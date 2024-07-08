Туры в Карелию из Екатеринбурга 2025

Добраться из Екатеринбурга в Петрозаводск можно на поезде с пересадками в Твери, Москве, Саратове или Санкт-Петербурге. Мы подготовили несколько туров для любого времени года, чтобы вы смогли насладиться Карелией во всей ее красе

"На Север!" Зимнее путешествие в Карелию — семейный тур на новогодние каникулы.

Весенняя Карелия — трехдневный тур для всей семьи.

Карельские каникулы — Маршрут Кижи — Валаам — Соловки из любой точки России.

Ноябрь в Карелии — Золотая осень в карельской природе.

Мы организуем полноценный тур в Карелию из Екатеринбурга: вы увидите главные достопримечательности, попробуете местную кухню, насладитесь нетронутой природой, отдохнете от шумного города и найдете свое место силы.