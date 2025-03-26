Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
Войти в ЛК

Туры в Карелию в январе 2025

Январь ассоциируется с новогодними выходными, которые многие не хотят проводить дома. В Карелии туристы смогут по максимуму насладиться зимним отдыхом, выбрав досуг по интересам: посещение музеев, театров или различных фестивалей в Петрозаводске и Сортавале, активный отдых с катанием на снегоходах, лыжах и собачьих упряжках или подледную рыбалку. Самые смелые путешественники могут отправиться на экскурсии по природным объектам ради заснеженных пейзажей и застывших водоемов.

Январские туры в Карелию разработаны так, чтобы вам было приятно, тепло и интересно:

Жемчужное ожерелье

Большой праздник новый год в Карелии

Семейный тур в конце января

Если вам необходим трансфер из Петербурга или Москвы — сообщите об этом менеджеру. Он поможет подобрать оптимальный вариант.

Предложения от нашего туроператора

Туры компании “Золотое кольцо Карелии” предлагают различные путешествия с насыщенной программой и продолжительностью от двух часов до нескольких дней. Мы поможем организовать корпоративный, групповой и индивидуальный отдых под любые предпочтения и бюджет.

Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Туры по популярным достопримечательностям Карелии зимой

Каталог туров включает экскурсии по популярным достопримечательностям Карелии. Выбирайте подходящую программу и оставляйте онлайн-заявку или свяжитесь с нами через контакты, указанные на сайте.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.

  • Туры в Карелию на остров Кижи

    Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

  • Туры по Карелии из Петрозаводска

    Большинство наших туров начинается из Петрозаводска. Они включают в себя обзорную экскурсию по столице Карелии - чудесному городу на берегу Онежского озера.

  • Туры за северным сиянием

    Подборка туров в Карелию от нашей компании, во время которых можно увидеть северное сияние. Сезон северного сияния начинается в октябре, заканчивается в апреле.

Чем заняться в Карелии

Что посмотреть в Карелии

  • Питомник ездовых хаски и оленей

    Проведите время с дружелюбными животными. Тут вы узнаете историю породы хаски, и о том как выводились ездовые олени. Сможете прокатиться на настоящих упряжках по зимнему лесу и провести целую фотосессию с животными.

  • Водопад Кивач

    Зимой он совсем не похож на то, что вы могли увидеть летом. Из-за большого слоя льда и снега, водопад кажется намного больше, чем он есть. Высота водопада около 11 метров, причем вода падает с нескольких уступов. Это делает водопад еще больше и величественней. Чистый зимний воздух, нетронутая природа и тишина позволяют туристам отдохнуть от городской тишины и привести в порядок свое самочувствие.

  • Поездка на снегоходах

    Для тех, кто любит экстремальный отдых. Поездка на снегоходах поможет выплеснуть негативные эмоции, расслабиться и зарядиться позитивом. Инструктор расскажет вам, как управлять транспортным средством и поможет подобрать маршрут, который подойдет именно вам.

  • Заповедник Кижи

    Это настоящий музей под открытым небом. Входит в список наследия ЮНЕСКО. Это нужно увидеть своими глазами. Настоящее наследие деревянного зодчества: церкви, мельницы, избушки и другие сооружения из дерева. Но главным достоянием и гордостью этого места является церковь с двадцатью двумя главами. Смотрится восхитительно.

  • Рускеала

    «Место силы» для многих путешественников. Это каньон, созданный человеком, который впоследствии бросили. Через некоторое время из-за бурных дождей здесь появилось озеро и густой лес. Тут оборудована пешеходная тропа, которая значительно облегчает подъем туристам.

С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Погода в Карелии в январе

Январь считается одним из самых холодных месяцев, так как в северных частях Карелии ночью температура воздуха опускается до -30 °C, а днем колеблется в пределах -15 и -25°C. Также в этот период возрастает вероятность обильных снегопадов, после которых сугробы достигают полутора метров в высоту. А вот южную часть региона может настигнуть неожиданная оттепель.

Есть и плюсы. В январе в Карелии очень красиво. Живописная зимняя природа в сочетании с активными видами отдыха делает поездку незабываемой.

Особенности отдыха в Карелии в январе

В январском путешествии туристы смогут иначе взглянуть на достопримечательности Карелии, благодаря сниженному количеству людей и отсутствию надоедливых насекомых. Тишина и чистый морозный воздух заснеженных лесов, заповедников и национальных парков позволяют почувствовать единение с природой и отдохнуть от городской суеты. Также гости Республики могут интересно провести время в резиденции карельского Деда Мороза Талви Укко или отправиться на остров Кижи с помощью судна на воздушной подушке, что превратит обычную дорогу в яркое приключение.

Часто задаваемые вопросы
Как я найду своего гида?

Вся необходимая информация будет указана в оплаченном билете, а также за день до отъезда мы пришлем СМС сообщение, в котором распишем организационные детали.

Можно устроить тур только для своей компании друзей?

Да. Некоторые наши туры можно заказать индивидуально. Купите билеты для всех членов компании и расскажите менеджеру, что вам нужен тур на собственную компанию.

Как связаться с вами, чтобы задать вопросы

Позвоните или закажите звонок на сайте. Также нам можно написать на почту ring@karelia.gold и во все соцсети.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

Посмотреть другие отзывы
СМИ о нас
ДОЛГО СПАЛИ СУББОТНИМ УТРОМ? КУСАЙТЕ ЛОКТИ! НА «УРА» ПРОШЛА ЭКСКУРСИЯ «УЗНАЙ СВОЙ ГОРОД!»Новый турмаршрут представят в День города на набережной ПетрозаводскаХАЛЯВА КОНЧИЛАСЬ. НЕПРОФЕССИОНАЛЫ РУШАТ РЫНОК ГОСТЕВОГО ТУРИЗМА«Золотое кольцо Карелии»Карелия не справляется с туристами: почему мы больше не заинтересованы в резком увеличении турпотока, особенно в летний сезонКрай дорогих озер: что может помешать Карелии стать российским центром туризмаШОК И ТРЕПЕТ: ТУРИСТЫ УДИВЛЯЮТСЯ ТРАССЕ ПО «ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ КАРЕЛИИ»Мы Карьяла, нам Похъяла. Или Почему в Карелии жить лучше, чем в Москве
Компании о нашем туроператоре
Сайт использует данные cookie
Cайт использует хранение информации в браузере (cookie) и сервисы сбора технических данных (Яндекс). Продолжая использовать сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий, а также с Политикой обработки и защиты персональных данных
Принять