Туры в Карелию из Перми 2025

Мы подготовили несколько интересных туров в Карелию из Перми. Расскажите нашему менеджеру, если вам нужен такой тур, и мы поможем вам с организацией трансфера из вашего города.

Самый легкий способ - добраться до города Москва. Из Москвы попасть в Петрозаводск можно разными способами: на самолете, машине или поезде, который ходит регулярно.

Зимнее путешествие в Карелию — семейный тур на новогодние каникулы.

Весенняя Карелия — трехдневный тур для всей семьи.

Карельские каникулы — Маршрут Кижи — Валаам — Соловки из любой точки России.

Ноябрь в Карелии — Золотая осень в карельской природе.

Все туры, которые мы разработали

Экскурсии по Карелии