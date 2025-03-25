Отдых в Карелии на 23 февраля

Чем заняться в Карелии на 23 февраля

Спокойный отдых

Прогулка по зимнему горному парку «Рускеала», посещение военно-исторического музея “Гора Филина”, знакомство с нетронутыми лесами Карелии. Экскурсия к водопадам подойдет для туристов, предпочитающих неспешный отдых. Конец зимы — это снежные сугробы, праздничные виды и щадящий мороз.

Зимняя рыбалка – идеальные праздничные выходные для мужской компании на 23 февраля. На Ладоге есть рыбные места, пользующиеся большой популярностью у туристов.

Активный отдых

Зимнее сафари – прогулка на снегоходах по снежным просторам в сопровождении опытного инструктора. Туристам выдают необходимую экипировку и проводят инструктаж по технике безопасности. Экстремальная поездка станет завершающей точкой зимы.

Горнолыжный отдых открыт для любителей сноубордов и горных лыж. Катание на собачьих упряжках – самый зимний вид экстремального отдыха. Знакомство с хаски запомнится взрослым и детям.