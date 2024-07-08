Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Туры на Валаам 2025

Валаам — это остров в северной части Ладожского озера. Тут находится настоящий памятник русского зодчества — Валаамский мужской монастырь. Будьте внимательны при выборе одежды в путешествие, погода на острове обманчива, необходимо взять с собой теплую одежду на случай похолодания и легкую, чтобы вам не было жарко, когда будет тепло.

Создали для вас интересные и разностороннее туры на Валаам, чтобы каждый смог найти для себя что-то необычное:

Пять дней в Карелии через Валаам

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Туры в Карелию на Валаам

Святой остров Валаам — место, которое должен посетить каждый. Здесь время останавливается, а суровая северная природа поражает своим величием.

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  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
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Все наши туры по популярным достопримечательностям Карелии

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.

  • Туры с посещением Соловков

    Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере, ведь именно здесь можно почувствовать всю мощь культуры нашей страны.

  • Туры в Карелию на остров Кижи

    Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

  • Туры за северным сиянием

    Подборка туров в Карелию от нашей компании, во время которых можно увидеть северное сияние. Сезон северного сияния начинается в октябре, заканчивается в апреле.

С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Погода на Валааме

Карельская погода изменчива и обманчива. Дожди могут быстро сменяться солнцем, а северный ветер может прийти за смену жаркой погоде. Чтобы не прогадать, нужно быть готовым ко всему: возьмите с собой несколько теплых свитеров, кофты с капюшоном, дождевики и ветровки. Если едете в теплое время года — не пугайтесь. Тут очень теплое, даже жаркое лето, поэтому летние вещи будут кстати. Футболки, шорты и головные уборы и все остальное поможет чувствовать себя комфортно. Также не забудьте крем от солнца и очки.

Требования для туристов, которые планируют отправиться на экскурсию на остров

  • Женщины должны покрыть голову и надеть длинную юбку в пол.
  • Одежда при посещении храма должна быть сдержанных цветов.
  • Телефоны необходимо поставить на беззвучный режим или выключить.
  • Соблюдайте тишину в храме. Говорить лучше всего шепотом.
  • Мужчины должны отказаться от коротких шорт и пестрых рубашек.
  • Если вы хотите снимать в монастыре — нужно получить благословение.
  • На территории монастыря нельзя курить и мусорить.
  • Надевайте удобную обувь, поскольку экскурсия по острову проходит по пересеченной местности, а во время дождя она становится опасной

Что посмотреть на Валааме

  • Валаамский монастырь

Монастырь стоит тут с древних времен. Это одно из немногих мест, где ведется настоящее монастырское хозяйство, сюда приезжают паломники со всех уголков России, а некоторые туристы считают монастырь местом силы.

  • Смотровая площадка

Место, в котором можно на себе ощутить сочетание сурового севера и одухотворенностью места. Тут открывается незабываемый вид на озеро, леса, горы и другую нетронутую природу. Туристы предпочитают приезжать сюда и летом, и осенью, и зимой, и весной, потому что в любое время года тут можно найти что-то красивое и интересное.

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  • Воскресенский скит

Скит находится рядом с причалом, поэтому тут всегда есть туристы. Он расположен на скале, по которой можно забраться в любом возрасте, поэтому экскурсия по скиту подойдет для семейного отдыха.

  • Спасо-преображенский собор

Доминанта острова. Раньше это был третий построенный храм монастыря. Сейчас он воссоздан по картинам и фотографиям. Первоначальный храм был утрачен. Сейчас собор пользуется популярностью у туристов: его внутренние поверхности расписаны, а в храме около 130 изображений святых. А техника живописи является редкой и оригинальной.

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  • Церковь Петра и Павла

Небольшая церковь во имя апостолов Петра и Павла. Она находится над входом в монастырь — Святыми воротами. Церковь была построена в 19 веке, но утрачена в советские времена. Сейчас восстановлена и отреставрирована.

  • Часовня всех Валаамских святых

Это современная часовня. Выполнена по традициям северного деревянного зодчества. Внутри находится мозаичная икона, на которой изображены апостолы Павел и Петр.

Чем заняться на острове Валаам?

  • Погулять по монастырскому саду, разбитому вокруг центральной усадьбы, или углубиться в чащу столетней дубовой аллеи;
  • Послушать известные Валаамские распевы в Спасо-преображенском монастыре;
  • Посетить Музей быта, чтобы узнать, как одевались и жили древние карелы;
  • Отыскать ту самую “сосну Шишкина”, под которой знаменитый живописец создавал свои полотна;
  • Заняться дайвингом в Ладожском озере и увидеть останки не только кораблей, но и самолетов;
  • Покататься на вертолете, если позволяет бюджет;
  • Приобрести себе и в подарок церковную атрибутику с изображением почитаемой Валаамской иконы Божией матери;
  • Отведать еды в трапезной и купить в дорогу свежую выпечку из местной пекарни или деревенские продукты с монастырской фермы.
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