Экскурсии по Карелии весной

В марте актуальны зимние развлечения, поскольку снег здесь еще не растаял, а лед не сошел с озер и рек. Но ближе к концу весны, в мае уже можно увидеть буйство рек и водопадов, таяние озер и пробуждение Карелии от долгой морозной зимы.
В марте актуальны зимние развлечения, поскольку снег здесь еще не растаял, а лед не сошел с озер и рек. Но ближе к концу весны, в мае уже можно увидеть буйство рек и водопадов, таяние озер и пробуждение Карелии от долгой морозной зимы.
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Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи
Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины
Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌
Мы проводим экскурсии по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа
Туристы любят Соловки за полярное сияние, белые ночи и многое другое
В Рускеалу едут не только за природой, в парке много развлечений для всей семьи
Остров Кижи расположен в Онежском озере, имеет площадь 5 км²
Заповедник входит в Кондопожский район Карелии
Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает вам выбрать экскурсии на праздники
В марте температура воздуха от -7 до +2 градусов днем и от 0 до -15 градусов ночью. Ближе к концу месяца погода становится теплее, температура может подняться до + 8. В мае днем около +15 градусов, ночью от 0 до +5.
Следует помнить, что влажный карельский воздух или ветер может “усилить” морозец.
Или как его еще называют, второй Выборг — город с интересной историей и архитектурой. Музеи, гора Паасонвуори и Кухавуори, церкви, ретропоезд, Карельский мост и другие интересные достопримечательности ждут вас в Сортавале.
Курорт, основанный Петром Великим. На территории санатория расположен музей, на склоне стоит церковь Апостола Петра. Благодаря высокому содержанию железа, вода в источнике обладает целебными свойствами, ее можно продегустировать на курорте.
Расположенный в одноименном заповеднике находится в 79 км от Петрозаводска. Водопад 10,7 метров в высоту представляет собой 4 скалы-ступени, с которых срываются воды Суны. Считается, что название Кивач произошло от финского слова kivi («камень») либо образовано от карельского kiwas («снеговая гора»).
Остров Кижи на Онежском озере
Одна из главных достопримечательностей Республики. На острове расположен музей-заповедник под открытым небом и Кижский архитектурный ансамбль, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Важно, чтобы вам было комфортно и не холодно. Весной погода может быть обманчивой и меняться несколько раз за день, поэтому надевайте свитер, берите с собой дождевик и удобную обувь. Во всех наших экскурсионных автобусах работает кондиционер, поэтому вы сможете отогреться там.
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Наш менеджер встретит вас прямо на вокзале. Вы легко его узнаете — в руках он будет держать табличку «Золотое кольцо Карелии».