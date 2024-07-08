Рождественский отдых в Карелии

Карелия зимой прекрасна: высокие сугробы, кипенно-белый снег, чистый лед озер, морозный воздух и сосновые боры создают настоящую зимнюю сказку. Рождество считается семейным праздником. У детей каникулы, у взрослых отпуск — отличное время для путешествия по заснеженной северной республике.

Наш тур Рождество в Карелии длится с 03.01 по 08.01 и предлагает посещение Вотчины Талви Укко, Свирского монастыря, Заонежья и других достопримечательностей.