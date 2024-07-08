- Охота за Северным сиянием
Опытные наблюдатели выбирают наиболее темные ночи, открытую местность и отдаленные деревни Карелии для “ловли” Северного сияния. Местные жители наблюдали это явление и в самом Петрозаводске, однако лучшими местами считаются Онежское озеро, Национальный парк Паанаярви и деревня Нильмогуба.
Январь — лучший месяц для зимней рыбалки. Можно снять домик или арендовать рыболовные снасти и инвентарь для ловли. По словам туристов, часто встречаются окунь, налим, щука и плотва, но можно попытать удачу и на форель, лосося и хариуса.
Один из самых популярный зимних видов отдыха. Любителям прокатиться по снежному лесу понравятся туры с сафари на снегоходах. Нередко здесь устраивают соревнования.
В Вотчине Талви Укко можно прокатиться в оленьих или собачьих упряжках — 500 метров по сказочному зимнему лесу. Дети могут самостоятельно кататься с 12 лет. Также здесь можно погладить щенков хаски и маламутов и посетить экскурсии по питомнику.
- Катание на лыжах и сноубордах
Наиболее известные места горнолыжного отдыха: загородный клуб «Малая Медвежка», развлекательный центр «Горка» и лыжно-биатлонный комплекс «Курган» в Петрозаводске, горнолыжный курорт «Спасская губа», горнолыжный центр Kallivo Park, трасса в поселке Хиитола и центр активного отдыха «Ялгора».