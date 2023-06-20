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В карельском городе Сортавала для туристов появился ретро-поезд под названием "Ладожская Нерпочка". Его маршрут простирается от вокзала до нового причала и позволяет объединить путешествие по Северному Приладожью с поездкой на Валаам. Самой концепции уже несколько лет, но лишь в 2023-м году РЖД успешно согласовали график с отправлением "Метеоров" на остров и прибытием междугородних пассажирских поездов.
По словам заместителя ген. директора ОАО "РЖД" Дмитрия Пегова, маршрут “Ладожской Нерпочки" представляет собой дополнение к популярному "Рускеальскому экспрессу". Он помогает пассажирам быстро пересаживаться с дальних поездов и добираться до водного транспорта или же городского центра с минимальными остановками. Главной целью проекта являются комфорт и удобство туристов за счет объединения всех видов транспорта, доступных в городе.
Для запуска поезда компания "Российские железные дороги" провела восстановление не только железнодорожного пути, но и двух переездов, пересекающихся с автодорогами. Для обслуживания маршрута выбрали маневровый паровоз серии 9П, который значительно компактнее стандартного паровоза. Кроме того, впервые был создан вагон с панорамным обзором без застекленных окон. Он рассчитан на 80 пассажиров и позволяет по максимуму насладиться природой на маршруте.