Посещение Карелии несомненно стоит начать с удивительного тура "Жемчужина Приладожья". Экскурсия по Ладожским шхерам позволит ощутить величие озера Ладожского и насладиться потрясающими пейзажами с водопадов "Белые Мосты". Однако настоящей жемчужиной этого тура является музей эпохи викингов "Svartbjornborg". Крепость викингов, полностью воссозданная по археологическим данным, погрузит вас в древнюю историю и укажет на красоту жизни эпохи викингов. Такое путешествие особенно рекомендуется до конца сентября, чтобы наслаждаться красотами природы и историческим наследием.
Если вы ищете приключения и мистические ощущения, то экскурсия на мистическую гору Воттоваара – ваш выбор. Эта самая высокая возвышенность средней Карелии с высотой в 417 метров окутана тайнами древних цивилизаций. Вы увидите лабиринты из камней, сейды и удивительные виды на таежные просторы и водопады. Формы деревьев и скал создают потрясающие пейзажи, которые каждый воспринимает по-своему. Эта экскурсия подарит незабываемые впечатления и погрузит вас в мир загадок и тайн природы.
Рускеала – удивительное открытие современной Карелии. Этот карьер создан руками человека и поражает своей красотой. Прогулка по эко-тропе вдоль озера с кристально чистой водой изумрудного оттенка вызовет восторг. Также вы сможете исследовать глубину сквозной пещеры, что придаст приключению дополнительную остроту. Эта экскурсия откроет перед вами удивительное сочетание природных и архитектурных чудес, которые сложно найти где-либо еще.