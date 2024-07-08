Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
Войти в ЛК

Туры по озерам Карелии

В Карелии насчитывается более 60 тысяч озер, что делает её настоящим озерным краем. Водоемы этого региона — драгоценности северной природы, каждая из которых обладает неповторимым очарованием. Бескрайние поверхности отражают густые таежные леса и живописные скалистые берега, буквально сошедшие с полотен художников. Многие карельские озера отличаются кристально чистой водой и являются местом жительства редких и ценных видов рыб. Кроме того, они нередко окружены древними историческими памятниками, что придает им дополнительную культурную ценность и формирует уникальные ландшафты.

В рамках путешествий с компанией «Золотое кольцо Карелии» вы познакомитесь с визитными карточками региона

Ладога — депозиты на пресноводное озеро в Европе. Вода здесь настолько качественная, что ее можно пить без предварительной очистки. Здесь до сих пор можно найти укромные бухты, где кажется, что время остановилось, и только шум волн напоминает о настоящем. Одна из главных достопримечательностей озера — национальный парк «Ладожские шхеры». Здесь вы сможете увидеть настоящие карельские фьорды и познакомиться поближе с эндемиком края — милой кольчатой ​​нерпой.

Онежское озеро — место, где природа демонстрирует свою мощь и величие. На берегах Онеги разбросаны древние капища и стоянки первобытных людей, где сохранились наскальные петроглифы. К слову, Онежское озеро — второе по величине в Европе, но, даже уступая Ладоге в размерах, оно имеет 1300 островов. Один из них — Кижи. Это не просто музей под открытым небом, воплощение северной души, где каждый храм или изба дышат духом. Шедевры русского зодчества возвышаются здесь над туристами во все великолепии.

Предложения от нашего туроператора

Карельские озера представляют собой уникальное сочетание природной красоты, чистоты и оригинальности, делающее этот регион особенным и привлекательным для путешественников со всего мира. Организуйте отдых на озерах с пользой и без головной боли, выбрав тур от «Золотого кольца Карелии». Наши экскурсионные программы охватывают лучшие маршруты и обеспечивают максимальный комфорт: от проживания и трансфера до работы опытных гидов. Добро пожаловать в республику!

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

Посмотреть другие отзывы
Компании о нашем туроператоре
Узнайте всё о Карелии в нашем блоге
Сайт использует данные cookie
Cайт использует хранение информации в браузере (cookie) и сервисы сбора технических данных (Яндекс). Продолжая использовать сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий, а также с Политикой обработки и защиты персональных данных
Принять