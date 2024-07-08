Стоит ли ехать в Карелию в апреле

Прежде всего, стоит отметить, что именно апрель становится первым полноценным весенним месяцем в Карелии. Поэтому, если вы забронируете длительный тур по региону, у вас будет возможность оценить и снежные пейзажи, и первую зелень таежных лесов с оттепелью и потеплением до +12 °C. Такое разнообразие не может не радовать, ведь каждая прогулка по местным заповедникам и национальным паркам будет не похожа на предыдущую.

Кроме того, в апреле начинает вскрываться лед на многочисленных водоемах Карелии. Это значит, что добираться до основных островных достопримечательностей становится проще, а если повезет, то можно освоить и рафтинг по горным рекам и водопадам. Кстати, любоваться водопадами Карелии в апреле — сплошное удовольствие: они становятся мощными и шумными благодаря обильным весенним осадкам.

Апрельская весна в Карелии хороша еще и тем, что в лесах и на берегах озер вы еще не встретите надоедающих насекомых в виде мошек и комаров. Однако в этот период года из спячки выходят медведи, так что нужно быть осторожными при организации походного досуга. Кстати, сезон охоты на бурых медведей, как правило стартует в конце апреля.

Чем заняться в Карелии в апреле

В этом месяце воздух уже прогревается, но зима еще не отступает. Это прекрасное время как для спокойного, так и для активного отдыха. Можно отправиться на лыжные прогулки и насладиться зимней природой или выбрать автобусные экскурсии.

Как добраться до Карелии

Добраться до северного края можно из любого уголка России на автомобиле, самолете или поезде. Но проще начинать путешествие из Москвы и Санкт-Петербурга. Поездка из этих городов занимает от 2 до 14 часов в зависимости от транспорта.

Что посмотреть в Карелии в апреле

В середине весны доступно множество экскурсионных маршрутов по республике. Найти подходящий вариант вы можете на нашей странице.