Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
Войти в ЛК

Рождественский отдых в Карелии

Карелия зимой прекрасна: высокие сугробы, кипенно-белый снег, чистый лед озер, морозный воздух и сосновые боры создают настоящую зимнюю сказку. Рождество считается семейным праздником. У детей каникулы, у взрослых отпуск — отличное время для путешествия по заснеженной северной республике.

Наш тур Рождество в Карелии длится с 03.01 по 08.01 и предлагает посещение Вотчины Талви Укко, Свирского монастыря, Заонежья и других достопримечательностей.

Предложения от туропрератора "Золотое кольцо Карелии" по отдыху на Рождество

ТОП • 5
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску

Загружаются даты экскурсии...
124 отз.
ХИТ • ЭКСКУРСИЯ №1
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды
Экскурсия

Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды

Загружаются даты экскурсии...
424 отз.
ТОП • 5
Мраморный каньон Рускеала в Карелии
Экскурсия

Мраморный каньон Рускеала в Карелии

Загружаются даты экскурсии...
280 отз.
Путешествие на остров Кижи через Заонежье
Экскурсия

Путешествие на остров Кижи через Заонежье

Загружаются даты экскурсии...
33 отз.
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
Экскурсия

Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)

Загружаются даты экскурсии...
5 отз.
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
Экскурсия

Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник

Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Соловки за один день из Петрозаводска
Экскурсия

Соловки за один день из Петрозаводска

Загружаются даты экскурсии...
ТОП • 5
Концерт национального ансамбля Кантеле
Экскурсия

Концерт национального ансамбля Кантеле

Загружаются даты экскурсии...
11 отз.
ТОП • 5
Экскурсия на Валаам
Экскурсия

Экскурсия на Валаам

Загружаются даты экскурсии...
19 отз.
ТОП • 5
Экскурсия на Кижи
Экскурсия

Экскурсия на Кижи

Загружаются даты экскурсии...
97 отз.
Сплав по реке Шуя
Экскурсия

Сплав по реке Шуя

Загружаются даты экскурсии...
11 отз.
Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня
Экскурсия

Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня

Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)
Экскурсия

Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)

Загружаются даты экскурсии...
6 отз.
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла
Экскурсия

Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла

Загружаются даты экскурсии...
9 отз.
Мистическая гора Воттоваара
Экскурсия

Мистическая гора Воттоваара

Загружаются даты экскурсии...
21 отз.
Валаам + Рускеала за 1 день из Петрозаводска
Экскурсия

Валаам + Рускеала за 1 день из Петрозаводска

Загружаются даты экскурсии...
19 отз.
Александро-Свирский монастырь
Экскурсия

Александро-Свирский монастырь

Загружаются даты экскурсии...
1 отз.
К Беломорским петроглифам через Заонежье
Экскурсия

К Беломорским петроглифам через Заонежье

Загружаются даты экскурсии...
4 отз.

Туры по популярным достопримечательностям Карелии для зимнего отдыха

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

Посмотреть другие отзывы
СМИ о нас
ДОЛГО СПАЛИ СУББОТНИМ УТРОМ? КУСАЙТЕ ЛОКТИ! НА «УРА» ПРОШЛА ЭКСКУРСИЯ «УЗНАЙ СВОЙ ГОРОД!»Новый турмаршрут представят в День города на набережной ПетрозаводскаХАЛЯВА КОНЧИЛАСЬ. НЕПРОФЕССИОНАЛЫ РУШАТ РЫНОК ГОСТЕВОГО ТУРИЗМА«Золотое кольцо Карелии»Карелия не справляется с туристами: почему мы больше не заинтересованы в резком увеличении турпотока, особенно в летний сезонКрай дорогих озер: что может помешать Карелии стать российским центром туризмаШОК И ТРЕПЕТ: ТУРИСТЫ УДИВЛЯЮТСЯ ТРАССЕ ПО «ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ КАРЕЛИИ»Мы Карьяла, нам Похъяла. Или Почему в Карелии жить лучше, чем в Москве
Узнайте всё о Карелии в нашем блоге

Виды отдыха на Рождество в Карелии

  • Охота за Северным сиянием

Опытные наблюдатели выбирают наиболее темные ночи, открытую местность и отдаленные деревни Карелии для “ловли” Северного сияния. Местные жители наблюдали это явление и в самом Петрозаводске, однако лучшими местами считаются Онежское озеро, Национальный парк Паанаярви и деревня Нильмогуба.

  • Подледная рыбалка

Январь — лучший месяц для зимней рыбалки. Можно снять домик или арендовать рыболовные снасти и инвентарь для ловли. По словам туристов, часто встречаются окунь, налим, щука и плотва, но можно попытать удачу и на форель, лосося и хариуса.

  • Катание на снегоходах

Один из самых популярный зимних видов отдыха. Любителям прокатиться по снежному лесу понравятся туры с сафари на снегоходах. Нередко здесь устраивают соревнования.

  • Катание в упряжках

В Вотчине Талви Укко можно прокатиться в оленьих или собачьих упряжках — 500 метров по сказочному зимнему лесу. Дети могут самостоятельно кататься с 12 лет. Также здесь можно погладить щенков хаски и маламутов и посетить экскурсии по питомнику.

  • Катание на лыжах и сноубордах

Наиболее известные места горнолыжного отдыха: загородный клуб «Малая Медвежка», развлекательный центр «Горка» и лыжно-биатлонный комплекс «Курган» в Петрозаводске, горнолыжный курорт «Спасская губа», горнолыжный центр Kallivo Park, трасса в поселке Хиитола и центр активного отдыха «Ялгора».

Погода на Рождество в Карелии

Январь — самый холодный месяц в Карелии. Температура здесь может опускаться до -30 градусов ранним утром или ночью. К полудню обычно теплее, около 15 градусов мороза. Часто идут снегопады. В Петрозаводске немного теплее, чем в северных районах Карелии. Вблизи рек морозец может усиливаться из-за холодных ветров и открытого пространства.

Сайт использует данные cookie
Cайт использует хранение информации в браузере (cookie) и сервисы сбора технических данных (Яндекс). Продолжая использовать сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий, а также с Политикой обработки и защиты персональных данных
Принять