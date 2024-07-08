Экскурсии по Карелии в сентябре

Карелия в сентябре — это прекрасное место, бархатный сезон в самом разгаре. Конечно, погода может оказаться не такой солнечной, но это не повод отказываться от отдыха. Все наши экскурсии начинаются в Петрозаводске — столице республики. Добраться до города можно по железной дороге, на автомобиле или самолете.

Даже если вы уже не первый раз в Карелии, то эти места вас приятно удивят своей сказочностью. Посетите мистическую гору Воттовара с древними следами цивилизаций, пройдите в глубину сквозной пещеры в Рускеала и прогуляйтесь по крепости викингов "Svartbjornborg". Необычные пейзажи и восхитительные впечатления ждут вас!