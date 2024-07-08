Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Экскурсии по Карелии в сентябре

Карелия в сентябре — это прекрасное место, бархатный сезон в самом разгаре. Конечно, погода может оказаться не такой солнечной, но это не повод отказываться от отдыха. Все наши экскурсии начинаются в Петрозаводске — столице республики. Добраться до города можно по железной дороге, на автомобиле или самолете.

Даже если вы уже не первый раз в Карелии, то эти места вас приятно удивят своей сказочностью. Посетите мистическую гору Воттовара с древними следами цивилизаций, пройдите в глубину сквозной пещеры в Рускеала и прогуляйтесь по крепости викингов "Svartbjornborg". Необычные пейзажи и восхитительные впечатления ждут вас!

Осенние экскурсии по Карелии

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Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →

Экскурсии по достопримечательностям Карелии

Мы предлагаем экскурсии во всех уголках Карелии и для вашего удобства разделили их на категории в зависимости от объекта показа. Теперь вы можете выбрать экскурсию, которая соответствует вашим интересам и посетить именно ту достопримечательность Карелии, которую хотите увидеть.

  • Экскурсии на Соловки

    Архипелаг Соловки состоит из 6 больших островов и более 100 мелких. Туристов привлекают: полярное сияние, белые ночи, белухи, каменные лабиринты.

  • Экскурсии в Рускеала

    В Сортавальском районе находится одна из главных достопримечательностей Карелии - мраморный карьер Рускеала, который был затоплен естественными изумрудными водами.

  • Экскурсии на Валаам

    Это архипелаг, расположенный на озере Ладога. Здесь находится Валаамский монастырь, привлекающий верующих туристов из разных уголков страны.

  • Экскурсии на Кижи

    Уникальный остров Кижи перенесет вас в 19 век. Шедевры русского деревянного зодчества и изумительная чистота карельской природы создают неповторимую атмосферу.

  • Экскурсии на Кивач

    Кивач — один из самых живописных уголков Карелии. Бурный водопад, обрамленный красивыми камнями и лесом, создает впечатление, будто время остановилось.

  • Экскурсия по Петрозаводску

    Петрозаводск — столица Карелии, потому привлекает путешественников. Город идеально подходит и для прогулки перед большим путешествием, и для полноценного отпуска.

  • Экскурсии в Карелии по Местам Силы

    Места силы, или так называемые "аномальные зоны", это участки планеты, оказывающие сильное влияние на эмоциональное и физическое состояние. В Карелии таких мест предостаточно.

  • Экскурсии на Валаам из Петрозаводска

    Валаам, расположенный в Ладожском озере, является одной из главных святынь и достопримечательностей Карелии. На экскурсиях вы познакомитесь с настоящим Русским Севером.

  • Экскурсии по Шхерам

    Ладожские шхеры, или фьорды, представляют собой группу небольших скалистых островов в северо-западной части Ладожского озера.

  • Экскурсии на Валаам из Москвы

    Валаамский монастырь и остров в Ладожском озере, на котором он расположен, уникальны. Они привлекают не только верующих, но и тех, кто желает уйти от суеты материка.

  • Экскурсии на Валаам из Сортавала

    Сортавала - уютный город на берегу Ладожского озера. Одна из самых захватывающих экскурсий в этом регионе - прогулка на остров Валаам, самый большой паломнический центр в России.

  • Экскурсии на Соловки из Санкт-Петербурга

    Соловецкий архипелаг привлекает множество туристов на Русском Севере, ведь здесь можно почувствовать все величие нашей культуры.

  • Экскурсии на Соловки из Москвы

    Соловки - это территория, где слились вера и культура, исторические артефакты и северная природа. Мы приглашаем вас в незабываемое путешествие из Москвы, чтобы погрузиться в прошлое и насладиться уникальным архипелагом Соловки.

  • Экскурсии на Валаам на теплоходе

    Теплоходные круизы на Валаам не успеют утомить и будут полны событиями. Отправление из порта вечером и прибытие уже на следующее утро. Целый день будет посвящен экскурсиям.

С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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СМИ о нас
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Туры в Карелию осенью 2024

Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает туры в Карелию летом с посещением знаменитых островов: Кижи, Валаам, Соловки, а также других известных и не очень достопримечательностей Карелии: мраморный каньон Рускеала, водопад Кивач, сплавы по рекам, экскурсии по Петрозаводску и многое другое,

Как добраться до Петрозаводска

Мы проводим экскурсии с выездом из Петрозаводска. Добраться до столицы региона легче всего из Москвы и Санкт-Петербурга. Если вы путешествуете в Карелию из регионов, то сначала стоит запланировать визит в официальную или культурную столицу.

Из Петербурга ходит скоростной поезд “Ласточка”, который быстро и с комфортом довезет до железнодорожного вокзала Петрозаводска.

Добраться до города можно и на собственном автомобиле. Это может быть долгое, но увлекательное путешествие.

Чтобы забронировать понравившуюся экскурсию, нужно заполнить заявку. А если у вас есть вопросы, то мы ответим на них в Телеграме, Вотсапе, по телефону или электронной почте.

Что интересного в Карелии в сентябре

Посещение Карелии несомненно стоит начать с удивительного тура "Жемчужина Приладожья". Экскурсия по Ладожским шхерам позволит ощутить величие озера Ладожского и насладиться потрясающими пейзажами с водопадов "Белые Мосты". Однако настоящей жемчужиной этого тура является музей эпохи викингов "Svartbjornborg". Крепость викингов, полностью воссозданная по археологическим данным, погрузит вас в древнюю историю и укажет на красоту жизни эпохи викингов. Такое путешествие особенно рекомендуется до конца сентября, чтобы наслаждаться красотами природы и историческим наследием.

Если вы ищете приключения и мистические ощущения, то экскурсия на мистическую гору Воттоваара – ваш выбор. Эта самая высокая возвышенность средней Карелии с высотой в 417 метров окутана тайнами древних цивилизаций. Вы увидите лабиринты из камней, сейды и удивительные виды на таежные просторы и водопады. Формы деревьев и скал создают потрясающие пейзажи, которые каждый воспринимает по-своему. Эта экскурсия подарит незабываемые впечатления и погрузит вас в мир загадок и тайн природы.

Рускеала – удивительное открытие современной Карелии. Этот карьер создан руками человека и поражает своей красотой. Прогулка по эко-тропе вдоль озера с кристально чистой водой изумрудного оттенка вызовет восторг. Также вы сможете исследовать глубину сквозной пещеры, что придаст приключению дополнительную остроту. Эта экскурсия откроет перед вами удивительное сочетание природных и архитектурных чудес, которые сложно найти где-либо еще.

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