Туры в Карелию из Ростова-на-Дону 2025

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Зимнее путешествие в Карелию — семейный тур на новогодние каникулы.
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Ноябрь в Карелии — Золотая осень в карельской природе.
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