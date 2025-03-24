Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Экскурсии по Карелии в июне

Июнь к Карелии солнечный, яркий и веселый. В этот месяц тут отмечают два важных праздника: 8 июня — день, в который республика была основана, 12 июня — день России. Первый летний месяц — это повод посетить Карелию, увидеть достопримечательности своими глазами, насладиться спокойствием края, тишиной и солнечным теплом.

Мы подготовили несколько экскурсий:

Автобусная экскурсия по Петрозаводску

Построили маршрут так, чтобы за 2 часа показать вам самые популярные и красивые места города. Наш гид ответит на любые вопросы и расскажет про приятные заведения для самостоятельного продолжения исследования города. В автобусах работают кондиционеры, поэтому вам не будет жарко.

Экскурсия по мраморному каньону

Экскурсия на 12 часов по Приладожью. Вы увидите Ладожское озеро, Рускеалу, водопады, на которых снимался фильм «А зори здесь тихие..», прогулка по эко-тропе на подвесных мостах, осмотр пещер, катание на лодках, занятия дайвингом.

Экскурсия по шхерам

Прогулка на катере, автобусная экскурсия, совместный обед, водопад Белые Мосты (в высоту он 19 метров!). Развлечение для тех, кто мечтал стать археологом — поиск полудрагоценных камней.

Предложения от нашего туроператора по экскурсиям по Карелии в июне

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску

Длится 2 час.
Экскурсии с 26.3.2025 по 28.11.2025
Цена — 990 ₽
Загружаются даты экскурсии...
124 отз.
Мраморный каньон Рускеала в Карелии
Экскурсия

Мраморный каньон Рускеала в Карелии

Длится 12 час.
Экскурсии с 25.3.2025 по 29.11.2025
Цена — 4 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
280 отз.
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
Экскурсия

Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник

Длится 4 час.
Экскурсии с 26.3.2025 по 30.11.2025
Цена — 2 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Александро-Свирский монастырь
Экскурсия

Александро-Свирский монастырь

Длится 10 час.
Экскурсии с 4.6.2025 по 27.8.2025
Цена — 4 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
1 отз.
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды
Экскурсия

Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды

Длится 8 час.
Экскурсии с 24.3.2025 по 1.12.2025
Цена — 3 300 ₽
Загружаются даты экскурсии...
424 отз.
Мистическая гора Воттоваара
Экскурсия

Мистическая гора Воттоваара

Длится 18 час.
Экскурсии с 23.5.2025 по 4.10.2025
Цена — 8 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
21 отз.
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)
Экскурсия

Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)

Длится 14 час.
Экскурсии с 16.5.2025 по 26.9.2025
Цена — 10 900 ₽
Загружаются даты экскурсии...
6 отз.
Сплав по реке Шуя
Экскурсия

Сплав по реке Шуя

Длится 5 час.
Экскурсии с 27.5.2025 по 6.9.2025
Цена — 3 000 ₽
Загружаются даты экскурсии...
11 отз.
Экскурсия на Кижи
Экскурсия

Экскурсия на Кижи

Длится 7 час.
Экскурсии с 16.5.2025 по 11.10.2025
Цена — 6 300 ₽
Загружаются даты экскурсии...
97 отз.
Экскурсия на Валаам
Экскурсия

Экскурсия на Валаам

Длится 15 час.
Экскурсии с 18.5.2025 по 21.9.2025
Цена — 9 900 ₽
Загружаются даты экскурсии...
19 отз.

Экскурсии по достопримечательностям Карелии

Мы предлагаем экскурсии во всех уголках Карелии и для вашего удобства разделили их на категории в зависимости от объекта показа. Теперь вы можете выбрать экскурсию, которая соответствует вашим интересам и посетить именно ту достопримечательность Карелии, которую хотите увидеть.

  • Экскурсии на Соловки

    Архипелаг Соловки состоит из 6 больших островов и более 100 мелких. Туристов привлекают: полярное сияние, белые ночи, белухи, каменные лабиринты.

  • Экскурсии в Рускеала

    В Сортавальском районе находится одна из главных достопримечательностей Карелии - мраморный карьер Рускеала, который был затоплен естественными изумрудными водами.

  • Экскурсии на Валаам

    Это архипелаг, расположенный на озере Ладога. Здесь находится Валаамский монастырь, привлекающий верующих туристов из разных уголков страны.

  • Экскурсии на Кижи

    Уникальный остров Кижи перенесет вас в 19 век. Шедевры русского деревянного зодчества и изумительная чистота карельской природы создают неповторимую атмосферу.

