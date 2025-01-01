Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Экскурсии по Карелии на Рождество

Рождество — это светлый праздник, который многие привыкли встречать в кругу семьи. Поэтому мы сделали уютные туры, которые помогут разнообразить праздник, хорошо провести время и получит много новых эмоций.

Экскурсии на Рождество 2025 от туроператора "Золотое кольцо Карелии"

График экскурсий по Карелии на Рождество

Экскурсия Дата
Кижи через Заонежье 30.12, 02.01, 03.01, 04.01, 05.01, 06.01, 07.01, 08.01, 09.01
Хаски и олени (карельский Дед Мороз Талви Укко) 31.12, 01.01, 02.01, 03.01, 04.01, 05.01, 06.01, 07.01, 08.01, 09.01
Мраморный каньон Рускеала 30.12, 02.01, 03.01, 04.01, 05.01, 06.01, 07.01, 08.01, 09.01
Легенды Севера: водопад Кивач + органный концерт 03.01, 05.01, 06.01, 07.01, 08.01, 09.01
Таежный зоопарк "3 медведя" 04.01, 07.01
Пешеходная обзорная по Петрозаводску 02.01, 03.01, 05.01, 07.01
Свирский монастырь 07.01

Кроме того, Вы можете выбрать готовые туры с включенными экскурсиями, проживанием и питанием:

  1. Тур в Карелию на новогодние праздники (04.01 – 07.01) + вариант с посещением Кижей (04.01 – 08.01).
  2. Большой тур в Карелию на Рождество (для тех, кто хочет увидеть всё - 03.01 – 08.01)
Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Почему стоит выбрать туроператора "Золотое кольцо Карелии"?
  • Бесплатная отмена за 24 часа
    Бесплатная отмена за 24 часа

    Мы понимаем, что планы могут измениться и предусматриваем бесплатную отмену с 100% возвратом при отказе или переносе экскурсии за 24 часа до ее начала.

  • Теплый и комфортабельный транспорт
    Теплый и комфортабельный транспорт

    Во время путешествия Вы будете в тепле и уюте, а наши гиды позаботятся о максимальном комфорте отдыхающих.

  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Компании о нашем туроператоре
Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
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Рождественские экскурсии в Карелию

Какие достопримечательности можно увидеть

  • Петрозаводск

Столица Карелии, украшенная новогодними атрибутами, гирляндами. Наряженная елка на главной площади. Мы посетим достопримечательности города: набережная, дом куклы, музеи.

  • Мраморный каньон

Рускеала — это одно из самых популярных мест в Карелии. Прогулка по штольням и эко-тропе. Каньон притягивает туристов благодаря своей красоте и природе вокруг.

  • Заонежье

Самое живописное место Карелии. Также вас ждет остров Кижи, на который мы попадем на судне с воздушной подушкой. Это единственный способ добраться до места зимой.

Почему нужно поехать на Рождество в Карелию

Этот тур мы разработали для тех, кто хочет попробовать что-то новое и необычное.

Насыщенная программа на праздник подарит вам и вашей семье хорошие воспоминания надолго.

  • Шесть дней и пять ночей в необычном месте;
  • Интересные экскурсии по главным достопримечательностям;
  • Мастер класс по приготовлению карельского блюда по древнему рецепту;
  • Катание на судне с воздушной подушкой;
  • Возможность отдохнуть от городской суеты;
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