Туры в Карелию из Краснодара 2025

Самолетом
Это самый удобный и быстрый способ. Из Краснодара до Петрозаводска можно добраться за 3 часа. Регулярные рейсы выполняют несколько авиакомпаний, включая “Аэрофлот”.
Автобусом
Путешествие из Краснодара до Петрозаводска на автобусе займет около 30-35 часов, в зависимости от маршрута и условий дороги. По пути следования вас ждет несколько остановок в крупных городах.
Поездом
Отправившись на поезде из Краснодара до Петрозаводска, вы проведете в пути примерно 35-40 часов. Отличная возможность отдохнуть перед насыщенным путешествием, пообедать в вагоне-ресторане и с комфортом добраться до места.
Автомобилем
Если предпочитаете самостоятельное путешествие на машине, то из Краснодара можно следовать по автомагистралям М4 и М18. Общая протяженность пути примерно 2 000 километров. Путешествие на автомобиле позволит сделать остановки в самых интересных местах Карелии.