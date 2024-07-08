В рамках путешествий с компанией «Золотое кольцо Карелии» вы познакомитесь с визитными карточками региона

Ладога — депозиты на пресноводное озеро в Европе. Вода здесь настолько качественная, что ее можно пить без предварительной очистки. Здесь до сих пор можно найти укромные бухты, где кажется, что время остановилось, и только шум волн напоминает о настоящем. Одна из главных достопримечательностей озера — национальный парк «Ладожские шхеры». Здесь вы сможете увидеть настоящие карельские фьорды и познакомиться поближе с эндемиком края — милой кольчатой ​​нерпой.

Онежское озеро — место, где природа демонстрирует свою мощь и величие. На берегах Онеги разбросаны древние капища и стоянки первобытных людей, где сохранились наскальные петроглифы. К слову, Онежское озеро — второе по величине в Европе, но, даже уступая Ладоге в размерах, оно имеет 1300 островов. Один из них — Кижи. Это не просто музей под открытым небом, воплощение северной души, где каждый храм или изба дышат духом. Шедевры русского зодчества возвышаются здесь над туристами во все великолепии.