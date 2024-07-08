Туры на Валаам 2025

Что посмотреть на Валааме

Валаамский монастырь

Монастырь стоит тут с древних времен. Это одно из немногих мест, где ведется настоящее монастырское хозяйство, сюда приезжают паломники со всех уголков России, а некоторые туристы считают монастырь местом силы.

Смотровая площадка

Место, в котором можно на себе ощутить сочетание сурового севера и одухотворенностью места. Тут открывается незабываемый вид на озеро, леса, горы и другую нетронутую природу. Туристы предпочитают приезжать сюда и летом, и осенью, и зимой, и весной, потому что в любое время года тут можно найти что-то красивое и интересное.

Воскресенский скит

Скит находится рядом с причалом, поэтому тут всегда есть туристы. Он расположен на скале, по которой можно забраться в любом возрасте, поэтому экскурсия по скиту подойдет для семейного отдыха.

Спасо-преображенский собор

Доминанта острова. Раньше это был третий построенный храм монастыря. Сейчас он воссоздан по картинам и фотографиям. Первоначальный храм был утрачен. Сейчас собор пользуется популярностью у туристов: его внутренние поверхности расписаны, а в храме около 130 изображений святых. А техника живописи является редкой и оригинальной.

Церковь Петра и Павла

Небольшая церковь во имя апостолов Петра и Павла. Она находится над входом в монастырь — Святыми воротами. Церковь была построена в 19 веке, но утрачена в советские времена. Сейчас восстановлена и отреставрирована.

Часовня всех Валаамских святых

Это современная часовня. Выполнена по традициям северного деревянного зодчества. Внутри находится мозаичная икона, на которой изображены апостолы Павел и Петр.