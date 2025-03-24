Ноябрь в Карелии – это время шерстяных свитеров, теплого чая, тишины и загадочности. В этом месяце у россиян есть официальные праздничные выходные, так что у всех есть шанс насладиться регионом вне основного туристического сезона. К тому же в ноябре ещё доступно большинство природных достопримечательностей (кроме островов, поскольку судоходство ограничено). А еще в Карелии множество музеев и памятников архитектуры.
Наша компания предлагает вам широкий выбор экскурсией по ноябрьской Карелии, включая такие программы, как:
- «Золотое кольцо Карелии». Отправьтесь в путешествие к водопаду Кивач, древнему вулкану Гирвас и курорту Марциальные воды. Вы сможете узнать историю региона и попробовать карельскую кухню.
- Мраморный каньон “Рускеала”. Прогуляйтесь по каменным мостикам, насладитесь великолепным видом на кристально чистое озеро и освойте активный досуг.
- Экскурсия по деревням. Этническое путешествие в такие необычные населенные пункты, как Киндасово, Кинерма и Рубчойла, позволит познакомиться с культурой и обычаями карелов.