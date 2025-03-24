Экскурсии по Карелии в июне

Июнь к Карелии солнечный, яркий и веселый. В этот месяц тут отмечают два важных праздника: 8 июня — день, в который республика была основана, 12 июня — день России. Первый летний месяц — это повод посетить Карелию, увидеть достопримечательности своими глазами, насладиться спокойствием края, тишиной и солнечным теплом.

Мы подготовили несколько экскурсий:

Автобусная экскурсия по Петрозаводску

Построили маршрут так, чтобы за 2 часа показать вам самые популярные и красивые места города. Наш гид ответит на любые вопросы и расскажет про приятные заведения для самостоятельного продолжения исследования города. В автобусах работают кондиционеры, поэтому вам не будет жарко.

Экскурсия по мраморному каньону

Экскурсия на 12 часов по Приладожью. Вы увидите Ладожское озеро, Рускеалу, водопады, на которых снимался фильм «А зори здесь тихие..», прогулка по эко-тропе на подвесных мостах, осмотр пещер, катание на лодках, занятия дайвингом.

Экскурсия по шхерам

Прогулка на катере, автобусная экскурсия, совместный обед, водопад Белые Мосты (в высоту он 19 метров!). Развлечение для тех, кто мечтал стать археологом — поиск полудрагоценных камней.