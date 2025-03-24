Отдых в Карелии с охотой

Охота в суровых карельских условиях — это настоящее испытание для сильных духом и телом. При должной подготовке и тщательной организации подобный отдых подарит ощущение полного единения с природой и незабываемый азартный опыт, особенно если приехать в Карелию в пик охотничьего сезона, а именно осенью. Даже у начинающих охотников в этом регионе есть большой выбор своего первого трофея — от крупных копытных до мелких пушных животных, от огромных медведей и до незаметных в степи птиц.

А чтобы путешествие в Карелию выдалось действительно насыщенным, вы можете совместить охоту с другими не менее экстремальными развлечениями на наших экскурсиях:

Возможность полюбоваться таежными видами и преодолеть пороги бурной реки Шуя

Зимние покатушки по бездорожью с приятным чаепитием в конце

Шанс выловить крупную рыбу из-подо льда Онежского озера