Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Туры в Карелию из Владимира

Погода во Владимире, как и во всей центральной части России, контрастна: здесь холодная зима и жаркое лето. В Карелии таких перепадов нет, поэтому туристы могут отдыхать круглый год и без температурных рекордов. Регион может стать настоящим убежищем от палящего солнца или унылой слякоти, тем более что проводить время предстоит среди озер, лесов и водопадов.

Нельзя не отметить и культурные возможности Карелии: финно-угорский фольклор и скандинавские традиции придают республике особое очарование в глазах путешественников.

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Отдых в Карелии по временам года

Карелия прекрасна в любое время года. Туры в Карелию летом дают возможность посетить острова, осенью наблюдать за невероятным буйством красок, зимой попасть в настоящую белоснежную сказку, а весной увидеть пробуждение природы. Мы рады Вам в любое время года!

Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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СМИ о нас
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Как добраться до Карелии из Владимира

На машине

Для путешествия на авто сначала направляйтесь на запад по М-7 "Волга" в сторону Москвы. Проехав около 250 км, переключитесь на трассу М-8 "Холмогоры". Следуйте по этой дороге, проезжая через Ярославль и Вологду, до самого Петрозаводска. Такое путешествие займет около 15 часов.

На самолете

На данный момент нет прямых рейсов из Владимира в Карелию. Рекомендуется сначала добраться до Москвы, а затем воспользоваться внутренними рейсами до аэропорта Петрозаводска (PES). Путешествие на самолете занимает всего 1,5 часа.

На поезде

Чтобы доехать до Карелии по железным дорогам, сначала следуйте на вокзал Владимира и садитесь в поезд до Москвы. После этого садитесь на поезд в любой интересующий вас город Карелии: Петрозаводск, Сортавала, Кондопога и т.д. Средняя время в дороге составит суммарно 15 часов.

На автобусе

Из Владимира доступны некоторые автобусные маршруты в Карелию. С местного автовокзала вы можете доехать до Петрозаводска с пересадками в Иваново и Вологде. Это путешествие займет около 22 часов.

Часто задаваемые вопросы

Что брать с собой в Карелию?

Средства от насекомых, хорошую походную обувь, ветрозащитную куртку и дождевик. А еще подумайте о креме от солнца и пауэрбенках, которые помогут всегда оставаться на связи.

Когда лучше ехать в республику?

Зависит от ваших предпочтений. Осенью можно собирать грибы и ягоды, зимой кататься до островов на судах с воздушной подушкой и охотиться, летом рыбачить, а весной наблюдать за полноводными водопадами.

Как начинается тур в Карелию?

Вне зависимости от выбранного маршрута наш менеджер встретит вас в Петрозаводске прямо на вокзале или в аэропорту, чтобы вы не потерялись и сразу отправились на заселение.

  • Что можно посмотреть в Карелии

    Остров Кижи

    Здесь вы увидите музей деревянного зодчества и Кижский погост, включая церковь Преображения Господня. Это место поражает уникальной архитектурой и природой. По легенде эти места были возведены руками простых крестьян.

    Водопад Кивач

    Кивач – самый крупный карельский водопад и один из самых больших равнинных водопадов в Европе. Он расположен в одноименном заповеднике, где вы сможете насладиться живописными маршрутами, ведущими к Сопохскому бору, Ключевым болотам и другим природным достопримечательностям.

  • Что можно посмотреть в Карелии

    Остров Валаам

    Здесь находится мужской Валаамский монастырь. Вы сможете насладиться природными пейзажами острова, а также посетить различные скиты, например, Никольский, Гефсиманский и Воскресенский. В самом монастыре при выборе экскурсии можно отобедать в трапезной с монахами и послушать мужской хор.

    Марциальные воды

    "Марциальные воды" — это курорт, специализирующийся на лечении различных заболеваний с использованием грязей и подземных источников. Здесь вы сможете не только укрепить здоровье, но и насладиться природой карельского леса и озер.

    Рускеальский горный парк

    Посетите мраморный каньон, который славится своей красотой. Вы сможете выбрать маршруты вокруг карьера или даже посетить рускеальский провал и "итальянский" карьер. При выборе экскурсии вас проводят в рускеальские пещеры с огромными чашами и подземными водами. В горном парке также много активностей. Например, можно арендовать лодку или прокатиться на зип-лайне.

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