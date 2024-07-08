Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Туры в Карелию в марте

В начале месяца в средней Карелии, районе Сортавала, днем температура от +2 до -7 градусов, ночью от 0 до -15 градусов. К концу месяца становится теплее, днем температура может подняться до +8 градусов.
Стоит учесть, что в Карелии высокая влажность, которая усиливает морозец, поэтому одеваться необходимо тепло. Развлечения в марте зимние, поскольку снег не сходит до мая.

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
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С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Часто задаваемые вопросы

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У меня форс-мажор, я не могу поехать на экскурсию. Что делать?

Вы можете отменить тур за 72 часа и мы вернем полную предоплату, экскурсию можно отменить за 24 часа.

Я могу поехать на день раньше или позже?

Да, вам необходимо договориться об этом со своим гидом и менеджером.

Туры в марте в Карелию

Что посмотреть

  • Гирвас

Древний потухший вулкан, диаметр кратера 50 метров. Входит в памятник природы регионального значения. Находится в 70 километрах от Петрозаводска. От вулкана осталось немного, застывшие лавовые выбросы достигают 32 метров. По мнению специалистов, два миллиарда лет назад вулкан достигал в высоту 6 километров. Для сравнения, высота Эльбруса 5,5 километров.

  • Марциальные воды

Курорт, основанный в 1719 году Петром I, расположен в 55 километрах от Петрозаводска. Вода здесь имеет лечебные свойства благодаря высокому содержанию активного железа.

  • Водопад Кивач

Расположен на реке Суна в 20 километрах от города Кондопога и в 80 километрах от Петрозаводска. Высота водопада составляет 10,7 метров, что делает его самым крупным водопадом в Карелии.

  • Водопады Ахинкоски

Находятся рядом с горным парком Рускеала, из-за чего их еще называют Рускеальские водопады или Рускеальский каскад. В одном месте собраны сразу 4 водопада, хотя тропа проходит только вокруг трех. До четвертого нужно пройти 350 метров по лесу, но его видно и с дороги.

  • Гора Сампо

Расположена в 35 километрах от Петрозаводска. На вершине горы смотровая площадка, к ней ведет оборудованная лестница, так что взойти на гору сможет турист любого возраста.

Как можно отдохнуть в марте в Карелии

Чем можно заняться в Карелии в марте

Несмотря на приход весны, в марте городские и природные достопримечательности Карелии все еще находятся под снежным покровом. Поэтому многие туристы выбирают зимние активности: катание на снегоходах, лыжах, подледную рыбалку и охоту. А после прогулок посещают бани, сауны и SPA.

Рыбалка в марте — занятие для экстремалов. Весной озера и реки покрыты льдом. По отзывам туристов, такая рыбалка приносит хороший улов, у рыб начинается подготовка к нересту, которая сопровождается активным жором. На Онежском озере чаще встречается налим.

На собачьих упряжках могут самостоятельно кататься дети старше 10 лет и взрослые. Следует тепло одеться и хорошо держать равновесие. Хаски и маламуты — северные собаки, при температуре выше +5 градусов им жарко, и катание могут отменить или перенести на другой день.

Еще один вид развлечения — катание на оленьих упряжках. В вотчине Талви Укко доступен прокат 800 метров. Также есть возможность отправиться на экскурсию по оленьей ферме и питомнику собак, где вы увидите северных оленят, щенков хаски и маламутов.

Как добраться до Карелии в марте

До Петрозаводска можно добраться на самолете, поезде или личном транспорте. Каждый турист предпочитает свой вариант: быстрый, размеренный или дающий свободу передвижения. Найти более подробную информацию об особенностях путешествия в марте и узнать, что посмотреть в Карелии ранней весной вы можете в нашей статье.

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