На самолете
Для тех, кто стремится быстро попасть в Карелию, самолет – идеальное решение. Прямой перелет из Мурманска в Петрозаводск займет около 7 часов. Если нет билетов на прямой рейс, можно добираться с пересадкой через Санкт-Петербург или Москву.
На машине
Если вы предпочитаете свободу и путешествие на своем автомобиле, самая оптимальная дорога из Мурманска в Карелию лежит через трассу «Кола». Этот маршрут в 932 км займет примерно 13,5 часов. А по пути можно сделать несколько остановок на обед и осмотр окрестностей.
На поезде
Прямой поезд №021Ч из Мурманска в Петрозаводск отправляется три раза в день. Длительность путешествия составляет примерно 17,5 часов. Удобные купе позволят провести время с комфортом: можно читать любимые книги, планировать путешествие по Карелии или наслаждаться природой за окном.