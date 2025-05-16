Не только Валаамом и Соловками знаменита православная Карелия. Есть здесь и другие не менее знаковые святыни. К таковым, без сомнения, относится Александро-Свирский монастырь. Он находится в южной час
Не только Валаамом и Соловками знаменита православная Карелия. Есть здесь и другие не менее знаковые святыни. К таковым, без сомнения, относится Александро-Свирский монастырь. Он находится в южной части Карелии, а оттого мы успеем посетить его за 1 день.
Александро-Свирский монастырь основан святым Александром Свирским в конце XV века. Это одно из главных мест паломничества православных со всей России. Вы почувствуете почему, только приехав сюда. Умиротворение и покой правят здесь. Вы сможете также убедиться в красоте памятников обители.
Но знаменит монастырь не только, точнее, не столько своей неподражаемой архитектурой, не только местом расположения и природой вокруг, но, в первую очередь, своими православными чудесами. Здесь, прямо в монастыре находятся мощи его основателя Александра Свирского. Они обладают целительной силой и мироточат по сей день. 500-летние фрески Свято-Троицкого храма не просто сохранили свою яркость, а с годами становятся еще более насыщенными и яркими. Вы их обязательно увидите.
Это единственный монастырь России, где преподобному Александру Свирскому было явление Святой Троицы. На месте явления построена часовня. В монастыре есть святой источник. Вы сможете набрать с собой этой воды, а также взять освященный песок в часовне.
Все это вы увидите. А при желании сможете принять омовение в святом источнике, исцеляющем от многих недугов.
Выбирая эту экскурсию, вы делаете выбор в пользу телесного и душевного очищения, а также созерцания лучших обителей России.