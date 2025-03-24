Последний месяц весны в Карелии очень специфичен. К середине мая открывается навигация по озерам и рекам. Особенно популярен рафтинг. Реки становятся полноводными, а сплавы по бурлящим водам привлекают любителей экстремальных катаний.
Последний месяц весны в Карелии очень специфичен. К середине мая открывается навигация по озерам и рекам. Особенно популярен рафтинг. Реки становятся полноводными, а сплавы по бурлящим водам привлекают любителей экстремальных катаний.
Мы предлагаем экскурсии во всех уголках Карелии и для вашего удобства разделили их на категории в зависимости от объекта показа. Теперь вы можете выбрать экскурсию, которая соответствует вашим интересам и посетить именно ту достопримечательность Карелии, которую хотите увидеть.
Архипелаг Соловки состоит из 6 больших островов и более 100 мелких. Туристов привлекают: полярное сияние, белые ночи, белухи, каменные лабиринты.
В Сортавальском районе находится одна из главных достопримечательностей Карелии - мраморный карьер Рускеала, который был затоплен естественными изумрудными водами.
Это архипелаг, расположенный на озере Ладога. Здесь находится Валаамский монастырь, привлекающий верующих туристов из разных уголков страны.
Уникальный остров Кижи перенесет вас в 19 век. Шедевры русского деревянного зодчества и изумительная чистота карельской природы создают неповторимую атмосферу.
Кивач — один из самых живописных уголков Карелии. Бурный водопад, обрамленный красивыми камнями и лесом, создает впечатление, будто время остановилось.
Петрозаводск — столица Карелии, потому привлекает путешественников. Город идеально подходит и для прогулки перед большим путешествием, и для полноценного отпуска.
Места силы, или так называемые "аномальные зоны", это участки планеты, оказывающие сильное влияние на эмоциональное и физическое состояние. В Карелии таких мест предостаточно.
Валаам, расположенный в Ладожском озере, является одной из главных святынь и достопримечательностей Карелии. На экскурсиях вы познакомитесь с настоящим Русским Севером.
Ладожские шхеры, или фьорды, представляют собой группу небольших скалистых островов в северо-западной части Ладожского озера.
Валаамский монастырь и остров в Ладожском озере, на котором он расположен, уникальны. Они привлекают не только верующих, но и тех, кто желает уйти от суеты материка.
Сортавала - уютный город на берегу Ладожского озера. Одна из самых захватывающих экскурсий в этом регионе - прогулка на остров Валаам, самый большой паломнический центр в России.
Соловецкий архипелаг привлекает множество туристов на Русском Севере, ведь здесь можно почувствовать все величие нашей культуры.
Соловки - это территория, где слились вера и культура, исторические артефакты и северная природа. Мы приглашаем вас в незабываемое путешествие из Москвы, чтобы погрузиться в прошлое и насладиться уникальным архипелагом Соловки.
Теплоходные круизы на Валаам не успеют утомить и будут полны событиями. Отправление из порта вечером и прибытие уже на следующее утро. Целый день будет посвящен экскурсиям.
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Температура воздуха в начале месяца от +5 градусов, ближе к концу достигает +15. Туристам стоит брать теплые и легкие непромокаемые вещи, поскольку погода в мае капризна и непредсказуема — высока вероятность выпадения осадков или даже снега. Впрочем, месяц может оказаться и приятно теплым. Также стоит учитывать разницу в температуре северных и южных районов Карелии.
В мае можно выбрать пешую обзорную экскурсию с гидом по Петрозаводску, Сортавале, Костомукше и другим городам, а также подняться на гору Воттоваара и насладиться весенним пробуждением природы с высоты.
Поездки на автобусе включают обзорную экскурсию по Петрозаводску или соседним городам, посещение горных и национальных парков, карельских водопадов, питомника с хаски и оленями и других достопримечательностей.
С середины мая по водоемам Карелии начинают курсировать теплоходы и катера. На них туристы могут добраться до островов Кижи и Валаам, побывать на Соловках, посетить берег Онежского озера с петроглифами и прокатиться по Ладожским шхерам.
В мае проводится ежегодный водный праздник “Гонки на Олонке”. В 2023 году он собрал 196 участников для сплава по реке на 35 плавательных средствах: надувных лодках, байдарках, каноэ, катамаранах и плотах.
Также в середине мая открывается навигация по воде: на теплоходах и метеорах можно добраться до острова Кижи, Валаам или на Соловки.
Особенно интересными для гостей региона станут экскурсии на водопады. В связи с таянием снега уровень воды в них увеличивается в полтора-два раза, поэтому можно увидеть еще более бурные и быстрые потоки Кивача, Куми и Гирваса. Также в мае туристы могут взять экскурсию в Ботанический сад в Петрозаводске, так как там становится удивительно красиво: начинается цветение яблони, алычи, черемухи, миндаля и других растений.
Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539
Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи
Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины
Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