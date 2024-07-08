Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Туры в Карелию в апреле

Просыпающаяся природа, бурные реки и водопады, великолепный свежий воздух — все это туры в Карелию в апреле. Предлагаем для Вас хороший выбор отличных программ от туроператора «Золотое кольцо Карелии»

Весна в Карелии
Тур

Весна в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 26.3.2025 по 30.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
12 отз.
Весна в Карелии + Кижи — тур на 4 дня
Тур

Весна в Карелии + Кижи — тур на 4 дня

Длится 4 дня
27.3.2025 по 29.5.2025
Цена — от 41 900 ₽
12 отз.
Тур на Майские праздники в Карелии
Тур

Тур на Майские праздники в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 1.5.2025 по 9.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
13 отз.
Руны Приладожья - тур на 3 дня в Сортавала
Тур

Руны Приладожья - тур на 3 дня в Сортавала

Длится 3 дня
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 55 500 ₽
ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур

Длится 9 дней
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 175 000 ₽
111 отз.
ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)

Длится 6 дней
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 118 500 ₽
105 отз.
Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.
Тур

Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.

Длится 3 дня
Заезды c 20.5.2025 по 16.9.2025
Цена — от 48 200 ₽
29 отз.
Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Стоит ли ехать в Карелию в апреле

Прежде всего, стоит отметить, что именно апрель становится первым полноценным весенним месяцем в Карелии. Поэтому, если вы забронируете длительный тур по региону, у вас будет возможность оценить и снежные пейзажи, и первую зелень таежных лесов с оттепелью и потеплением до +12 °C. Такое разнообразие не может не радовать, ведь каждая прогулка по местным заповедникам и национальным паркам будет не похожа на предыдущую.

Кроме того, в апреле начинает вскрываться лед на многочисленных водоемах Карелии. Это значит, что добираться до основных островных достопримечательностей становится проще, а если повезет, то можно освоить и рафтинг по горным рекам и водопадам. Кстати, любоваться водопадами Карелии в апреле — сплошное удовольствие: они становятся мощными и шумными благодаря обильным весенним осадкам.

Апрельская весна в Карелии хороша еще и тем, что в лесах и на берегах озер вы еще не встретите надоедающих насекомых в виде мошек и комаров. Однако в этот период года из спячки выходят медведи, так что нужно быть осторожными при организации походного досуга. Кстати, сезон охоты на бурых медведей, как правило стартует в конце апреля.

Чем заняться в Карелии в апреле

В этом месяце воздух уже прогревается, но зима еще не отступает. Это прекрасное время как для спокойного, так и для активного отдыха. Можно отправиться на лыжные прогулки и насладиться зимней природой или выбрать автобусные экскурсии.

Как добраться до Карелии

Добраться до северного края можно из любого уголка России на автомобиле, самолете или поезде. Но проще начинать путешествие из Москвы и Санкт-Петербурга. Поездка из этих городов занимает от 2 до 14 часов в зависимости от транспорта.

Что посмотреть в Карелии в апреле

В середине весны доступно множество экскурсионных маршрутов по республике. Найти подходящий вариант вы можете на нашей странице.

Апрельские туры в Карелию

Многие туристы любят приезжать в Карелию в апреле, ведь это замечательное время для отдыха в Карелии. Природа просыпается, водопады становятся очень бурными, с озер сходит лед и создает фантастические пейзажи.

В апреле в Карелии можно посмотреть много интересного: Рускеала, Кивач, Заонежье и Приладожье, Петрозаводск, хаски и олени.

Погода в апреле в Карелии переменчивая, впрочем как и всегда. Главное - подготовиться к капризам погоды и тогда Ваш отдых в Карелии весной пройдет в комфорте.

Часто задаваемые вопросы

В апреле еще холодно? Как одеваться

Да, погода в Карелии изменчива, поэтому нужно брать с собой теплые и комфортные вещи. Возьмите несколько пар обуви, шапки, дождевики, перчатки. Это поможет подготовиться к весенней Карелии.

Как отблагодарить вас за отличный отдых?

Вы можете написать отзыв на Tripadvisor, Google, Яндекс и во ВКонтакте. Мы стараемся для вас.

Что происходит после оформления заказа?

Вам необходимо внести информацию обо всех участниках экскурсии и внести предоплату в размере 20% от стоимости. После этого с вами свяжется менеджер и проконсультирует по документам.

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