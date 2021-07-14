«Рускеальский экспресс» – уникальный ретро-поезд, внутреннее убранство которого в точности копирует интерьер вагонов для российской знати императорских времен.

Экспресс на паровозной тяге курсирует по маршруту «Сортавала» – «Горный парк Рускеала». Впервые был запущен 01.06.2019 года. В состав входят паровоз и от трех до пяти вагонов, в зависимости от дня недели и обычных или праздничных дней.

Краткая предыстория

Возникновение железнодорожного маршрута связано с именем знаменитого архитектора Огюста Монферрана. Именно он был выписан из Франции в 1818 году императором Александром I для постройки Исаакиевского собора.

Три из пяти видов мрамора, необходимого для возведения храма, мастер нашел на Рускеальском месторождении. Однако доставка его в Петербург была затруднительной из-за отсутствия качественных дорог. Камень приходилось везти на тряских телегах более 40 км до Ладоги, а далее на кораблях через озеро и по Неве.

Потери времени и качества хрупкого мрамора были такими, что Монферран обратился к императору с настоятельной просьбой построить на маршруте «чугунную дорогу». К сожалению, на тот момент в России технологий железнодорожного строительства не существовало, и мечта архитектора осуществилась только спустя 200 лет.

Популярность поезда

Сегодня популярность этого, единственного в России действующего ежедневного ретро-поезда на паровозной тяге, невероятно высока. Главные причины этого следующие:

антураж всех купе и вагонов-ресторанов выдержан в стиле «царских поездов» конца XIX – начала XX столетия;

в той же стилистике выполнена одежда начальника, официантов и прочего обслуживающего персонала;

для туристов предусмотрено специальное меню, а также оригинальные дополнительные услуги;

маршрут проходит по самым живописным местам Карелии;

несмотря на ретро-интерьер, все вагоны оборудованы современными розетками с USB-разъемами и бесплатным Wi-Fi.

Отбоя от желающих прокатиться на уникальном экспрессе нет, и около сотни билетов стоимостью от 300 до 1000 рублей за часовую поездку быстро раскупаются.

Виды вагонов и купе

Комплектация поезда следующая.

Будние дни с сентября по май (маршруты 921/922 и 923/924):

3 вагона с ретро-купе в старинном стиле, включая отельные VIP и фото-купе;

«царский» и «старорусский» вагоны-рестораны.

Выходные и праздничные дни, а также летний период с июня по август (маршрут 925/926):

2 вагона с ретро-купе, в т.ч. одно фото-купе;

«финский» вагон-ресторан.

1. Купе 1 класса

Полностью копируют интерьер аналогичных помещений в поездах последних десятилетий императорской России. Цена билетов – от 300 до 500 руб.

2. Вагон-ресторан «Царский»

Обставлен соответственно названию – элитной старинной мебелью XIX века, шторами и даже элементами фурнитуры тех времен. В наличии имеется фортепиано. Меню состоит из традиционных блюд карельской кухни и напитков.

3. Вагон-ресторан «Старорусский»

Объединяет в себе традиционный пассажирский вагон и ресторан. Питание включено в стоимость билетов. На утренних рейсах пассажирам предлагаются картофель с запеканкой из форели, брусничный пирог и ягодный узвар. На вечерних – сэндвичи, сок, чай, мороженое и алкогольные напитки.

4. VIP-купе

Лучшее помещение в поезде. Стилизовано под оригинальное купе Императора Всероссийского Николая II, в котором он проводил время при поездках из Петербурга в Хельсинки. Купе рассчитано на четырех пассажиров, цена билета – 5 тыс.руб. В стоимость входят блюда из ресторана на общую сумму 1 тыс. руб., фруктовое ассорти и бутылка элитного шампанского. Еда и напитки доставляются персональным официантом.

5. Фото-купе

Оригинальным решением было создание инициаторами «Рускеальского экпресса» специального помещения для фото на память. Билеты в него не продаются, и пассажиры покупают лишь время – 5 мин. за 250 руб. Для желающих сфотографироваться собрано множество старинных реквизитов и предметов гардероба. Моментальная распечатка фотографий производится тут же.

Расписание

Утренний поезд Сортавала – Парк Рускеала: 10.40 – 11.50. Вечерний рейс Парк Рускеала – Сортавала: 17.30 – 18.30.

Расписание специально «подогнано» под курсирующую между Санкт-Петербургом и Сортавалой скоростную «Ласточку». Вечером поезд отправляется в северную столицу в 18.42, и спустя 4 часа прибывает на петербургский вокзал.

Покупка билетов

Осуществляется:

на официальном сайте РЖД,

через мобильное приложение РЖД Пассажирам,

в кассах ж/д вокзалов.

Действующие скидки: