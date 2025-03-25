Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Экскурсии по Карелии в марте

Мартовская Карелия может показаться, на первый взгляд, не самой гостеприимной и дружелюбной, поскольку до теплой весны в этих краях еще далеко. Однако при грамотном организаторском подходе путешествие по республике может стать олицетворением легендарных пушкинских строк про мороз и солнце. А благодаря нашим интересным маршрутам и максимальному комфорту вас ждет не один чудесный день в Карелии, а гораздо больше.

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Экскурсии по достопримечательностям Карелии

Мы предлагаем экскурсии во всех уголках Карелии и для вашего удобства разделили их на категории в зависимости от объекта показа. Теперь вы можете выбрать экскурсию, которая соответствует вашим интересам и посетить именно ту достопримечательность Карелии, которую хотите увидеть.

  • Экскурсии на Соловки

    Архипелаг Соловки состоит из 6 больших островов и более 100 мелких. Туристов привлекают: полярное сияние, белые ночи, белухи, каменные лабиринты.

  • Экскурсии в Рускеала

    В Сортавальском районе находится одна из главных достопримечательностей Карелии - мраморный карьер Рускеала, который был затоплен естественными изумрудными водами.

  • Экскурсии на Валаам

    Это архипелаг, расположенный на озере Ладога. Здесь находится Валаамский монастырь, привлекающий верующих туристов из разных уголков страны.

  • Экскурсии на Кижи

    Уникальный остров Кижи перенесет вас в 19 век. Шедевры русского деревянного зодчества и изумительная чистота карельской природы создают неповторимую атмосферу.

  • Экскурсии на Кивач

    Кивач — один из самых живописных уголков Карелии. Бурный водопад, обрамленный красивыми камнями и лесом, создает впечатление, будто время остановилось.

  • Экскурсия по Петрозаводску

    Петрозаводск — столица Карелии, потому привлекает путешественников. Город идеально подходит и для прогулки перед большим путешествием, и для полноценного отпуска.

  • Экскурсии в Карелии по Местам Силы

    Места силы, или так называемые "аномальные зоны", это участки планеты, оказывающие сильное влияние на эмоциональное и физическое состояние. В Карелии таких мест предостаточно.

  • Экскурсии на Валаам из Петрозаводска

    Валаам, расположенный в Ладожском озере, является одной из главных святынь и достопримечательностей Карелии. На экскурсиях вы познакомитесь с настоящим Русским Севером.

  • Экскурсии по Шхерам

    Ладожские шхеры, или фьорды, представляют собой группу небольших скалистых островов в северо-западной части Ладожского озера.

  • Экскурсии на Валаам из Москвы

    Валаамский монастырь и остров в Ладожском озере, на котором он расположен, уникальны. Они привлекают не только верующих, но и тех, кто желает уйти от суеты материка.

  • Экскурсии на Валаам из Сортавала

    Сортавала - уютный город на берегу Ладожского озера. Одна из самых захватывающих экскурсий в этом регионе - прогулка на остров Валаам, самый большой паломнический центр в России.

  • Экскурсии на Соловки из Санкт-Петербурга

    Соловецкий архипелаг привлекает множество туристов на Русском Севере, ведь здесь можно почувствовать все величие нашей культуры.

  • Экскурсии на Соловки из Москвы

    Соловки - это территория, где слились вера и культура, исторические артефакты и северная природа. Мы приглашаем вас в незабываемое путешествие из Москвы, чтобы погрузиться в прошлое и насладиться уникальным архипелагом Соловки.

  • Экскурсии на Валаам на теплоходе

    Теплоходные круизы на Валаам не успеют утомить и будут полны событиями. Отправление из порта вечером и прибытие уже на следующее утро. Целый день будет посвящен экскурсиям.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Какая погода в Карелии в марте

Март — самый холодный весенний месяц. В Карелии в это время еще лежит снег, поэтому развлечения, в основном, остаются зимние. Температура в течение месяца может быть от -10 до +7 °C. Многим этот прогноз покажется ерундой, но климат республики обманчив: из-за высокой влажности даже легкий мороз превращается в проверку на прочность. Впрочем, проблема легко решается подготовкой теплых и непромокаемых вещей накануне экскурсии. Сильных снегопадов в марте нет, а вот дожди могут случиться: будьте готовы к гололедице на дорогах и проявляйте бдительность, если едете в регион на автомобиле.

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Преимущества экскурсий по Карелии в марте

Мартовские туры для туристов — “не сезон”, поэтому людей здесь меньше, чем летом. Погода при этом намного мягче и теплее зимней.

Из развлечений доступны: прокат Хивусов (судна на воздушной подушке) по льду, катание на снегоходах, оленьих и собачьих упряжках, ватрушках и санках. Также популярны такие виды отдыха, как рыбалка и охота.

8 марта — отличный повод для отдыха в Карелии. Можно отправиться в путешествие на несколько дней с семьей или любимым человеком, отдохнуть от городской суеты и насладиться теплой зимней погодой.

Как добраться до Карелии

Самолетом - Самый быстрый и комфортный способ добраться до Карелии — прилететь прямым рейсом из Москвы или Петербурга в Петрозаводск (аэропорт “Бесовец”). Подобный полет не займет больше двух часов, но если вы стартуете из региона, придется добираться с пересадками и закладывать на них отдельное время.

Поездом - До Петрозаводска поезда ходят не только из главной и культурной столиц России, но и, например, Пскова. Плюс в том, что вы можете сесть в поезд на любой станции маршрута, будь то Тверь или Выборг. Составы, в основном, ходят двухэтажные, также есть фирменные поезда и скоростные “Ласточки”. Также на поезде можно добраться до других городов Карелии: в Сортавалу, Кондопогу, Костомукшу и т.д.

Автобусом - На регулярной основе рейсы, как правило, курсируют между Петрозаводском и Санкт-Петербургом. Это более экономичный вариант, но он занимает много времени: в пути придется провести не менее 8 часов.

На авто - Если предпочитаете путешествовать на машине, то можете доехать до Карелии, следуя по основным автомагистралям. Например, из Петербурга будет дорога А-121 (через Сортавала) и трасса Р-21 “Кола”, а при поездке из Москвы сначала нужна трасса М-11. Но помните: карельские грунтовые дороги зимой требуют большой внимательности со стороны водителей.

Развлечения в Карелии в марте

Мартовские экскурсии по Карелии

Что посмотреть в марте в Карелии

  • Гора Сампо

Высотой 40 метров расположена в 35 километрах от Петрозаводска. Взойти на гору может турист любого возраста благодаря оборудованным лестницам и смотровым площадкам. Легенда гласит, что это место обладает сильной энергетикой. Туристы любят вязать ленточку на ветках вековой сосны — дерева желаний.

  • Водопад Кивач

Окруженный сосновым лесом, восхищает своей красотой в любое время года. По одной из версий, название водопада происходит от финского "kiivas", что означает "стремительный". По легенде, водопад образовался от соперничества рек Суна и Шуя.

  • Горный парк Рускеала

В 18 веке здесь добывали мрамор для Михайловского замка, Исаакиевского собора, Мраморного дворца, Казанского собора и триумфальных колонн. В 2005 году было решено образовать вокруг мраморного каньона парк. Для туристов здесь много оборудованных смотровых площадок, кафе и ресторанов карельской кухни, дополнительных развлечений и экскурсий. Расположен в 37 километрах от города Сортавала, откуда в парк можно добраться на ретро-поезде.

  • Водопады Ахвенкоски

Находятся в Сортавальском районе Карелии на реке Тохмайоки, в 4,5 километрах от Рускеалы. Это комплекс из 4 невысоких водопадов, самый высокий из которых 4 метра. Название происходит от финского языка и означает “окуневый порог”. Еще водопады называют Тохминскими — по названию реки.

Часто задаваемые вопросы

Гид сможет ответить на мои вопросы?

Определенно. Мы работаем с гидами, которые проходят обучение РАНХиГС и получают сертификаты пятого и шестого уровня квалификации.

Как купить тур?

Внизу страницы вы можете выбрать количество туров и даты заездов, далее нажмите на кнопку «создать заказ», запишите ФИО участников тура и оплатите первую половину стоимости (20%).

Можно ли приехать на день раньше или на день позже?

Да, для этого договоритесь со своим гидом. Узнать его контакты можно после оплаты тура.

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