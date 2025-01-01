Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Снегоходный тур в Карелии

4 150 ₽ за взрослого Загрузка дат... Круглый годсезонность
0 отз.
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Детали экскурсии

  • Продолжительность:
    4 часов
  • По каким дням:
    ежедневно (по запросу)
  • Начало экскурсии: 11:00, ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1).
  • Что включено: Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту, чаепитие, экипировка, инструктаж по управлению снегоходом, катание на снегоходе по лесной трассе (60 минут).
Снегоходный тур в Карелии

Снегоходный тур с часовым катанием по карельской тайге к небольшому лесному озеру - ламбушке. Сказочно красивые виды, морозный воздух и заснеженный еловый лес.

Получите заряд бодрости и драйва, а также незабываемые впечатления в снегоходном приключении - покатушках на снегоходах.

Программа снегоходных покатушек в Петрозаводске

11:00 - отправление из Петрозаводска в местечко Ахо (вотчина Талви Укко); 11:30 - прибытие на место, подбор экипировки, обучение навыкам вождения на тренировочном полигоне. 12:15-13:15 - прохождение маршрута на снегоходах по лесным маршрутам, 13:30 - переодевание, сдача снегохода, чаепитие (карельский чай + выпечка). 15:00 - возвращение в Петрозаводск.

Снег и бездорожье – вот они особенности карельских дорог и направлений. Кто-то ворчит, а кто-то получает от этого удовольствие. Предлагаем и вам присоединиться ко вторым и отправиться в невероятное приключение на самой настоящей внедорожной технике.

Вы будете полноправным водителем этой техники. Обязательный инструктаж, надеваем шлемы – и вперед. Опытные гиды покажут вам места, где не ступала нога человека, зато проезжала гусеница снегохода. Проедете там и вы. Вот он настоящий драйв, вот он – адреналин!

Уже потом, когда от эмоций и чувств вы потеряете дар речи и голос, мы вернем вам их горячим чаем. Они вам еще обязательно понадобятся, чтобы рассказать обо всем пережитом своим близким.

Важная информация!

В середине маршрута предусмотрена остановка для фотографирования, поправки экипировки, смены водителя. Во время прохождения маршрута каждый участник обязан соблюдать технику безопасности и выполнять распоряжения инструктора.

В случае грубого или неоднократного нарушения техники безопасности - Исполнитель имеет право снять участника с маршрута.

Экипировка предоставляется Исполнителем, снегоходы - Ямаха Викинг и Вентура.

  • наличие водительских прав не обязательно
  • каждый участник подписывает договор материальной ответственности на инструктаже
  • к управлению допускаются лица только старше 18 лет
  • группу участников сопровождает инструктор на отдельном снегоходе
  • снегоходная трасса представляет собой снегоходную колею, очищенную от мелколесья
  • в экипировку, предоставляемую организатором входят теплые ветрозащитные комбинезоны, снегоходные шлемы, подшлемники, снегоходная обувь, снегоходные перчатки.
  • участникам рекомендуется иметь с собой теплую куртку, свитер, брюки, водолазку с высоким воротом, простые и шерстяные носки, теплая шапочка, перчатки, теплая удобная обувь.
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Отзывы

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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