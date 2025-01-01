11:00 - отправление из Петрозаводска в местечко Ахо (вотчина Талви Укко); 11:30 - прибытие на место, подбор экипировки, обучение навыкам вождения на тренировочном полигоне. 12:15-13:15 - прохождение маршрута на снегоходах по лесным маршрутам, 13:30 - переодевание, сдача снегохода, чаепитие (карельский чай + выпечка). 15:00 - возвращение в Петрозаводск.

Снег и бездорожье – вот они особенности карельских дорог и направлений. Кто-то ворчит, а кто-то получает от этого удовольствие. Предлагаем и вам присоединиться ко вторым и отправиться в невероятное пр

Снег и бездорожье – вот они особенности карельских дорог и направлений. Кто-то ворчит, а кто-то получает от этого удовольствие. Предлагаем и вам присоединиться ко вторым и отправиться в невероятное приключение на самой настоящей внедорожной технике.

Вы будете полноправным водителем этой техники. Обязательный инструктаж, надеваем шлемы – и вперед. Опытные гиды покажут вам места, где не ступала нога человека, зато проезжала гусеница снегохода. Проедете там и вы. Вот он настоящий драйв, вот он – адреналин!

Уже потом, когда от эмоций и чувств вы потеряете дар речи и голос, мы вернем вам их горячим чаем. Они вам еще обязательно понадобятся, чтобы рассказать обо всем пережитом своим близким.