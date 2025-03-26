Туры в Карелию из Казани

Добраться до Карелии можно на поезде, самолете или автомобиле. Мы всегда встречаем туристов на ж/д вокзале в 8:00, и после завтрака мы начинаем путешествие.

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Зимнее путешествие в Карелию — семейный тур на новогодние каникулы.

Весенняя Карелия — трехдневный тур для всей семьи.

Карельские каникулы — Маршрут Кижи — Валаам — Соловки из любой точки России.

Ноябрь в Карелии — Золотая осень в карельской природе.

Все туры, которые мы разработали

Осень в Карелии — один из красивейших туров в золотое время года. Доступен до 30.11. Тур длится 3 дня. Вас ждет поездка в этнопарк и знакомство с хасками и северными оленями, мраморный каньон Рускеала, Марциальные воды, водопад Кивач и еще много достопримечательностей Карелии. Подробнее можно посмотреть по ссылке выше.