Туры в Карелию из Новосибирска

В Карелию отправляются за свежим воздухом, красотой природы и сменой обстановки. Большие города скупы на открытые пространства. Ежедневно доступны только прогулки в парках или ближайшем пригороде, куда нужно добираться. Отдых в Карелии – возможность не только оторваться от города, но и выйти из большой цивилизации на простор, отойти от постоянной суеты, сменить атмосферу и на время забыть о домашних и рабочих делах.

Отправляясь в Карелию, человек ждёт встречи с дикой природой, и получает ее. Пространства севера огромны. Популярные маршруты населены туристами, но в одиночестве легко оказаться, сойдя с дороги всего на несколько десятков метров. Что уж говорить об экскурсиях, которые не пользуются огромной популярностью или отдыхом в межсезонье.

Вот несколько вариантов экскурсий: