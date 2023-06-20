В карельском городе Сортавала для туристов появился ретро-поезд под названием "Ладожская Нерпочка". Его маршрут простирается от вокзала до нового причала и позволяет объединить путешествие по Северному Приладожью с поездкой на Валаам. Самой концепции уже несколько лет, но лишь в 2023-м году РЖД успешно согласовали график с отправлением "Метеоров" на остров и прибытием междугородних пассажирских поездов.

Подготовка и запуск поезда

По словам заместителя ген. директора ОАО "РЖД" Дмитрия Пегова, маршрут “Ладожской Нерпочки" представляет собой дополнение к популярному "Рускеальскому экспрессу". Он помогает пассажирам быстро пересаживаться с дальних поездов и добираться до водного транспорта или же городского центра с минимальными остановками. Главной целью проекта являются комфорт и удобство туристов за счет объединения всех видов транспорта, доступных в городе.

Для запуска поезда компания "Российские железные дороги" провела восстановление не только железнодорожного пути, но и двух переездов, пересекающихся с автодорогами. Для обслуживания маршрута выбрали маневровый паровоз серии 9П, который значительно компактнее стандартного паровоза. Кроме того, впервые был создан вагон с панорамным обзором без застекленных окон. Он рассчитан на 80 пассажиров и позволяет по максимуму насладиться природой на маршруте.

Расписание, станции, маршрут туристического поезда "Ладожская нерпочка"

Поезд планируется пускать ежедневно (с начала июня) от железнодорожного вокзала Сортавала до остановки "Валаамский Причал", которая является стартовой точкой для прогулки по легендарному карельскому острову. В пути поезд совершает несколько промежуточных остановок на станциях "Сортавала-Центр", "Карельская" и "Александрийская", которые находятся в центре города. Расписание отправлений с вокзала: 8:25, 10:35, 12:30, 15:20 и 17:00. От остановки "Валаамский Причал" поезд отправляется в 9:00, 11:50, 13:00, 16:35 и 18:10. Время в пути составляет всего 20 минут.

Цены проезда на поезде