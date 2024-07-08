Туры на север не просто так притягивают множество туристов. Здесь не так тепло, как на юге России и туристов довольно много, но точки отдыха настолько раскиданы по местности, что даже в разгар сезона без труда можно найти уединенное место.
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Карельские каникулы — Маршрут Кижи — Валаам — Соловки из любой точки России.
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