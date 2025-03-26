Что посмотреть в Карелии

Горный парк “Рускеала”

Визитная карточка Карелии, которая есть на всех фотографиях туристов. В горном парке можно насладиться великолепными видами на пещеры, озера и скалы. Если вы предпочитаете активный отдых, можно прокатиться на зиплайне или взять в аренду байдарку. Нельзя не упомянуть и культурные развлечения: экспозицию «Обитель Ангелов» и историко-культурный центр. А еще здесь есть кафе с местной кухней.

Этот удивительный остров на Онежском озере является настоящим музеем под открытым небом. Здесь расположены уникальные деревянные церкви, в том числе, знаменитая церковь Преображения. Архитектурные памятники средневековой России окружены живописными пейзажами и являются живым свидетельством культурного наследия прошлого.

Курорт "Марциальные воды"

Этот курорт – источник здоровья и релаксации, созданный ещё при Петре Первом в 1719 году. Минеральные источники богаты полезными микроэлементами, так что гости по праву ценят курорт за SPA-процедуры в окружении красивой природы и архитектурных памятников.