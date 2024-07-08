После насыщенных экскурсий по местным достопримечательностям можно не торопясь пройтись по набережной, осматривая памятники, собранные со всего мира. А еще здесь получаются шикарные фотографии.
Остров расположен на Ладожском озере в 185 километрах от столицы Республики. В зависимости от погоды добраться до него можно на воздушных судах или теплоходах. Здесь находится знаменитый Валаамский мужской монастырь — одно из излюбленных мест туристов. На его территории есть гостиница, кафе, монашеские сады, смотровая площадка на колокольне и уютные часовни.
В карельском питомнике, расположенном в 30 километрах от Петрозаводска в поселке Чална, живут хаски и маламуты. Здесь проводятся экскурсии по питомнику, собак можно погладить и сфотографироваться с ними. Прокат собачьей упряжки стоит 1200 рублей за 500 метров.
В Карелии можно встретить окуня, щуку, налим, плотву и другие виды рыбы. Если весна ранняя, ловить можно с берега на удочки и спиннинги. В начале апреля, если весна еще не наступает, ловят со льда.