Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Тур на Майские праздники в Карелии

от 30 900 ₽ за взрослого
Загрузка актуальных дат...
30.04–10.05сезонность
13 отз.
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 3
    Ночей: 2
  • Тур начинается: Петрозаводск, 08:00
  • Тур заканчивается: Петрозаводск, 17:00
  • Что включено: 3 завтрака, работа экскурсовода, проживание в гостинице, все входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусе.
  • Что посетим: Петрозаводск, Гора Сампо, Водопад Кивач, Вулкан Гирвас, Марциальные воды, Водопады Ахинкоски, Рускеала
Тур на Майские праздники в Карелии

Майские праздники — отличное время для потрясающих выходных в Карелии и наслаждения красотой первозданной природы: знаменитые Кивач, Рускеала и Петрозаводск ждут Вас!

Тур в очень свежую, зеленую и буквально цветущую сказку, под названием «Майские праздники в Карелии» — это отличный способ провести небольшой отпуск в красивой республике, насладиться пробуждением природы и увидеть настоящие легенды Севера: мраморный каньон Рускеала, бушующий от талой весенней воды водопад Кивач, погулять по просыпающемуся от долгой зимы лесу между скал горы Сампо, застать невероятную мощь воды на древнем вулкане Гирвас и конечно-же впечатлиться набережной Онежского озера в столице Карелии — Петрозаводске.

Самый подходящий поезд под тур: Москва-Петрозаводск 018А с прибытием в 7:50. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях.

Обратные билеты нужно приобретать на любой поезд после 17:30 из Петрозаводска. Самый комфортабельный и оптимальный вариант: Петрозаводск-Москва 017А с отправлением в 22:00. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях.

Петрозаводск и поездка в этно-парк: хаски с оленями

8:00 - встреча группы на ЖД вокзале Петрозаводска; 8:10 - завтрак; 8:30 - пешая экскурсия по Петрозаводску; 11:00 - экскурсия к хаскам и оленям на вотчине;14:30 - заселение в гостиницу, свободное время.

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера. Настоящий европейский город, с национ

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Мраморный каньон Рускеала

Завтрак в гостинице. 9:00 - отправление на Рускеала (в пути технические остановки, Крест Скорби, Тохминские водопады); 14:00-17:30 - экскурсия и свободное время на Рускеала; 21:00 - прибытие в Петрозаводск.

С добрым утром! Как спалось? Надеемся, хорошо. Самое время позавтракать и набраться новых сил. Нас ждет путешествие в сказку. Впереди – Северное Приладожье.

7:00-7:30 Завтрак в ресторанах гостиниц.

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Золотое кольцо Карелии

Завтрак в гостинице, освобождение номеров; 09:30 - отправление на экскурсию; 17:30 - возвращение в Петрозаводск, трансфер на ж/д вокзал.

Доброе утро, дорогие путешественники. А сегодня нас ждет экскурсия «Золотое кольцо Карелии».

Мы посетим четыре крупнейших достопримечательности вблизи Петрозаводска: живописную гору Сампо; первый рос

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Гостиницы
Гостиница в центре Петрозаводска

Стандартные номера с удобствами - гостиницы в центре Петрозаводска с завтраками

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум - в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т.ч. в день заселения и выезда, т.к к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Достопримечательности
Петрозаводск
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Гора Сампо
Гора Сампо - небольшая скала, названная так в честь мельницы из карельского эпоса Калевала. Со скалы...
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Водопад Кивач
Водопад Кивач - один из самых живописных водопадов России. Красивые скалы и не замерзающая даже зимо...
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Вулкан Гирвас
Вулкан Гирвас и его жерло - одно из самых живописных мест в Карелии. Благодаря застывшим лавовым пот...
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Марциальные воды
Марциальные воды - первый российский курорт, основанный Петром Первым. Здесь находятся несколько уни...
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Водопады Ахинкоски
# Водопады Ахинкоски Ахинкоски – популярная достопримечательность среди туристов. Это совокупность ...
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Рускеала
Рускеала - самый посещаемый туристический объект в Карелии, потрясающий своими фантастическими видам...
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Бронирование тура
  1. Заполните заявку на выбранный тур: даты, количество туристов, номера и места в автобусе (при возможности выбора).
  2. В личном кабинете после оформления заказа внесите ФИО и ДР всех участников.
  3. Оплатите заказ (от 20%) и получите ваучер на тур.
  4. ВАМ ПОДАРОК! Для всех туристов, купивших тур или экскурсию на нашем сайте - скидка 10% по ваучеру (билету) на ВСЕ сувениры в наших магазинах (пр. Ленина 5, пр. Ленина 26), а также на всю продукцию (калитки, рыбники, десерты, чай, кофе) нашего кафе национальной кухни - Калиточной и нашей карельской Чайной - Фурындальная.

До встречи в Карелии!

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Отзывы (13)
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Только что вернулись из Карелии. Понравилось очень, зарядились энергий на год вперед.

