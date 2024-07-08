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Зимнее путешествие в Карелию — семейный тур на новогодние каникулы.
Весенняя Карелия — трехдневный тур для всей семьи.
Карельские каникулы — Маршрут Кижи — Валаам — Соловки из любой точки России.
Ноябрь в Карелии — Золотая осень в карельской природе.