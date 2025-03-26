Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Аренда лесных рыболовных избушек в Карелии

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Каталог лесных избушек в Карелии

На берегу озера для уединенного отдыха, рыбалки и охоты, сбора грибов и ягод.

ТОП • 5
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску

Загружаются даты экскурсии...
124 отз.
Туры в Карелию летом
Туры

Туры в Карелию летом

Летние туры в Карелию на любой вкус
ХИТ • ЭКСКУРСИЯ №1
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды
Экскурсия

Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды

Загружаются даты экскурсии...
424 отз.
ТОП • 5
Мраморный каньон Рускеала в Карелии
Экскурсия

Мраморный каньон Рускеала в Карелии

Загружаются даты экскурсии...
280 отз.
Путешествие на остров Кижи через Заонежье
Экскурсия

Путешествие на остров Кижи через Заонежье

Загружаются даты экскурсии...
33 отз.
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
Экскурсия

Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)

Загружаются даты экскурсии...
5 отз.
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
Экскурсия

Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник

Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Соловки за один день из Петрозаводска
Экскурсия

Соловки за один день из Петрозаводска

Загружаются даты экскурсии...
ТОП • 5
Концерт национального ансамбля Кантеле
Экскурсия

Концерт национального ансамбля Кантеле

Загружаются даты экскурсии...
11 отз.
ТОП • 5
Экскурсия на Валаам
Экскурсия

Экскурсия на Валаам

Загружаются даты экскурсии...
19 отз.
ТОП • 5
Экскурсия на Кижи
Экскурсия

Экскурсия на Кижи

Загружаются даты экскурсии...
97 отз.
Сплав по реке Шуя
Экскурсия

Сплав по реке Шуя

Загружаются даты экскурсии...
11 отз.
Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня
Экскурсия

Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня

Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)
Экскурсия

Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)

Загружаются даты экскурсии...
6 отз.
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла
Экскурсия

Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла

Загружаются даты экскурсии...
9 отз.
Мистическая гора Воттоваара
Экскурсия

Мистическая гора Воттоваара

Загружаются даты экскурсии...
21 отз.
Валаам + Рускеала за 1 день из Петрозаводска
Экскурсия

Валаам + Рускеала за 1 день из Петрозаводска

Загружаются даты экскурсии...
19 отз.
Александро-Свирский монастырь
Экскурсия

Александро-Свирский монастырь

Загружаются даты экскурсии...
1 отз.
ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур

Длится 9 дней
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 175 000 ₽
111 отз.
Весна в Карелии
Тур

Весна в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 26.3.2025 по 30.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
12 отз.
Весна в Карелии + Кижи — тур на 4 дня
Тур

Весна в Карелии + Кижи — тур на 4 дня

Длится 4 дня
27.3.2025 по 29.5.2025
Цена — от 41 900 ₽
12 отз.
Тур на Майские праздники в Карелии
Тур

Тур на Майские праздники в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 1.5.2025 по 9.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
13 отз.
ТОП • 5
Знакомство с Карелией
Тур

Знакомство с Карелией

Длится 3 дня
Заезды c 16.5.2025 по 10.10.2025
Цена — от 41 500 ₽
57 отз.
ТОП • 5
Сказания Севера + Соловки
Тур

Сказания Севера + Соловки

Длится 6 дней
Заезды c 26.5.2025 по 15.9.2025
Цена — от 93 700 ₽
7 отз.
Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней
Тур

Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней

Длится 5 дней
Заезды c 3.6.2025 по 16.9.2025
Цена — от 79 000 ₽
29 отз.
ТОП • 5
Сказания севера - летний тур в Карелию
Тур

Сказания севера - летний тур в Карелию

Длится 4 дня
Заезды c 19.5.2025 по 15.9.2025
Цена — от 62 900 ₽
29 отз.
ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)

Длится 6 дней
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 118 500 ₽
105 отз.
Очарование весенней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование весенней Карелии | Тур с ретропоездом