Нас было 10 человек ездили в составе сборного тура, выбирали долго программу и сопровождающую компанию, и выбрали "Золотое кольцо Карелии" и не ошиблись! У компании золотое кольцо Карелии отличное транспортное сопровождение, комфортабельный современный автобус. Было удобно преодолевать не малые расстояния всем, и взрослым и детям. Отдельно хочется отметить гида - Анна Билан, она сопровождала нас все три дня. Человек увлеченный своей профессией и своим краем. Очень отзывчивая, образованная (биолог, геолог, историк) рассказала нам столько интересных особенностей края, я думаю, не все карелы знают столько, сколько узнали мы за эти неполные 3 дня. Помимо исторических фактов, рассказывала сказки, былины, обычаи, включала музыку традиционную и почти забытую, полное погружение в Карельскую сказку.

В автобусе было 42 человека, но мы это не почувствовали, каждому уделили внимание, каждый был услышан. Проблемы и пожелания тут же решались. Мы выбрали тур без включенного питания, но возможность пообедать всегда предоставляли и не навязывали, а наоборот выбирали нам места где быстро, вкусно и не очень дорого. Компания дорожит своей репутацией, это видно. Спасибо вам большое за полное погружение.

Спасибо большое Вашему турагенству за замечательный отпуск и незабываемые впечатления! Гостили в майские праздники, с погодой не очень повезло, но красота Карелии и интересные факты и истории экскурсовода сгладили впечатление. Ездили сначала на Золотое кольцо, мощь водопадов поразила нас, прекрасная водная стихия, на Марциальных водах попробовали воду из скважин и погрузились в петровские времена, на водопаде Кивач посетили небольшой, но интересный музей! Пешая экскурсия по Петрозаводску была очень детальной и интересной, узнала о малоизвестных фактах об архитектуре города, о военном времени, об известных деятелях города , как политических, так и из мира искусства! Замерзли, но от этого менее интересно не стало)

ну и последняя наша экскурсия Таежный зоопарк и хаски питомник, это просто восторг, чистый поток эмоций! Думала, что экскурсия для детей, но нет же, будет интересно всем! Живое общение с животными это великолепно, за животными там особый уход, такое место заслуживает уважения! Проводил нам экскурсию владелец питомника Попов В. Спасибо ему большое, видно , как он любит свое дело и своих питомцев! В общем, все было классно организовано, все моменты можно было обсудить и по телефону и по почте, об экскурсиях заранее уведомляют, вернемся к вам в следующий раз за водными экскурсиями: Кижи, Валаам, Соловки.

Процветания вашему агенству!

Хотелось бы поделится своими впечатлениями о поездки в Карелию, а также рассказать о посещении экскурсий «Золотое кольцо Карелии» и «Мраморный каньон Рускеала».

Начну с того, что я заранее промониторила компании, которые предлагают подобные услуги. Но по какой-то причине (о чем впоследствии пожалела), решила заказать все на месте по приезду, предварительно лично посетив несколько экскурсионных агентств. Оказалось, что в период с 02 мая по 05 мая туристов мало, полноценные группы не собираются и единственный вариант это индивидуальные экскурсии, цена за которые от 5 000 руб. за человека. Такой вариант нас не устраивал.

Мы уже было расстроились, но с нами связались из турфирмы «Золотое кольцо Карелии». Приятно удивило, что количество человек не как не повлияло на стоимость экскурсии, а также на качество их проведения. Все было организованно на высшем уровне. На следующий день мы отправились на Мраморный каньон Рускеала, в компании еще 4 путешественников. По пути мы делали несколько остановок, некоторые из которых были сделаны по нашей просьбе, и не входили в программу. Узнали много нового и интересного. За это отдельное спасибо нашему водителю Павлу и экскурсоводу Галине.

На следующий день, мы отправились по Золотому кольцу Карелии. Очень интересная и обширная программа с посещением основных достопримечательностей региона. Учитывая тот факт, что туристический сезон еще не начался, а на экскурсию собралось 5 человек, у нас получился своего рода индивидуальный тур, в котором мы получили массу положительных впечатлений. За что отдельное спасибо Дмитрию.

Из-за погодных условий, не смогли посетить остров Кижи, а также сплавится по р. Шуя. Решили, оставить это на следующий раз.

Компании желаем процветания и успехов. Будем рекомендовать друзьям и обязательно вернемся.

Здравствуйте ! Хочу поделиться приятными впечатлениями об экскурсиях "золотое кольцо Карелии" и "Рускеала" ... Необычайные красоты нам удалось посмотреть на майских праздниках, захватывает дух от потрясающих панорамных видов! Благодарю вашу организацию за составление таких насыщенных маршрутов и приятные скидки :) отдельное спасибо замечательной Анне за познавательную, интересную экскурсию по Петрозаводску и дружескую атмосферу! :) на фото чудесный мраморный каньон Рускеала :)

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