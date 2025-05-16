8:00 - Выезд из Петрозаводска, 11:00 - Прибытие в монастырь, обзорная экскурсия. Свободное время. Обед, 15:30 - Отправление в Петрозаводск. 18:00 - Прибытие в Петрозаводск.

Не только Валаамом и Соловками знаменита православная Карелия. Есть здесь и другие не менее знаковые святыни. К таковым, без сомнения, относится Александро-Свирский монастырь. Он находится в южной час

Не только Валаамом и Соловками знаменита православная Карелия. Есть здесь и другие не менее знаковые святыни. К таковым, без сомнения, относится Александро-Свирский монастырь. Он находится в южной части Карелии, а оттого мы успеем посетить его за 1 день.

Александро-Свирский монастырь основан святым Александром Свирским в конце XV века. Это одно из главных мест паломничества православных со всей России. Вы почувствуете почему, только приехав сюда. Умиротворение и покой правят здесь. Вы сможете также убедиться в красоте памятников обители.

Но знаменит монастырь не только, точнее, не столько своей неподражаемой архитектурой, не только местом расположения и природой вокруг, но, в первую очередь, своими православными чудесами. Здесь, прямо в монастыре находятся мощи его основателя Александра Свирского. Они обладают целительной силой и мироточат по сей день. 500-летние фрески Свято-Троицкого храма не просто сохранили свою яркость, а с годами становятся еще более насыщенными и яркими. Вы их обязательно увидите.

Это единственный монастырь России, где преподобному Александру Свирскому было явление Святой Троицы. На месте явления построена часовня. В монастыре есть святой источник. Вы сможете набрать с собой этой воды, а также взять освященный песок в часовне.

Все это вы увидите. А при желании сможете принять омовение в святом источнике, исцеляющем от многих недугов.

Выбирая эту экскурсию, вы делаете выбор в пользу телесного и душевного очищения, а также созерцания лучших обителей России.