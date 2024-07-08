Туры в Карелию из Архангельска

Смена атмосферы — не обязательно перелёт на юг или долгий путь в дальние страны. Петрозаводск, республика Карелия, охота, рыбалка. Прогулки по заповедникам. Здесь найдется отдых для любителей природы любого вида. Поэтому мы создали туры в Карелию из Архангельска.

Мы подготовили несколько интересных туров в Карелию из Архангельска. Расскажите нашему менеджеру, если вам нужен такой тур, и мы поможем вам с организацией трансфера из вашего города.

Зимнее путешествие в Карелию — семейный тур на новогодние каникулы.

Весенняя Карелия — трехдневный тур для всей семьи.

Карельские каникулы — Маршрут Кижи — Валаам — Соловки из любой точки России.

Ноябрь в Карелии — Золотая осень в карельской природе.

Все туры, которые мы разработали