Туры в Карелию из Ростова-на-Дону 2025

Подготовили туры для всей семьи, дружеской компании, романтического отдыха и многого другого. Карелия — отличное место для того, чтобы отдохнуть от шума города, насладиться нетронутой природой, а также найти новые любимые места.

Зимнее путешествие в Карелию — семейный тур на новогодние каникулы.

Весенняя Карелия — трехдневный тур для всей семьи.

Карельские каникулы — Маршрут Кижи — Валаам — Соловки из любой точки России.

Ноябрь в Карелии — Золотая осень в карельской природе.

Все туры, которые мы разработали

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Самый легкий способ - добраться до города Москва. Из Москвы попасть в Петрозаводск можно разными способами: на самолете, машине или поезде, который ходит регулярно.