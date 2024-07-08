Туры в Карелию из Нижнего Новгорода

Туры на север не просто так притягивают множество туристов. Здесь не так тепло, как на юге России и туристов довольно много, но точки отдыха настолько раскиданы по местности, что даже в разгар сезона без труда можно найти уединенное место.

Мы создали туры из Нижнего Новгорода, чтобы каждый смог с комфортом добраться до Карелии и отдохнуть.

Сообщите менеджеру, что вам нужен трансфер, и мы организуем удобную, безопасную и комфортную поездку из Нижнего Новгорода до желаемого места назначения.

Зимнее путешествие в Карелию — семейный тур на новогодние каникулы.

Весенняя Карелия — трехдневный тур для всей семьи.

Карельские каникулы — Маршрут Кижи — Валаам — Соловки из любой точки России.

Все туры, которые мы разработали

Экскурсии по Карелии