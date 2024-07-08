Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Туры в Карелию из Новосибирска

В Карелию отправляются за свежим воздухом, красотой природы и сменой обстановки. Большие города скупы на открытые пространства. Ежедневно доступны только прогулки в парках или ближайшем пригороде, куда нужно добираться. Отдых в Карелии – возможность не только оторваться от города, но и выйти из большой цивилизации на простор, отойти от постоянной суеты, сменить атмосферу и на время забыть о домашних и рабочих делах.

Отправляясь в Карелию, человек ждёт встречи с дикой природой, и получает ее. Пространства севера огромны. Популярные маршруты населены туристами, но в одиночестве легко оказаться, сойдя с дороги всего на несколько десятков метров. Что уж говорить об экскурсиях, которые не пользуются огромной популярностью или отдыхом в межсезонье.

Вот несколько вариантов экскурсий:

Предложения по турам в Карелию из Новосибирска

Туры в Карелию летом
Туры

Туры в Карелию летом

Летние туры в Карелию на любой вкус
ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур

Длится 9 дней
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 175 000 ₽
111 отз.
Весна в Карелии
Тур

Весна в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 26.3.2025 по 30.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
12 отз.
Весна в Карелии + Кижи — тур на 4 дня
Тур

Весна в Карелии + Кижи — тур на 4 дня

Длится 4 дня
27.3.2025 по 29.5.2025
Цена — от 41 900 ₽
12 отз.
Тур на Майские праздники в Карелии
Тур

Тур на Майские праздники в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 1.5.2025 по 9.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
13 отз.
ТОП • 5
Знакомство с Карелией
Тур

Знакомство с Карелией

Длится 3 дня
Заезды c 16.5.2025 по 10.10.2025
Цена — от 41 500 ₽
57 отз.
ТОП • 5
Сказания Севера + Соловки
Тур

Сказания Севера + Соловки

Длится 6 дней
Заезды c 26.5.2025 по 15.9.2025
Цена — от 93 700 ₽
7 отз.
Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней
Тур

Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней

Длится 5 дней
Заезды c 3.6.2025 по 16.9.2025
Цена — от 79 000 ₽
29 отз.
ТОП • 5
Сказания севера - летний тур в Карелию
Тур

Сказания севера - летний тур в Карелию

Длится 4 дня
Заезды c 19.5.2025 по 15.9.2025
Цена — от 62 900 ₽
29 отз.
ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)

Длится 6 дней
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 118 500 ₽
105 отз.
Очарование весенней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование весенней Карелии | Тур с ретропоездом

Длится 3 дня
Заезды c 27.3.2025 по 29.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
Очарование летней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование летней Карелии | Тур с ретропоездом

Длится 3 дня
Заезды c 2.6.2025 по 29.8.2025
Цена — от 41 500 ₽
Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дня
Тур

Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дня

Длится 3 дня
Заезды c 5.6.2025 по 11.9.2025
Цена — от 65 500 ₽
Соловки, Беломорканал и петроглифы
Тур

Соловки, Беломорканал и петроглифы

Длится 2 дня
Заезды c 6.6.2025 по 19.9.2025
Цена — от 20 700 ₽
ТОП • 5
Соловки: заглянуть в вечность
Тур

Соловки: заглянуть в вечность

Длится 3 дня
Заезды c 2.6.2025 по 19.9.2025
Цена — от 53 900 ₽
6 отз.
Тур на выходные в Карелии
Тур

Тур на выходные в Карелии

Длится 2 дня
Заезды c 16.5.2025 по 29.9.2025
Цена — от 19 900 ₽
14 отз.
Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.
Тур

Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.

Длится 3 дня
Заезды c 20.5.2025 по 16.9.2025
Цена — от 48 200 ₽
29 отз.
Руны Приладожья - тур на 3 дня в Сортавала
Тур

Руны Приладожья - тур на 3 дня в Сортавала

Длится 3 дня
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 55 500 ₽
Очарование осенней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование осенней Карелии | Тур с ретропоездом

Длится 3 дня
Заезды c 4.9.2025 по 27.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
Осень в Карелии
Тур

Осень в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 3.9.2025 по 28.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
15 отз.
Осень в Карелии + Кижи — тур на 4 дня
Тур

Осень в Карелии + Кижи — тур на 4 дня

Длится 4 дня
Заезды c 4.9.2025 по 27.11.2025
Цена — от 41 900 ₽
13 отз.
Тур на ноябрьские праздники в Карелию
Тур

Тур на ноябрьские праздники в Карелию

Длится 3 дня
2.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
13 отз.
Карельский спа-тур
Тур

Карельский спа-тур

Длится 2 дня
Заезды c 29.3.2025 по 26.4.2025
Цена — от 19 600 ₽
Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →

Отдых в Карелии по временам года

Карелия прекрасна в любое время года. Туры в Карелию летом дают возможность посетить острова, осенью наблюдать за невероятным буйством красок, зимой попасть в настоящую белоснежную сказку, а весной увидеть пробуждение природы. Мы рады Вам в любое время года!

Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Часто задаваемые вопросы

Как одеваться в Карелии?

Зимой северный климат суров и покоряется тем, кто любит трудности. Одевайтесь тепло и не скупитесь на плотную одежду.

Межсезонье встречает сильными прохладными ветрами. Важно утепляться и не простудиться на сквозняках. Снег таять начинает в апреле, и привычная весна приходит только в мае. Днём температура поднимается до +15 °C и на солнце бывает жарко.

Лето теплое, но короткое. Длится около двух месяцев с середины июня по середину августа. Отлично подходит для путешествия с детьми и даже позволяет искупаться в озерах.

Что взять как сувенир?

Конечно, это камень. Не булыжник под ногами, но малиновый кварц или шунгит. Их добывают только здесь и знатоки сразу поймут, где вы побывали, увидев такой камень среди трофеев.

Местное делают аппетитные сувениры в виде варенья из местных ягод, копчёной рыбы или ароматных трав, собранных на просторах Карелии. Всё прекрасно хранится и без труда доедет до дома.

Купить сувениры можно в наших фирменных магазинах "Золотого кольца Карелии" (Петрозаводск, проспект Ленина 3, проспект Ленина 26), съесть калитку в нашей пекарне "Калиточной" и понаблюдать за шикарными карельскими закатами.

Чем заняться помимо экскурсий?

Не пересчитать тех, кто едет сюда на рыбалку даже из южных регионов. Взять удочку и попытать счастья в ловле это не только удовольствие, но и уникальный опыт.

Самостоятельные прогулки по национальным паркам. Выехав из большого города, можно просто дышать чистым воздухом и восхищаться природой.

Преодолев половину страны, пообщайтесь с местными. Некоторые из них знают историю родного края лучше любого экскурсовода и с радостью поделятся интересными историями.

Как добраться в Карелию из Новосибирска

При планировании отпуска оцените несколько вариантов пути до Карелии. За финальную точку берём Петрозаводск. Столица региона и начало большинства экскурсий.

Для тех, кто торопится

Прямой рейс на самолете из Новосибирска до Петрозаводска. Время перелета занимает девять с половиной часов и будет стоить от семи тысяч рублей в одну сторону. Минимум времени на перемещение и максимум на прогулки по северным красотам. Выбирайте самолёт, если не хотите ждать.

Для тех, кто хочет мир посмотреть и себя показать

Проделать путь из Новосибирска до Петрозаводска на машине – задача не для слабаков. Время в движении около двух с половиной суток. Если учесть остановки на отдых, то ехать придётся четыре дня. Стоимость дороги прямо зависит от расхода топлива.

Остановиться в городах нескольких культур и языков. Челябинск – промышленный и суровый город. Башкирия угостит ароматным мёдом. Мечети Казани впечатлят архитектурой. Нельзя обойти стороной Москву и Санкт-Петербург. Конкурирующие столицы нашей родины. Подъезжая к Петрозаводску, оцените природную красоту на всем пути по Карелии.

Для романтиков и тех, кто боится высоты

Поезд – купе или плацкарт. Чай в подстаканнике всё так же хорош, а соседи позавидуют цели вашего путешествия. Под стук колёс время бежит вместе с пейзажами за окном.

Путь займёт два с половиной дня. Билет стоит от шести тысяч рублей. Пересадку в Санкт-Петербурге стоит использовать и прогуляться по набережным каналов. Петрозаводск встретит вас выходом на проспект Ленина, путь по которому приведёт на берег Ладожского озера.

Что посмотреть в Карелии

  • Горный парк Рускеала

Мраморная горная долина, покрытая ярчайшими камнями и чистейшими озерами с ледяной водой. Буйство растительности и царство природы повсюду. Лес наполняет воздух кислородом, влага озёр – чистотой и свежестью, а омываемые водой камни ярко блестят на солнце. Здесь добывали мрамор для украшения дворцов Санкт-Петербурга.

  • Остров Валаам

Один из паломнических центров России. Остров находится в Ладожском озере на удалении от берега. Ежедневно туристы добираются до острова на быстроходном метеоре из города Сортавала. По пути открываются виды на берег, на бескрайние просторы озера и на сам остров. Валаамский монастырь принимает туристов экскурсиями. Осмотреть можно и монастырь и территорию острова. Плотно отобедать предложат в монастырской трапезной.

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