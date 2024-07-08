Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Сплавы в Карелии 2025

Рафтинг в Карелии — это интересный и необычный вид отдыха, который подходит всем, даже детям. При разработке тура мы учли все тонкости и создали комфортный активный отдых, который станет безопасным для каждого. Вам необязательно иметь опыт сплавов, разводить костер с помощью палки и камня и ловить рыбу. В наши туры все включено.

Вы можете выбрать для себя тот, который будет комфортным для каждого члена группы или подобрать тур в зависимости от собственных предпочтений.

Если вам необходим трансфер из Петербурга или Москвы — сообщите об этом менеджеру. Он уладит все вопросы, связанные с транспортом.

Рафтинг туры в Карелии

Путешествие в Карелию — отличная идея, если вы хотите увидеть северные природные красоты и полюбоваться древней архитектурой. Если у вас немного времени, то обратите внимание на рафтинг туры в Карелии. В рафтинг тур входит посещение основных достопримечательностей, которые составят представление о регионе.

Туры в Карелию летом
Туры

Туры в Карелию летом

Летние туры в Карелию на любой вкус
ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур

Длится 9 дней
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 175 000 ₽
111 отз.
Весна в Карелии
Тур

Весна в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 26.3.2025 по 30.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
12 отз.
Весна в Карелии + Кижи — тур на 4 дня
Тур

Весна в Карелии + Кижи — тур на 4 дня

Длится 4 дня
27.3.2025 по 29.5.2025
Цена — от 41 900 ₽
12 отз.
Тур на Майские праздники в Карелии
Тур

Тур на Майские праздники в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 1.5.2025 по 9.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
13 отз.
ТОП • 5
Знакомство с Карелией
Тур

Знакомство с Карелией

Длится 3 дня
Заезды c 16.5.2025 по 10.10.2025
Цена — от 41 500 ₽
57 отз.
ТОП • 5
Сказания Севера + Соловки
Тур

Сказания Севера + Соловки

Длится 6 дней
Заезды c 26.5.2025 по 15.9.2025
Цена — от 93 700 ₽
7 отз.
Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней
Тур

Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней

Длится 5 дней
Заезды c 3.6.2025 по 16.9.2025
Цена — от 79 000 ₽
29 отз.
ТОП • 5
Сказания севера - летний тур в Карелию
Тур

Сказания севера - летний тур в Карелию

Длится 4 дня
Заезды c 19.5.2025 по 15.9.2025
Цена — от 62 900 ₽
29 отз.
ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)

Длится 6 дней
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 118 500 ₽
105 отз.
Очарование весенней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование весенней Карелии | Тур с ретропоездом

Длится 3 дня
Заезды c 27.3.2025 по 29.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
Очарование летней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование летней Карелии | Тур с ретропоездом

Длится 3 дня
Заезды c 2.6.2025 по 29.8.2025
Цена — от 41 500 ₽
Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дня
Тур

Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дня

Длится 3 дня
Заезды c 5.6.2025 по 11.9.2025
Цена — от 65 500 ₽
Соловки, Беломорканал и петроглифы
Тур

Соловки, Беломорканал и петроглифы

Длится 2 дня
Заезды c 6.6.2025 по 19.9.2025
Цена — от 20 700 ₽
ТОП • 5
Соловки: заглянуть в вечность
Тур

Соловки: заглянуть в вечность

Длится 3 дня
Заезды c 2.6.2025 по 19.9.2025
Цена — от 53 900 ₽
6 отз.
Тур на выходные в Карелии
Тур

Тур на выходные в Карелии

Длится 2 дня
Заезды c 16.5.2025 по 29.9.2025
Цена — от 19 900 ₽
14 отз.
Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.
Тур

Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.

Длится 3 дня
Заезды c 20.5.2025 по 16.9.2025
Цена — от 48 200 ₽
29 отз.
Руны Приладожья - тур на 3 дня в Сортавала
Тур

Руны Приладожья - тур на 3 дня в Сортавала

Длится 3 дня
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 55 500 ₽
Очарование осенней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование осенней Карелии | Тур с ретропоездом

Длится 3 дня
Заезды c 4.9.2025 по 27.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
Осень в Карелии
Тур

Осень в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 3.9.2025 по 28.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
15 отз.
Осень в Карелии + Кижи — тур на 4 дня
Тур

Осень в Карелии + Кижи — тур на 4 дня

Длится 4 дня
Заезды c 4.9.2025 по 27.11.2025
Цена — от 41 900 ₽
13 отз.
Тур на ноябрьские праздники в Карелию
Тур

Тур на ноябрьские праздники в Карелию

Длится 3 дня
2.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
13 отз.
Карельский спа-тур
Тур

Карельский спа-тур

Длится 2 дня
Заезды c 29.3.2025 по 26.4.2025
Цена — от 19 600 ₽
Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Сплавы в Карелии на рафтах

###Что такое рафтинг

Рафтинг — это один из экстремальных видов спорта. Сплав по горным рекам на плотах байдарках.

Несмотря на свое определение. Рафтинг доступен почти для всех возрастов. Мы предлагаем семейные рафтинг туры для детей от десяти лет. Чтобы участвовать в рафтинг туре, необязательно иметь опыт, главное, чтобы у вас было желание.

Мы подберем для вас однодневный маршрут по спокойной реке, чтобы вы поняли, нравится ли вам этот вид спорта, посмотрели свои силы, оценили, как вы действуете в той или иной ситуации и так далее. При желании, вы можете поучаствовать в более сложном маршруте после этого.

###На каких реках обычно сплавляются в Карелии

  • Река Шуя

Одна из самых популярных южных рек в Карелии. Мы разработали для вас туристический маршрут, который подарит много новых эмоций и ощущений каждому участнику сплава. Вас ждет много экстремальных ситуаций, активности, а также красота нетронутой карельской природы, знакомство с речной фауной, и приготовление обедов на костре.

  • Река Умба

В реке чистая вода, много порогов, озер, а в конце пути — Белое море. Это отличный маршрут для тех, кто уже был на сплавах и знает, что это значит. Маршрут, проложенный по этой реке, считается не самым сложным, поэтому детям от десяти лет тут будет комфортно и безопасно. Вас ждет активный отдых, свежий воздух, великолепные виды и еда, приготовленная на костре.

  • Река Писта

Кристально-чистая вода на границе с Финляндией. Тут на протяжении всего пути дикая природа, так как река отделена от основной инфраструктуры. Писта — полноводная река, вы сможете поймать себе ужин прямо из байдарки или с плота. Также вас ждут большие и маленькие пороги, озера и другие реки, которые вы будете проходить с помощью мотора.

  • Охта

Полноводная река, которая подойдет для любителей рыбалки. Вас ждут небольшие пороги и довольно простой маршрут. Вы сможете насладиться всеми красотами природы Карелии, попробовать местную рыбу, переночуете в палатках и при этом всегда будете в безопасности. В сплаве могут участвовать даже дети.

  • Чирка-Кемь

Полноводные реки, которые также богаты своими порогами. Проходят по живописной скальной местности. Впереди вас ждут озера и другие реки, а в конце размеренная и тихая часть. Тут вы сможете заняться рыбалкой и отдохнуть то гребли.

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