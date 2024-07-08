Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Экскурсии по Карелии в апреле

Апрель — месяц пробуждения природы Карелии. Только-только начинают таять снега, вскрываться ото льда реки и озера, а воздух прогревается до +12 градусов. Туристов в этом месяце немного, цены в “несезон” ниже, а на популярные достопримечательности и развлечения несложно достать билеты.

Предложения от нашего туроператора по Карельским экскурсиям в апреле

Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня
Экскурсия

Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня

Длится 36 час.
Экскурсии с 19.5.2025 по 15.9.2025
Цена — 28 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды
Экскурсия

Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды

Длится 8 час.
Экскурсии с 24.3.2025 по 1.12.2025
Цена — 3 300 ₽
Загружаются даты экскурсии...
424 отз.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску

Длится 2 час.
Экскурсии с 26.3.2025 по 28.11.2025
Цена — 990 ₽
Загружаются даты экскурсии...
124 отз.
Мраморный каньон Рускеала в Карелии
Экскурсия

Мраморный каньон Рускеала в Карелии

Длится 12 час.
Экскурсии с 25.3.2025 по 29.11.2025
Цена — 4 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
280 отз.
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
Экскурсия

Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник

Длится 4 час.
Экскурсии с 26.3.2025 по 30.11.2025
Цена — 2 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →

Экскурсии по достопримечательностям Карелии

Мы предлагаем экскурсии во всех уголках Карелии и для вашего удобства разделили их на категории в зависимости от объекта показа. Теперь вы можете выбрать экскурсию, которая соответствует вашим интересам и посетить именно ту достопримечательность Карелии, которую хотите увидеть.

  • Экскурсии на Соловки

    Архипелаг Соловки состоит из 6 больших островов и более 100 мелких. Туристов привлекают: полярное сияние, белые ночи, белухи, каменные лабиринты.

  • Экскурсии в Рускеала

    В Сортавальском районе находится одна из главных достопримечательностей Карелии - мраморный карьер Рускеала, который был затоплен естественными изумрудными водами.

  • Экскурсии на Валаам

    Это архипелаг, расположенный на озере Ладога. Здесь находится Валаамский монастырь, привлекающий верующих туристов из разных уголков страны.

  • Экскурсии на Кижи

    Уникальный остров Кижи перенесет вас в 19 век. Шедевры русского деревянного зодчества и изумительная чистота карельской природы создают неповторимую атмосферу.

  • Экскурсии на Кивач

    Кивач — один из самых живописных уголков Карелии. Бурный водопад, обрамленный красивыми камнями и лесом, создает впечатление, будто время остановилось.

  • Экскурсия по Петрозаводску

    Петрозаводск — столица Карелии, потому привлекает путешественников. Город идеально подходит и для прогулки перед большим путешествием, и для полноценного отпуска.

  • Экскурсии в Карелии по Местам Силы

    Места силы, или так называемые "аномальные зоны", это участки планеты, оказывающие сильное влияние на эмоциональное и физическое состояние. В Карелии таких мест предостаточно.

  • Экскурсии на Валаам из Петрозаводска

    Валаам, расположенный в Ладожском озере, является одной из главных святынь и достопримечательностей Карелии. На экскурсиях вы познакомитесь с настоящим Русским Севером.

  • Экскурсии по Шхерам

    Ладожские шхеры, или фьорды, представляют собой группу небольших скалистых островов в северо-западной части Ладожского озера.

  • Экскурсии на Валаам из Москвы

    Валаамский монастырь и остров в Ладожском озере, на котором он расположен, уникальны. Они привлекают не только верующих, но и тех, кто желает уйти от суеты материка.

  • Экскурсии на Валаам из Сортавала

    Сортавала - уютный город на берегу Ладожского озера. Одна из самых захватывающих экскурсий в этом регионе - прогулка на остров Валаам, самый большой паломнический центр в России.

  • Экскурсии на Соловки из Санкт-Петербурга

    Соловецкий архипелаг привлекает множество туристов на Русском Севере, ведь здесь можно почувствовать все величие нашей культуры.

  • Экскурсии на Соловки из Москвы

    Соловки - это территория, где слились вера и культура, исторические артефакты и северная природа. Мы приглашаем вас в незабываемое путешествие из Москвы, чтобы погрузиться в прошлое и насладиться уникальным архипелагом Соловки.

  • Экскурсии на Валаам на теплоходе

    Теплоходные круизы на Валаам не успеют утомить и будут полны событиями. Отправление из порта вечером и прибытие уже на следующее утро. Целый день будет посвящен экскурсиям.

С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Чем заняться в Карелии в апреле

После насыщенных экскурсий по местным достопримечательностям можно не торопясь пройтись по набережной, осматривая памятники, собранные со всего мира. А еще здесь получаются шикарные фотографии.

Остров расположен на Ладожском озере в 185 километрах от столицы Республики. В зависимости от погоды добраться до него можно на воздушных судах или теплоходах. Здесь находится знаменитый Валаамский мужской монастырь — одно из излюбленных мест туристов. На его территории есть гостиница, кафе, монашеские сады, смотровая площадка на колокольне и уютные часовни.

В карельском питомнике, расположенном в 30 километрах от Петрозаводска в поселке Чална, живут хаски и маламуты. Здесь проводятся экскурсии по питомнику, собак можно погладить и сфотографироваться с ними. Прокат собачьей упряжки стоит 1200 рублей за 500 метров.

В Карелии можно встретить окуня, щуку, налим, плотву и другие виды рыбы. Если весна ранняя, ловить можно с берега на удочки и спиннинги. В начале апреля, если весна еще не наступает, ловят со льда.

Погода в Карелии в апреле

В северных районах Карелии в еще лежит снег. Таять он начнет к середине апреля. На юге погода теплее, реки и озера оживают, деревья зеленеют и начинают петь птицы. Температура воздуха варьируется от +5 до +16 градусов. Влажность воздуха выше средней, иногда льют небольшие дожди.

Преимущества экскурсий в апреле

Погода в это время уже теплая, снега сходят и тают льды. Еще нет мошек и комаров, как в летние месяца.

Туристов немного, цены не завышают, а места в гостиницах не заняты — идеальный вариант спокойного отдыха. Рыбакам особенно повезет — апрель считается самым плодотворным месяцем для ловли рыбы.

Часто задаваемые вопросы

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Вам необходимо внести информацию обо всех участниках экскурсии и внести предоплату в размере 20% от стоимости. После этого с вами свяжется менеджер и проконсультирует по документам.

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