Длится 3 дня
Заезды c 27.3.2025 по 29.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
Очарование летней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование летней Карелии | Тур с ретропоездом

Длится 3 дня
Заезды c 2.6.2025 по 29.8.2025
Цена — от 41 500 ₽
Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дня
Тур

Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дня

Длится 3 дня
Заезды c 5.6.2025 по 11.9.2025
Цена — от 65 500 ₽
Соловки, Беломорканал и петроглифы
Тур

Соловки, Беломорканал и петроглифы

Длится 2 дня
Заезды c 6.6.2025 по 19.9.2025
Цена — от 20 700 ₽
ТОП • 5
Соловки: заглянуть в вечность
Тур

Соловки: заглянуть в вечность

Длится 3 дня
Заезды c 2.6.2025 по 19.9.2025
Цена — от 53 900 ₽
6 отз.
Тур на выходные в Карелии
Тур

Тур на выходные в Карелии

Длится 2 дня
Заезды c 16.5.2025 по 29.9.2025
Цена — от 19 900 ₽
14 отз.
Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.
Тур

Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.

Длится 3 дня
Заезды c 20.5.2025 по 16.9.2025
Цена — от 48 200 ₽
29 отз.
Руны Приладожья - тур на 3 дня в Сортавала
Тур

Руны Приладожья - тур на 3 дня в Сортавала

Длится 3 дня
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 55 500 ₽
Очарование осенней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование осенней Карелии | Тур с ретропоездом

Длится 3 дня
Заезды c 4.9.2025 по 27.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
Осень в Карелии
Тур

Осень в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 3.9.2025 по 28.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
15 отз.
Осень в Карелии + Кижи — тур на 4 дня
Тур

Осень в Карелии + Кижи — тур на 4 дня

Длится 4 дня
Заезды c 4.9.2025 по 27.11.2025
Цена — от 41 900 ₽
13 отз.
Тур на ноябрьские праздники в Карелию
Тур

Тур на ноябрьские праздники в Карелию

Длится 3 дня
2.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
13 отз.
Карельский спа-тур
Тур

Карельский спа-тур

Длится 2 дня
Заезды c 29.3.2025 по 26.4.2025
Цена — от 19 600 ₽
К Беломорским петроглифам через Заонежье
Экскурсия

К Беломорским петроглифам через Заонежье

Загружаются даты экскурсии...
4 отз.
Избы в Карелии на берегу таежных озер

Отпуск, проведенный в таежных избушках Карелии - особый вид отдыха. Отдыха от людей, гаджетов и цивилизации. Вокруг - карельская тайга. Для Вас - избушка и баня, а также нетронутая природа, которой можно просто наслаждаться: купаться, смотреть на рассветы и закаты, дышать самым чистым и вкусным воздухом наполненным хвоей и лесными цветами, а можно рыбачить, охотиться или собирать грибы и ягоды.

  • Профессиональная консультация
    Профессиональная консультация

    При бронировании избушки в Карелии возникает очень много нюансов: расстояние, на чем добираться и как проехать, что с генераторами и ГСМ, как найти егеря или получить разрешения на рыбную ловлю / охоту. На все вопросы Вам ответит и даст профессиональную консультацию наш менеджер.

  • Самый большой выбор изб в Карелии
    Самый большой выбор изб в Карелии

    Мы работаем с надежными егерями и предлагаем чистые, безопасные, подготовленные под туризм и отдых избушки в Карелии. Бронируя избу у нас Вы получаете договор с детально прописанными ценами и заказанными услугами, и можете быть уверены в профессиональном сервисе во время отпуска.

  • Дополнительные услуги при бронировании
    Дополнительные услуги при бронировании

    Вместе с арендой избушки у нас можно заказать трансфер от ЖД / аэропорта к избе, ночь в гостинице на пути к избушке, аренду техники или снегоходов, а также экскурсии в округе. Дополнительно можно оформить путевки на охоту, разрешения на въезд в погранзону и даже заказать аренду дизельного генератора.

