здесь делали чугунные украшения Петербурга, здесь строили знаменитые трактора «Онежец». Недаром и в названии города есть слово завод. Но столица Карелии – это еще и место красоты и необузданной природы – то суровой северной, то спокойной, по-скандинавски взвешенной.

Именно с Петрозаводска начинается наше знакомство с Карелией. Наши гиды встретят вас с табличкой «Золотое кольцо Карелии» у главного входа на ЖД вокзал Петрозаводска. Начиная с 8 утра, здесь будет дежурить наш автобус, в который можно будет сразу после прибытия убрать вещи. Завтрак (комплексный) первого дня пройдет в гостинице «Piter Inn», расположенной прямо на вокзале.

Небольшой рассказ про столицу Карелии и отправляемся в путь - нас ждет Северное Приладожье!

Примерно полтора часа пути и мы в Кинерме. Кинерма — уникальная карельская деревушка, затерявшаяся среди вековечных лесов. Она была признана самой красивой деревней в России в 2016 году! Деревня стоит уже больше 440 лет. Найти ее можно в 106 км на восток от Петрозаводска, прямо между поселком Ведлозеро и деревней Кинелахта. В этой деревушке веками жили карелы-ливвики.

Уникальность Кинермы в ее архитектуре. Она просто эталонный пример традиционного карельского поселения. В ней сохранилась вся традиционная объемно-планировочная структура. Все это делает деревеньку интересным памятником народного деревянного зодчества южных карел.

В деревне сохранилась часовня Смоленской Божьей Матери, где в течении 300 лет находился Образ Одигитрии Смоленской — единственный чудотворный образ в Олонецкой губернии. С ним связывали исцеление многих приходивших сюда за помощью паломников, что положительно сказывалось и на благосостоянии самой часовни. Так, например, здесь сохранился прекрасный резной иконостас.

В Кинерме очень спокойно и хорошо, здесь отдыхает Душа. Но нас ждет путь в Сортавала.

Обедать будем в карельском кафе SONA в деревне Колатсельга. Здесь уютная карельская атмосфера и добродушная хозяйка, которая расскажет про карельскую кухню.

Мы приближаемся к величественному Ладожскому озеру и вот нас ждут красивейшие шхеры. Дорога и в-правду изумительная по красоте, бежит вдоль Ладоги, то приближаясь к озеру, то ныряя в леса. А самый зрелищный участок вьётся вдоль шхер и фьордов северного берега. В районе Рауталахти дорога петляет прямо по краю залива. Еще 30 минут и мы в Сортавала – местные жители не склоняют название этого города и очень обижаются, когда кто-то это делает. Вот он национальный колорит! Это один из двух российских городов, имеющих шведские корни (второй – Выборг). Здесь и архитектура – невероятное смешение культур – шведской, финской, советской, российской.

Места вокруг — удивительные, в том числе своей историей. До советско-финской войны здесь проходила граница Финляндии, а в 1939 году здесь проходили жесточайшие бои. Мы остановимся с Вами у Креста Скорби, чтобы прикоснуться к этой войне. Достаточно привести слова, высеченные на мемориальной плите на русском и финском языках: «Россия и Финляндия — две сестры. Финляндия и Россия — две матери. Они воплотились в этом кресте скорби. Сами собой. Их головы слились воедино, Их руки сплелись в надежде, чтобы любовь победила. А это зависит от нас. От каждого».

Сортавала уютно расположилась на северо-западном берегу Ладожского озера. Происхождение названия не известно до сих пор. Церковный вариант гласит, что демоны приплыли сюда, когда их выгнали с Валаама первые монахи. По мнению церкви, название переводится как «власть черта». Научный вариант происхождения от профессора Грота гласит – название произошло от финского «сорттави» — «рассекающий». Видимо, финны так назвали город из-за залива Вакколахти, который разделяет его на две части. Основан город был в 1632 году шведами. В XVI – XVII веках этот участок земли передавался от государства государству в ходе бесчисленных войн. Экономическое развитие пришлось на российские годы, но расцвет подарили финны. Именно они начали основное строительство домов из кирпича и дерева. Открылась железная дорога и пароходное сообщение с островами, Санкт-Петербургом. Благодаря исторической эстафете город имеет необычный облик. В архитектуре смешались скандинавские и русские мотивы.

Идя по улицам города, будто попадаешь в Европу XIX – XX века. Пастельные тона домов: серый, бежевый, розовый и зеленый. Четкие линии, украшения резьбой и лепниной. Начать знакомство нужно с музеев: мы посетим музей Северного Приладожья и галерею Кронида Гоголева.

Обзорная экскурсия по городу и осмотром потрясающих памятников северного модерна. Только посмотрите, какая красота: здание народной школы, построенной в 1929 году в стиле неоклассицизм; гостиница «Сеурахуоне», возведенная в 1908 году, где останавливался Николай Рерих; Дом Леандера (1905 год); здание Финского банка, возведенное в 1915 году, в котором каждая деталь сообщает о неприступности и надежности банка; Дом купцов Сийтонен — типичный северный модерн 1907 года постройки; Ратуша, возведенная в 1882 году — одно из самых красивых зданий: башенки, резные коньки, нежно-розовый цвет, с резьбой и рамами белого цвета, будто кружевную салфетку накинули сверху; Деревянное пожарное депо 1888 года постройки; Дом с фонарем, построенный в 1920 году и принадлежавший Хельсинкскому акционерному банку — формой напоминает стеклянный шприц; и конечно же Храм Николая Чудотворца. Возведен на деньги петербургских купцов в 1873 году. Выстроен в русском стиле. Сегодня главный городской храм Сортавалы.

Финны приезжают сюда полюбоваться на творения соотечественников. Россиян привлекает возможность посмотреть европейский город, не выезжая за пределы страны. На десерт нас ждет жемчужина Сортавалы — выставочный зал Кронида Гоголева. В самом центре города Сортавала стоит старинный трёхэтажный дом. Здесь находится Арт-Гоголев центр — выставочный зал, мастерские, художественная студия. Основная экспозиция — потрясающей красоты резные картины с северными мотивами. Неповторимые образы, в которые влюбляешься с первого раза, впечатлят даже самых искушенных любителей искусства.

Вечером нас ждет ужин и уютная гостиница. Добрых снов!