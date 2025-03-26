Отдых в Карелии на 8 марта

Начало марта — это продолжение зимы в Карелии, поэтому доступны все виды зимнего активного отдыха: горные лыжи и сноуборды, лыжные и пешие прогулки по снежному лесу. Современный тренд – экстремальные катания на снегоходах по маршрутам, построенным под ваши водительские способности. Знакомство с северными животными в питомнике, катания на оленьей или собачьей упряжке станут ярким дополнением к отдыху.
В Карелии можно арендовать коттедж или избу почти в чаще леса, там, где вы насладитесь тишиной. Удаленные избы находятся на расстоянии до 50 км до ближайшей цивилизации. Отличная возможность отдохнуть от городской суеты и найти гармонию с собой.
Также для туристов, предпочитающих спокойный отдых, есть варианты заселения в санатории. Помимо запланированных прогулок и поездок по Карелии, доступны оздоровительные процедуры.
В это время года доступны экскурсионные программы на комфортных теплых автобусах по Петрозаводску, Кондопоге и Сортавале. Путешествия до замерзшего водопада Кивач, поражающего ледяными видами или до мраморного каньона Рускеала, схваченного льдом.