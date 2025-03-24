Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Тур в Карелию из Уфы

Поездка из Башкортостана в далекую, но манящую Карелию — это путешествие для настоящих любителей природной романтики и практически диких условий. Впрочем, в Республике найдется место и время для всего. В этом регионе созданы условия для познавательного отдыха (походы по музеям и галереям), для расслабленного досуга — курортное лечение, прогулки на лодках, солнечные ванны на берегу озера, а также для активного времяпрепровождения, будь то рыбалка, охота, рафтинг или катание на ездовых собаках в упряжке.

Поэтому смело выбирайте тур из Уфы с перелетом, проживанием и питанием, ориентируясь на желаемую развлекательную программу и оптимальную длительность.

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Отдых в Карелии по временам года

Карелия прекрасна в любое время года. Туры в Карелию летом дают возможность посетить острова, осенью наблюдать за невероятным буйством красок, зимой попасть в настоящую белоснежную сказку, а весной увидеть пробуждение природы. Мы рады Вам в любое время года!

Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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СМИ о нас
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Часто задаваемые вопросы

Как сделать бронь и оплатить у вас тур?

Оставьте заявку на странице конкретного тура или напишите нам напрямую, чтобы мы посоветовали вам идеальную (по насыщенности и продолжительности) программу. Оплата производится на сайте картой или в отделении банка.

Что входит в цену?

Проживание в отеле, трансфер, частичное питание, входные билеты на туристические объекты и работа гида. Перелет по России нужно организовать самостоятельно.

А что потом?

Наш менеджер высылает вам ваучер-подтверждение. Дата и место, откуда стартует тур или экскурсия, указаны и в билетах, и в смс, которое придет в качестве напоминания за сутки на ваш мобильный.

Что мне брать с собой?

Кроме стандартного пакета документов запаситесь удобной одеждой и обувью для теплого и холодного времени. Пригодятся также средства от насекомых и от ультрафиолета.

Что посмотреть в Карелии

  • Марциальные воды

Курорт, придуманный и открытый еще при Петре Первом. Здесь можно подлечить сердце, легкие, кровь и нервную систему, а еще просто укрепить иммунитет и расслабиться, ежедневно принимая особые ванны и употребляя воду из источников. А вокруг — только гладь озерной воды и тишь соснового леса.

  • “Рускеала”

Горный парк на месте бывшего мраморного карьера, который было решено затопить. Здесь красивые смотровые площадки, можно кататься на лодках и прыгать с тарзанки или троллея. А еще — есть подземная экскурсия.

  • Онежские петроглифы

В Карелии существует почти пять тысяч древних наскальных изображений, которые даже находятся под защиту ЮНЕСКО. Любители истории и археологии могут любоваться ими на реке Выг около Белого моря или на берегах Онежского озера, например, в районе мыса Бесов Нос, мыса Кладовский нос и мыса Перий нос.

Что привезти из Карелии в качестве сувенира

  • Вкусные продукты. Это натуральный мед, свежая рыба, травяные чаи, необычные виды варенья, алкогольные напитки (в Петрозаводске есть ликеро-водочный завод).
  • Сувениры. Сюда можно отнести изделия из бересты, мрамора, шунгита и малинового кварца, а также текстиль с народной вышивкой и куколки-обереги.
  • Натуральную косметику. Это крема, маски для лица и волос, мыло, скрабы, шампуни и бальзамы с добавлением природных компонентов (например, целебной грязи).

Купить сувениры можно в наших фирменных магазинах "Золотого кольца Карелии" (Петрозаводск, проспект Ленина 3, проспект Ленина 26), съесть калитку в нашей пекарне "Калиточной" и понаблюдать за шикарными карельскими закатами.

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