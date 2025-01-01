Рождество — это светлый праздник, который многие привыкли встречать в кругу семьи. Поэтому мы сделали уютные туры, которые помогут разнообразить праздник, хорошо провести время и получит много новых эмоций.
Рождество — это светлый праздник, который многие привыкли встречать в кругу семьи. Поэтому мы сделали уютные туры, которые помогут разнообразить праздник, хорошо провести время и получит много новых эмоций.
|Экскурсия
|Дата
|Кижи через Заонежье
|30.12, 02.01, 03.01, 04.01, 05.01, 06.01, 07.01, 08.01, 09.01
|Хаски и олени (карельский Дед Мороз Талви Укко)
|31.12, 01.01, 02.01, 03.01, 04.01, 05.01, 06.01, 07.01, 08.01, 09.01
|Мраморный каньон Рускеала
|30.12, 02.01, 03.01, 04.01, 05.01, 06.01, 07.01, 08.01, 09.01
|Легенды Севера: водопад Кивач + органный концерт
|03.01, 05.01, 06.01, 07.01, 08.01, 09.01
|Таежный зоопарк "3 медведя"
|04.01, 07.01
|Пешеходная обзорная по Петрозаводску
|02.01, 03.01, 05.01, 07.01
|Свирский монастырь
|07.01
Кроме того, Вы можете выбрать готовые туры с включенными экскурсиями, проживанием и питанием:
Мы понимаем, что планы могут измениться и предусматриваем бесплатную отмену с 100% возвратом при отказе или переносе экскурсии за 24 часа до ее начала.
Во время путешествия Вы будете в тепле и уюте, а наши гиды позаботятся о максимальном комфорте отдыхающих.
Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!
Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.
Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539
Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи
Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины
Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌
Столица Карелии, украшенная новогодними атрибутами, гирляндами. Наряженная елка на главной площади. Мы посетим достопримечательности города: набережная, дом куклы, музеи.
Рускеала — это одно из самых популярных мест в Карелии. Прогулка по штольням и эко-тропе. Каньон притягивает туристов благодаря своей красоте и природе вокруг.
Самое живописное место Карелии. Также вас ждет остров Кижи, на который мы попадем на судне с воздушной подушкой. Это единственный способ добраться до места зимой.
Этот тур мы разработали для тех, кто хочет попробовать что-то новое и необычное.
Насыщенная программа на праздник подарит вам и вашей семье хорошие воспоминания надолго.