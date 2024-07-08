Туры в Карелию из Сочи 2023

Жаркая курортная атмосфера Сочи с суетливыми толпами туристов нередко надоедает местным жителям. В поисках почти что противоположного отдыха сочинцы в последнее время всё чаще отправляются в Карелию — удивительный край озер и тайги.

Чтобы сменить пальмы на сосны, а море на Онежский берег, путешественникам, к счастью, не нужно беспокоиться о маршруте: прямой перелет из Сочи в Петрозаводск занимает всего лишь 4-5 часов.

Кстати, мы всегда можем встретить вас в главном аэропорту Карелии, а по необходимости и укомплектовать экскурсионный тур так, чтобы вы без проблем успели на самые удобные рейсы.