  • Готовые рыболовные туры "все включено"
    Готовые рыболовные туры "все включено"

    Рыболовные туры в Карелию "все включено": встреча на ЖД или аэропорту, трансфер до избы / коттеджа, услуги егеря и повара, бронь бани и разных видов рыбалки - от удочки до троллинга. Все обсуждаемо и достаточно предоставить пожелания - мы составим подходящий рыболовный тур в Карелию.

Коттеджи и отели в Карелии

Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает разные варианты проживания: в избушках, коттеджах и отелях.

Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
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Отзывы о турфирме «Золотое кольцо Карелии»

Отзывов о нашей работе уже так много, что мы зачастую не успеваем контролировать их появление на многих сайтах и форумах. Вы можете изучить отзывы на нашем сайте. Кроме того, мы предлагаем ознакомиться с отзывами на крупнейших площадках в российском интернете для турфирм — там они гарантированно честные и оставленные реальными туристами, т.к. эти площадки внимательно следят за этим:

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Аренда лесных избушек в Карелии

Аренда лесных избушек в Карелии подходит для абсолютно разных целей и видов отдыха. Это могут быть уединенные избушки в тайге без сотовой связи и людей на расстоянии в 30 километров вокруг. Могут быть более-менее цивилизованные варианты на берегах озер, но также в таежных условиях. В последние годы появились избушки с удобствами для семей, привыкших к комфорту.

В основном, туристы бронируют карельские избушки на берегах озер в следующих целях:

  • отдохнуть от больших городов в уединении и наедине с природой.
  • по-рыбачить и по-охотиться в карельской тайге, ведь в нетронутых человеком местах природных богатств гораздо больше, чем в условной Московской области.
  • собрать грибы и ягоды, гуляя по сосновому бору.
  • купаться, загорать, отдыхать, ходить в баню и общаться с природой в максимально экологически чистом месте планеты Земля - карельской тайге.

При бронировании лесных избушек в Карелии следует учитывать:

  • большинство избушек находится в труднодоступных местах, куда требуется заказ трансфера. Но есть и доступные для самостоятельного проезда варианты.
  • большинство избушек находится в северной Карелии, и если расстояние от Москвы до Петрозаводска - 1000 километров, то до избушек от Петрозаводска еще не меньше 8-10 часов ходу на север. При этом, есть несколько вариантов в южной Карелии (Олонец, Сортавала) и рядом с Петрозаводском.
  • в большинстве избушек нет света, только на генераторе; отсутствует связь; нет людей вблизи - это полностью автономный от цивилизации вид отдыха и не всем он подходит.
  • природные ресурсы Карелии - рыба и птицы/звери - контролируются государством. Перед отдыхом необходимо уточнять у менеджера - какие правила и порядки рыбной ловли и охоты действуют в районе бронируемой избы. Менеджер даст консультацию и поможет, если это необходимо, с выпиской путевок и разрешений.

Лесные рыбацкие домики и избушки Карелии от туроператора Золотое кольцо Карелии

На нашем сайте представлено более 30 лесных избушек в Карелии на выбор для посуточной аренды. По Вашему запросу мы можем составить тур и организовать рыбалку и охоту в Карелии. Имеется возможность заказа егеря, трансфера в труднодоступные места, аренда генераторов и выписка охотничьих или рыболовных путевок. Кроме того, аренда избушек в Карелии на берегу озера подходит для сбора грибов и ягод в Карелии.

Туроператор Золотое кольцо Карелии занимается организацией рыбалки и охоты в Карелии, а также бронированием лесных избушек с 2011 года. Мы имеем широкую сеть партнеров и лично проверяем качество предоставляемых услуг, работаем только с надежными егерями и гарантируем качество и полноту бронируемых услуг, которые прописываем в договоре.

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