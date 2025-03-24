Экскурсии по Карелии на Новый год 2025

Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Предложения по экскурсиям на Новый год 2025 от туроператора "Золотое кольцо Карелии" (29 декабря - 8 января)

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску

Длится 2 час.
Экскурсии с 26.3.2025 по 28.11.2025
Цена — 990 ₽
Загружаются даты экскурсии...
124 отз.
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды
Экскурсия

Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды

Длится 8 час.
Экскурсии с 24.3.2025 по 1.12.2025
Цена — 3 300 ₽
Загружаются даты экскурсии...
424 отз.
Мраморный каньон Рускеала в Карелии
Экскурсия

Мраморный каньон Рускеала в Карелии

Длится 12 час.
Экскурсии с 25.3.2025 по 29.11.2025
Цена — 4 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
280 отз.
Путешествие на остров Кижи через Заонежье
Экскурсия

Путешествие на остров Кижи через Заонежье

Длится 13 час.
Экскурсии с 28.3.2025 по 28.11.2025
Цена — 7 900 ₽
Загружаются даты экскурсии...
33 отз.
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
Экскурсия

Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)

Длится 2 час.
Экскурсии с 24.3.2025 по 30.9.2025
Цена — 2 000 ₽
Загружаются даты экскурсии...
5 отз.
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла
Экскурсия

Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла

Длится 9 час.
Экскурсии с 3.5.2025 по 28.8.2025
Цена — 7 700 ₽
Загружаются даты экскурсии...
9 отз.
Александро-Свирский монастырь
Экскурсия

Александро-Свирский монастырь

Длится 10 час.
Экскурсии с 4.6.2025 по 27.8.2025
Цена — 4 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
1 отз.

График экскурсий по Карелии на Новогодние праздники

Экскурсия Дата
Кижи через Заонежье ежедневно с 30 декабря по 8 января, 7500 рублей/взрослый, 8:00-20:00
Хаски и олени (карельский Дед Мороз Талви Укко) ежедневно с 30 декабря по 8 января, 3500 рублей/взрослый, 11:00-16:00
Мраморный каньон Рускеала ежедневно с 29 декабря по 8 января, 3800 рублей/взрослый, 08:00-21:00
Золотое кольцо Карелии (гора Сампо, Марциальные воды, водопад Кивач, шунгит-центр ежедневно с 29 декабря по 8 января, 2500 рублей/взрослый, 09:30-17:30
Новогодний Петрозаводск (автобусная с музеями) 31.12, 04.01
Автобусная обзорная по Петрозаводску 30.12, 31.12, 02.01, 03.01, 04.01, 05.01, 06.01, 990 рублей/взрослый, 08:30-10:30
Свирский монастырь 07.01, 08:00-17:00
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла 04.01, 09:00-18:00

Кроме того, Вы можете выбрать готовые туры с включенными экскурсиями, проживанием и питанием:

  1. Тур в Карелию на Новый год 4 дня (31.12 – 03.01) от 48900 рублей с взрослого.

  2. Тур в Карелию на новый год + остров Кижи 5 дней (30/31.12 – 03/04.01) от 59400 рублей с взрослого.

  3. Тур в Карелию на новогодние праздники 4 дня (04.01 – 07.01) от 48900 рублей с взрослого.

  4. Тур в Карелию на новогодние праздники + остров Кижи 5 дней (03/04.01 – 07/08.01) от 59400 рублей с взрослого.

  5. Простой трехдневный тур "Зима в Карелии" на даты: 31.12-02.01, 02.01-04.01, 04.01-06.01 и 06.01-08.01 от 33100 рублей с взрослого.

  6. Тур в новогодние каникулы на 4 дня с Кижами "Легенды Севера" на даты: 30.12-02.01, 02.01-05.01, 05.01-08.01 от 47900 рублей с взрослого.

  7. Большой 5-ти дневный тур с посещением Сортавала, ретропоездом, Петрозаводском и Кижами "Жемчужное ожерелье Карелии - ЗИМА" от 79500 рублей с взрослого.

Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77

Экскурсии по Карелии на Новый год 2025

Встретить Новый год в необычном месте — это отличный подарок для себя и своей семьи. Новый год в месте, напоминающем зимнюю сказку — это интересно, необычно и очень атмосферно. Насладитесь природой Карелии зимой, отпразднуйте главный праздник года и отдохните от городской суеты.

Почему стоит выбрать туроператора "Золотое кольцо Карелии"?
  • Бесплатная отмена за 24 часа
    Бесплатная отмена за 24 часа

    Мы понимаем, что планы могут измениться и предусматриваем бесплатную отмену с 100% возвратом при отказе или переносе экскурсии за 24 часа до ее начала.

  • Теплый и комфортабельный транспорт
    Теплый и комфортабельный транспорт

    Во время путешествия Вы будете в тепле и уюте, а наши гиды позаботятся о максимальном комфорте отдыхающих.

  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Часто задаваемые вопросы
Где можно найти отзывы о ваших экскурсиях? Хочу изучить их перед покупкой

Мы — туроператор номер 1 по отзывам. Вы можете найти их на Tripadvisor, Google, Яндекс и во ВКонтакте.

Какой у вас опыт работы?

Мы работаем уже 9 лет и за это время разработали больше 20 экскурсий и туров, которые нравятся людям. К нам возвращаются снова и снова, а это многое говорит о нашей работе.

Какой у вас опыт работы?

Мы гордимся тем, что с 2012 года организуем путешествия и экскурсии по Карелии. Накопленные за эти годы знания и навыки позволяют нам создавать неповторимые и захватывающие маршруты для наших гостей.

Где можно найти отзывы о вас?

У туроператора “Золотое кольцо Карелии” сейчас более 1000 отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс и ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Нам доверяют тысячи туристов, и мы гордимся положительной репутацией, которую нам удалось заслужить.

Какие возможности для путешествий у вас есть?

Мы готовы предложить даже индивидуальные маршруты и экскурсии в музей эпохи викингов, к форелевому хозяйству (с дегустацией рыбы), в вотчину Талви Укко, на остров Кижи и к другим примечательным местам. Вне зависимости от того, хотите вы исследовать древние монастыри, насладиться природой или познакомиться с культурным наследием Карелии, мы создадим идеальный план для вас.

Преимущества новогодних экскурсий в Карелии

  • Новые впечатления и эмоции

Карелия — уникальное место, где древняя природа, культурное наследие и уютные города создают неповторимую атмосферу. Вы окунетесь в мир красивейших озер, густых лесов и величественных водопадов. А наша команда поможет вам исследовать этот удивительный уголок России.

  • Знакомство с культурой и историей

Вас ждут экскурсии в древние монастыри, увлекательные рассказы об исторических памятниках, знакомство с народными ремеслами и местными обычаями. Вы сможете погрузиться в богатое прошлое региона и понять его влияние на современную культуру.

  • Нетипичные маршруты и увлекательные экскурсии

С нами вы получите организованные и грамотно спланированные экскурсии. Наши гиды-профессионалы поделятся интересными фактами и занимательными историями. Мы также позаботимся о вашем комфорте, обеспечив удобный трансфер, гостеприимное размещение и вкусную карельскую кухню. Ваше путешествие пройдет незабываемо благодаря нашему опыту и заботе о каждой детали.

Наши популярные Новогодние экскурсии

  • Экскурсия к Деду Морозу

Проводится только в новогодние каникулы. Экскурсия начинается в Петрозаводске, откуда вас везут в питомник к собакам и ездовым оленям и в гости к карельскому Деду морозу и Снегурочке — Талви Укко и Лумикке. Тут можно поболтать со сказочными персонажами, загадать желание, попробовать настоящий травяной чай и прогуляться по резиденции Деда мороза.

  • Заонежье зимой

Экскурсия на целых 12 часов, в которой вы сможете посмотреть на красивый и величественный остров Кижи, прогуляться по музею, увидеть старейшую в России церковь воскрешения Лазаря. интересно, что почти все путешествие вы будете на судне с воздушной подушкой — только так можно попасть на остров Кижи зимой.

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