Экскурсии по Карелии в марте

Самолетом - Самый быстрый и комфортный способ добраться до Карелии — прилететь прямым рейсом из Москвы или Петербурга в Петрозаводск (аэропорт “Бесовец”). Подобный полет не займет больше двух часов, но если вы стартуете из региона, придется добираться с пересадками и закладывать на них отдельное время.
Поездом - До Петрозаводска поезда ходят не только из главной и культурной столиц России, но и, например, Пскова. Плюс в том, что вы можете сесть в поезд на любой станции маршрута, будь то Тверь или Выборг. Составы, в основном, ходят двухэтажные, также есть фирменные поезда и скоростные “Ласточки”. Также на поезде можно добраться до других городов Карелии: в Сортавалу, Кондопогу, Костомукшу и т.д.
Автобусом - На регулярной основе рейсы, как правило, курсируют между Петрозаводском и Санкт-Петербургом. Это более экономичный вариант, но он занимает много времени: в пути придется провести не менее 8 часов.
На авто - Если предпочитаете путешествовать на машине, то можете доехать до Карелии, следуя по основным автомагистралям. Например, из Петербурга будет дорога А-121 (через Сортавала) и трасса Р-21 “Кола”, а при поездке из Москвы сначала нужна трасса М-11. Но помните: карельские грунтовые дороги зимой требуют большой внимательности со стороны водителей.