Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи
Просыпающаяся природа, бурные реки и водопады, великолепный свежий воздух — все это туры в Карелию в апреле. Предлагаем для Вас хороший выбор отличных программ от туроператора «Золотое кольцо Карелии»
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Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи
Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины
Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌
Прежде всего, стоит отметить, что именно апрель становится первым полноценным весенним месяцем в Карелии. Поэтому, если вы забронируете длительный тур по региону, у вас будет возможность оценить и снежные пейзажи, и первую зелень таежных лесов с оттепелью и потеплением до +12 °C. Такое разнообразие не может не радовать, ведь каждая прогулка по местным заповедникам и национальным паркам будет не похожа на предыдущую.
Кроме того, в апреле начинает вскрываться лед на многочисленных водоемах Карелии. Это значит, что добираться до основных островных достопримечательностей становится проще, а если повезет, то можно освоить и рафтинг по горным рекам и водопадам. Кстати, любоваться водопадами Карелии в апреле — сплошное удовольствие: они становятся мощными и шумными благодаря обильным весенним осадкам.
Апрельская весна в Карелии хороша еще и тем, что в лесах и на берегах озер вы еще не встретите надоедающих насекомых в виде мошек и комаров. Однако в этот период года из спячки выходят медведи, так что нужно быть осторожными при организации походного досуга. Кстати, сезон охоты на бурых медведей, как правило стартует в конце апреля.
В этом месяце воздух уже прогревается, но зима еще не отступает. Это прекрасное время как для спокойного, так и для активного отдыха. Можно отправиться на лыжные прогулки и насладиться зимней природой или выбрать автобусные экскурсии.
Добраться до северного края можно из любого уголка России на автомобиле, самолете или поезде. Но проще начинать путешествие из Москвы и Санкт-Петербурга. Поездка из этих городов занимает от 2 до 14 часов в зависимости от транспорта.
В середине весны доступно множество экскурсионных маршрутов по республике. Найти подходящий вариант вы можете на нашей странице.
Многие туристы любят приезжать в Карелию в апреле, ведь это замечательное время для отдыха в Карелии. Природа просыпается, водопады становятся очень бурными, с озер сходит лед и создает фантастические пейзажи.
В апреле в Карелии можно посмотреть много интересного: Рускеала, Кивач, Заонежье и Приладожье, Петрозаводск, хаски и олени.
Погода в апреле в Карелии переменчивая, впрочем как и всегда. Главное - подготовиться к капризам погоды и тогда Ваш отдых в Карелии весной пройдет в комфорте.
Да, погода в Карелии изменчива, поэтому нужно брать с собой теплые и комфортные вещи. Возьмите несколько пар обуви, шапки, дождевики, перчатки. Это поможет подготовиться к весенней Карелии.
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