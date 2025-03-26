Аренда лесных избушек в Карелии

Аренда лесных избушек в Карелии подходит для абсолютно разных целей и видов отдыха. Это могут быть уединенные избушки в тайге без сотовой связи и людей на расстоянии в 30 километров вокруг. Могут быть более-менее цивилизованные варианты на берегах озер, но также в таежных условиях. В последние годы появились избушки с удобствами для семей, привыкших к комфорту.

В основном, туристы бронируют карельские избушки на берегах озер в следующих целях:

отдохнуть от больших городов в уединении и наедине с природой.

по-рыбачить и по-охотиться в карельской тайге, ведь в нетронутых человеком местах природных богатств гораздо больше, чем в условной Московской области.

собрать грибы и ягоды, гуляя по сосновому бору.

купаться, загорать, отдыхать, ходить в баню и общаться с природой в максимально экологически чистом месте планеты Земля - карельской тайге.

При бронировании лесных избушек в Карелии следует учитывать:

большинство избушек находится в труднодоступных местах, куда требуется заказ трансфера. Но есть и доступные для самостоятельного проезда варианты.

большинство избушек находится в северной Карелии, и если расстояние от Москвы до Петрозаводска - 1000 километров, то до избушек от Петрозаводска еще не меньше 8-10 часов ходу на север. При этом, есть несколько вариантов в южной Карелии (Олонец, Сортавала) и рядом с Петрозаводском.

в большинстве избушек нет света, только на генераторе; отсутствует связь; нет людей вблизи - это полностью автономный от цивилизации вид отдыха и не всем он подходит.

природные ресурсы Карелии - рыба и птицы/звери - контролируются государством. Перед отдыхом необходимо уточнять у менеджера - какие правила и порядки рыбной ловли и охоты действуют в районе бронируемой избы. Менеджер даст консультацию и поможет, если это необходимо, с выпиской путевок и разрешений.

Лесные рыбацкие домики и избушки Карелии от туроператора Золотое кольцо Карелии

На нашем сайте представлено более 30 лесных избушек в Карелии на выбор для посуточной аренды. По Вашему запросу мы можем составить тур и организовать рыбалку и охоту в Карелии. Имеется возможность заказа егеря, трансфера в труднодоступные места, аренда генераторов и выписка охотничьих или рыболовных путевок. Кроме того, аренда избушек в Карелии на берегу озера подходит для сбора грибов и ягод в Карелии.

Туроператор Золотое кольцо Карелии занимается организацией рыбалки и охоты в Карелии, а также бронированием лесных избушек с 2011 года. Мы имеем широкую сеть партнеров и лично проверяем качество предоставляемых услуг, работаем только с надежными егерями и гарантируем качество и полноту бронируемых услуг, которые прописываем в договоре.