  • Экскурсии на Кивач

    Кивач — один из самых живописных уголков Карелии. Бурный водопад, обрамленный красивыми камнями и лесом, создает впечатление, будто время остановилось.

  • Экскурсия по Петрозаводску

    Петрозаводск — столица Карелии, потому привлекает путешественников. Город идеально подходит и для прогулки перед большим путешествием, и для полноценного отпуска.

  • Экскурсии в Карелии по Местам Силы

    Места силы, или так называемые "аномальные зоны", это участки планеты, оказывающие сильное влияние на эмоциональное и физическое состояние. В Карелии таких мест предостаточно.

  • Экскурсии на Валаам из Петрозаводска

    Валаам, расположенный в Ладожском озере, является одной из главных святынь и достопримечательностей Карелии. На экскурсиях вы познакомитесь с настоящим Русским Севером.

  • Экскурсии по Шхерам

    Ладожские шхеры, или фьорды, представляют собой группу небольших скалистых островов в северо-западной части Ладожского озера.

  • Экскурсии на Валаам из Москвы

    Валаамский монастырь и остров в Ладожском озере, на котором он расположен, уникальны. Они привлекают не только верующих, но и тех, кто желает уйти от суеты материка.

  • Экскурсии на Валаам из Сортавала

    Сортавала - уютный город на берегу Ладожского озера. Одна из самых захватывающих экскурсий в этом регионе - прогулка на остров Валаам, самый большой паломнический центр в России.

  • Экскурсии на Соловки из Санкт-Петербурга

    Соловецкий архипелаг привлекает множество туристов на Русском Севере, ведь здесь можно почувствовать все величие нашей культуры.

  • Экскурсии на Соловки из Москвы

    Соловки - это территория, где слились вера и культура, исторические артефакты и северная природа. Мы приглашаем вас в незабываемое путешествие из Москвы, чтобы погрузиться в прошлое и насладиться уникальным архипелагом Соловки.

  • Экскурсии на Валаам на теплоходе

    Теплоходные круизы на Валаам не успеют утомить и будут полны событиями. Отправление из порта вечером и прибытие уже на следующее утро. Целый день будет посвящен экскурсиям.

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WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →

Погода в Карелии в июне

Июнь в Карелии — волшебство. Белые ночи, комфортная погода (днем до 20 градусов, ночью — до 11), летние дожди теплые, а после них на улице пахнет свежестью и лесом. Кстати, о лесе. Летом тут можно собирать грибы и ягоды или просто гулять, отдыхая от суеты и городского шума.

Летние экскурсии по Карелии по месяцам

Что посмотреть в июне в Карелии

  • Туристические базы. Самые популярные находятся на Ладожском и Онежском озерах, но по всей Карелии много небольших домиков на других водоемах (которых тут много). Составили список уютных и проверенных домиков для отдыха тут.

  • Гора Сортавала на берегу Ладоги, большой горный парк «Рускеала» и шхеры. Чтобы добраться до достопримечательностей используйте поезд «Ладожский экспресс» и теплоходы. Кстати, на них можно не только добраться из пункта А в пункт Б, но и послушать тепоходную экскурсию.

  • Воттоваара. Подъем на гору тяжеловат. Если хотите подняться — воспользуйтесь услугами гидов. Ехать на своей машине нежелательно, ведь есть возможность не проехать. Но говорят, что на вершине горы забываешь обо всех сложностях подъема. Невероятный вид, впечатляющие сейды. Это место считают загадкой и местом, похожим на другую планету.

  • Кивач. Государственный заповедник с водопадом и дендрарием, кафе. Территория всего великолепия не такая большая, но вид на водопад и прилегающий лес завораживают и не оставляют равнодушным.

Часто задаваемые вопросы
Как одеваться на июньские экскурсии?

Хочется сказать “по погоде”, но в Карелии такое определение считают максимально абстрактным. В июле не жарко, но тепло, хотя солнце может быстро уйти за тучи, уступив место короткому, но сильному дождю. Запасайтесь защитным головным убором, курткой на случай похолодания и надежными кроссовками или ботинками для ходьбы по неасфальтированным дорожкам.

Какие виды экскурсий вы предлагаете?

По способу передвижения их можно поделить на пешие и автобусные, а по месту назначения — на природные, городские и островные. Вместе с нашими гидами вы можете посмотреть национальный карельский быт и лучшую архитектуру региона, а также совершить небольшое паломничество по святым местам.

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