###Что такое рафтинг
Рафтинг — это один из экстремальных видов спорта. Сплав по горным рекам на плотах байдарках.
Несмотря на свое определение. Рафтинг доступен почти для всех возрастов. Мы предлагаем семейные рафтинг туры для детей от десяти лет. Чтобы участвовать в рафтинг туре, необязательно иметь опыт, главное, чтобы у вас было желание.
Мы подберем для вас однодневный маршрут по спокойной реке, чтобы вы поняли, нравится ли вам этот вид спорта, посмотрели свои силы, оценили, как вы действуете в той или иной ситуации и так далее. При желании, вы можете поучаствовать в более сложном маршруте после этого.
###На каких реках обычно сплавляются в Карелии
Одна из самых популярных южных рек в Карелии. Мы разработали для вас туристический маршрут, который подарит много новых эмоций и ощущений каждому участнику сплава. Вас ждет много экстремальных ситуаций, активности, а также красота нетронутой карельской природы, знакомство с речной фауной, и приготовление обедов на костре.
В реке чистая вода, много порогов, озер, а в конце пути — Белое море. Это отличный маршрут для тех, кто уже был на сплавах и знает, что это значит. Маршрут, проложенный по этой реке, считается не самым сложным, поэтому детям от десяти лет тут будет комфортно и безопасно. Вас ждет активный отдых, свежий воздух, великолепные виды и еда, приготовленная на костре.
Кристально-чистая вода на границе с Финляндией. Тут на протяжении всего пути дикая природа, так как река отделена от основной инфраструктуры. Писта — полноводная река, вы сможете поймать себе ужин прямо из байдарки или с плота. Также вас ждут большие и маленькие пороги, озера и другие реки, которые вы будете проходить с помощью мотора.
Полноводная река, которая подойдет для любителей рыбалки. Вас ждут небольшие пороги и довольно простой маршрут. Вы сможете насладиться всеми красотами природы Карелии, попробовать местную рыбу, переночуете в палатках и при этом всегда будете в безопасности. В сплаве могут участвовать даже дети.
Полноводные реки, которые также богаты своими порогами. Проходят по живописной скальной местности. Впереди вас ждут озера и другие реки, а в конце размеренная и тихая часть. Тут вы сможете заняться рыбалкой и отдохнуть то гребли.