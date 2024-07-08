В Карелии насчитывается более 60 тысяч озер, что делает её настоящим озерным краем. Водоемы этого региона — драгоценности северной природы, каждая из которых обладает неповторимым очарованием. Бескрайние поверхности отражают густые таежные леса и живописные скалистые берега, буквально сошедшие с полотен художников. Многие карельские озера отличаются кристально чистой водой и являются местом жительства редких и ценных видов рыб. Кроме того, они нередко окружены древними историческими памятниками, что придает им дополнительную культурную ценность и формирует уникальные ландшафты.