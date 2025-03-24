Экскурсии по Карелии на Новый год 2025

|Экскурсия
|Дата
|Кижи через Заонежье
|ежедневно с 30 декабря по 8 января, 7500 рублей/взрослый, 8:00-20:00
|Хаски и олени (карельский Дед Мороз Талви Укко)
|ежедневно с 30 декабря по 8 января, 3500 рублей/взрослый, 11:00-16:00
|Мраморный каньон Рускеала
|ежедневно с 29 декабря по 8 января, 3800 рублей/взрослый, 08:00-21:00
|Золотое кольцо Карелии (гора Сампо, Марциальные воды, водопад Кивач, шунгит-центр
|ежедневно с 29 декабря по 8 января, 2500 рублей/взрослый, 09:30-17:30
|Новогодний Петрозаводск (автобусная с музеями)
|31.12, 04.01
|Автобусная обзорная по Петрозаводску
|30.12, 31.12, 02.01, 03.01, 04.01, 05.01, 06.01, 990 рублей/взрослый, 08:30-10:30
|Свирский монастырь
|07.01, 08:00-17:00
|Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла
|04.01, 09:00-18:00
Кроме того, Вы можете выбрать готовые туры с включенными экскурсиями, проживанием и питанием:
Тур в Карелию на Новый год 4 дня (31.12 – 03.01) от 48900 рублей с взрослого.
Тур в Карелию на новый год + остров Кижи 5 дней (30/31.12 – 03/04.01) от 59400 рублей с взрослого.
Тур в Карелию на новогодние праздники 4 дня (04.01 – 07.01) от 48900 рублей с взрослого.
Тур в Карелию на новогодние праздники + остров Кижи 5 дней (03/04.01 – 07/08.01) от 59400 рублей с взрослого.
Простой трехдневный тур "Зима в Карелии" на даты: 31.12-02.01, 02.01-04.01, 04.01-06.01 и 06.01-08.01 от 33100 рублей с взрослого.
Тур в новогодние каникулы на 4 дня с Кижами "Легенды Севера" на даты: 30.12-02.01, 02.01-05.01, 05.01-08.01 от 47900 рублей с взрослого.
Большой 5-ти дневный тур с посещением Сортавала, ретропоездом, Петрозаводском и Кижами "Жемчужное ожерелье Карелии - ЗИМА" от 79500 рублей с взрослого.