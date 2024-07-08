Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Экскурсии по Карелии весной

В марте актуальны зимние развлечения, поскольку снег здесь еще не растаял, а лед не сошел с озер и рек. Но ближе к концу весны, в мае уже можно увидеть буйство рек и водопадов, таяние озер и пробуждение Карелии от долгой морозной зимы.

Предложения от нашего туроператора

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску

Длится 2 час.
Экскурсии с 26.3.2025 по 28.11.2025
Цена — 990 ₽
Загружаются даты экскурсии...
124 отз.
Мраморный каньон Рускеала в Карелии
Экскурсия

Мраморный каньон Рускеала в Карелии

Длится 12 час.
Экскурсии с 25.3.2025 по 29.11.2025
Цена — 4 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
280 отз.
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
Экскурсия

Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник

Длится 4 час.
Экскурсии с 26.3.2025 по 30.11.2025
Цена — 2 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Экскурсия на Кижи
Экскурсия

Экскурсия на Кижи

Длится 7 час.
Экскурсии с 16.5.2025 по 11.10.2025
Цена — 6 300 ₽
Загружаются даты экскурсии...
97 отз.
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды
Экскурсия

Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды

Длится 8 час.
Экскурсии с 24.3.2025 по 1.12.2025
Цена — 3 300 ₽
Загружаются даты экскурсии...
424 отз.
Мистическая гора Воттоваара
Экскурсия

Мистическая гора Воттоваара

Длится 18 час.
Экскурсии с 23.5.2025 по 4.10.2025
Цена — 8 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
21 отз.
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)
Экскурсия

Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)

Длится 14 час.
Экскурсии с 16.5.2025 по 26.9.2025
Цена — 10 900 ₽
Загружаются даты экскурсии...
6 отз.
Экскурсия на Валаам
Экскурсия

Экскурсия на Валаам

Длится 15 час.
Экскурсии с 18.5.2025 по 21.9.2025
Цена — 9 900 ₽
Загружаются даты экскурсии...
19 отз.
Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Мы проводим экскурсии по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа

СМИ о нас
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Погода в Карелии весной

В марте температура воздуха от -7 до +2 градусов днем и от 0 до -15 градусов ночью. Ближе к концу месяца погода становится теплее, температура может подняться до + 8. В мае днем около +15 градусов, ночью от 0 до +5.
Следует помнить, что влажный карельский воздух или ветер может “усилить” морозец.

Что посмотреть в Карелии весной

  • Музеи Петрозаводска Любителям искусства стоит посетить Музей ИЗО Карелии, Выставочный зал Петрозаводска, Дом ремесел или необычный Дом куклы Татьяны Калининой. С традициями и народной культурой познакомят Национальный музей Карелии и этно-музей “Карельская изба”.

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  • Сортавала

    Или как его еще называют, второй Выборг — город с интересной историей и архитектурой. Музеи, гора Паасонвуори и Кухавуори, церкви, ретропоезд, Карельский мост и другие интересные достопримечательности ждут вас в Сортавале.

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  • Марциальные воды

    Курорт, основанный Петром Великим. На территории санатория расположен музей, на склоне стоит церковь Апостола Петра. Благодаря высокому содержанию железа, вода в источнике обладает целебными свойствами, ее можно продегустировать на курорте.

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  • Водопад Кивач

    Расположенный в одноименном заповеднике находится в 79 км от Петрозаводска. Водопад 10,7 метров в высоту представляет собой 4 скалы-ступени, с которых срываются воды Суны. Считается, что название Кивач произошло от финского слова kivi («камень») либо образовано от карельского kiwas («снеговая гора»).

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  • Остров Кижи на Онежском озере

    Одна из главных достопримечательностей Республики. На острове расположен музей-заповедник под открытым небом и Кижский архитектурный ансамбль, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Часто задаваемы вопросы

Как одеваться на весеннюю экскурсию по Карелии?

Важно, чтобы вам было комфортно и не холодно. Весной погода может быть обманчивой и меняться несколько раз за день, поэтому надевайте свитер, берите с собой дождевик и удобную обувь. Во всех наших экскурсионных автобусах работает кондиционер, поэтому вы сможете отогреться там.

Мне очень понравилась экскурсия! Как вас отблагодарить?

Лучшая благодарность для нас — это ваши отзывы. Расскажите о своих впечатлениях на Tripadvisor, Google, Яндекс и во ВКонтакте, посоветуйте нас друзьям или напишите пост в социальных сетях. Мы стараемся для вас.

Кто встретит нас в Петрозаводске?

Наш менеджер встретит вас прямо на вокзале. Вы легко его узнаете — в руках он будет держать табличку «Золотое кольцо Карелии».

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