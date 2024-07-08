Туры в Карелию из Екатеринбурга 2025

Что посмотреть в Карелии
Добраться до него можно по воде и по земле. По пути можно прокатиться мимо островов и по шхера-лабиринтам. На острове расположен музей-заповедник, посвященный зодчеству. Главной достопримечательностью является Кижский погост.
Необычная деревня, где ежегодно проводят фестиваль карельского юмора. Старинная деревня расположена в Пряжинском районе Карелии. По одной из версий “Киндасово” переводится как “рукавица”. Находчивые жители поставили единственный в мире памятник рукавице в деревне.
Первый раз упоминается в 1563, но есть сведения, что она еще старше. В деревне много памятников деревянного зодчества, а в центре стоит часовня 18 века. Признана самой Красивой деревней России.
Не замерзает даже зимой, его бурный мощный поток особенно красив среди застывшего снежного леса. Расположен в заповеднике в Кондопожском районе Карелии.
Как отдохнуть в Карелии
Туристы-рыбаки очень любят северные озера и Белое море за вкусную и крупную рыбу. Здесь встречаются налим, щука, плотва, окунь, некоторые говорили о ловле ерша. Одеваться стоит тепло и запастись терпением для такого экстремального отдыха.
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Прокат лыж, коньков, ватрушек
Ребята очень любят большие горки и высокие сугробы. Никто не останется равнодушным. А после такого отдыха хорошо попить чай на местных травах с карельской выпечкой.
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Оленьи и собачьи упряжки
К тому же можно покормить оленей и погладить собак. Дети старше 12 лет могут кататься в упряжках самостоятельно.
Занятие для экстремалов. Нужно иметь опыт в погружениях и соблюдать технику безопасности. Занятие не для всех, но любители и профессионалы дайвинга точно оценят впечатления от подледного погружения.