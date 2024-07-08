Чем можно заняться в Карелии в марте
Несмотря на приход весны, в марте городские и природные достопримечательности Карелии все еще находятся под снежным покровом. Поэтому многие туристы выбирают зимние активности: катание на снегоходах, лыжах, подледную рыбалку и охоту. А после прогулок посещают бани, сауны и SPA.
Рыбалка в марте — занятие для экстремалов. Весной озера и реки покрыты льдом. По отзывам туристов, такая рыбалка приносит хороший улов, у рыб начинается подготовка к нересту, которая сопровождается активным жором. На Онежском озере чаще встречается налим.
На собачьих упряжках могут самостоятельно кататься дети старше 10 лет и взрослые. Следует тепло одеться и хорошо держать равновесие. Хаски и маламуты — северные собаки, при температуре выше +5 градусов им жарко, и катание могут отменить или перенести на другой день.
Еще один вид развлечения — катание на оленьих упряжках. В вотчине Талви Укко доступен прокат 800 метров. Также есть возможность отправиться на экскурсию по оленьей ферме и питомнику собак, где вы увидите северных оленят, щенков хаски и маламутов.
Как добраться до Карелии в марте
До Петрозаводска можно добраться на самолете, поезде или личном транспорте. Каждый турист предпочитает свой вариант: быстрый, размеренный или дающий свободу передвижения.
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