Туры в Карелию из Владимира

Погода во Владимире, как и во всей центральной части России, контрастна: здесь холодная зима и жаркое лето. В Карелии таких перепадов нет, поэтому туристы могут отдыхать круглый год и без температурных рекордов. Регион может стать настоящим убежищем от палящего солнца или унылой слякоти, тем более что проводить время предстоит среди озер, лесов и водопадов.
Нельзя не отметить и культурные возможности Карелии: финно-угорский фольклор и скандинавские традиции придают республике особое очарование в глазах путешественников.