Туры в Карелию из Владимира

Как добраться до Карелии из Владимира

На машине

Для путешествия на авто сначала направляйтесь на запад по М-7 "Волга" в сторону Москвы. Проехав около 250 км, переключитесь на трассу М-8 "Холмогоры". Следуйте по этой дороге, проезжая через Ярославль и Вологду, до самого Петрозаводска. Такое путешествие займет около 15 часов.

На самолете

На данный момент нет прямых рейсов из Владимира в Карелию. Рекомендуется сначала добраться до Москвы, а затем воспользоваться внутренними рейсами до аэропорта Петрозаводска (PES). Путешествие на самолете занимает всего 1,5 часа.

На поезде

Чтобы доехать до Карелии по железным дорогам, сначала следуйте на вокзал Владимира и садитесь в поезд до Москвы. После этого садитесь на поезд в любой интересующий вас город Карелии: Петрозаводск, Сортавала, Кондопога и т.д. Средняя время в дороге составит суммарно 15 часов.

На автобусе

Из Владимира доступны некоторые автобусные маршруты в Карелию. С местного автовокзала вы можете доехать до Петрозаводска с пересадками в Иваново и Вологде. Это путешествие займет около 22 часов.