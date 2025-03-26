Туры в Карелию в январе 2025

Январь ассоциируется с новогодними выходными, которые многие не хотят проводить дома. В Карелии туристы смогут по максимуму насладиться зимним отдыхом, выбрав досуг по интересам: посещение музеев, театров или различных фестивалей в Петрозаводске и Сортавале, активный отдых с катанием на снегоходах, лыжах и собачьих упряжках или подледную рыбалку. Самые смелые путешественники могут отправиться на экскурсии по природным объектам ради заснеженных пейзажей и застывших водоемов.

Январские туры в Карелию разработаны так, чтобы вам было приятно, тепло и интересно:

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