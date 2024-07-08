Сплавы в Карелии 2025

Рафтинг в Карелии — это интересный и необычный вид отдыха, который подходит всем, даже детям. При разработке тура мы учли все тонкости и создали комфортный активный отдых, который станет безопасным для каждого. Вам необязательно иметь опыт сплавов, разводить костер с помощью палки и камня и ловить рыбу. В наши туры все включено.

Вы можете выбрать для себя тот, который будет комфортным для каждого члена группы или подобрать тур в зависимости от собственных предпочтений.

Если вам необходим трансфер из Петербурга или Москвы — сообщите об этом менеджеру. Он уладит все вопросы, связанные с транспортом.