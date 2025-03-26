Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Туры в Карелию из Мурманска

Мурманск – это сильные ветра, морозы и северное сияние. Карелия тоже несет на себе отпечаток суровости северного региона, однако республика – это еще и озера, леса, уникальное культурное наследие, памятники деревянного зодчества и т.д. Погода здесь чуть теплее, чем в Мурманске, а северное сияние не менее потрясающее.

Предложения по отдыху в Карелии от нашего туроператора

Тур на Майские праздники в Карелии
Тур

Тур на Майские праздники в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 1.5.2025 по 9.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
13 отз.
ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур

Длится 9 дней
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 175 000 ₽
111 отз.
ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)

Длится 6 дней
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 118 500 ₽
105 отз.
ТОП • 5
Сказания севера - летний тур в Карелию
Тур

Сказания севера - летний тур в Карелию

Длится 4 дня
Заезды c 19.5.2025 по 15.9.2025
Цена — от 62 900 ₽
29 отз.
ТОП • 5
Сказания Севера + Соловки
Тур

Сказания Севера + Соловки

Длится 6 дней
Заезды c 26.5.2025 по 15.9.2025
Цена — от 93 700 ₽
7 отз.
ТОП • 5
Знакомство с Карелией
Тур

Знакомство с Карелией

Длится 3 дня
Заезды c 16.5.2025 по 10.10.2025
Цена — от 41 500 ₽
57 отз.
Весна в Карелии
Тур

Весна в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 26.3.2025 по 30.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
12 отз.
Весна в Карелии + Кижи — тур на 4 дня
Тур

Весна в Карелии + Кижи — тур на 4 дня

Длится 4 дня
27.3.2025 по 29.5.2025
Цена — от 41 900 ₽
12 отз.
Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней
Тур

Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней

Длится 5 дней
Заезды c 3.6.2025 по 16.9.2025
Цена — от 79 000 ₽
29 отз.
Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.
Тур

Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.

Длится 3 дня
Заезды c 20.5.2025 по 16.9.2025
Цена — от 48 200 ₽
29 отз.
Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Отдых в Карелии по временам года

Карелия прекрасна в любое время года. Туры в Карелию летом дают возможность посетить острова, осенью наблюдать за невероятным буйством красок, зимой попасть в настоящую белоснежную сказку, а весной увидеть пробуждение природы. Мы рады Вам в любое время года!

Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Туры по популярным достопримечательностям Карелии

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.

  • Туры с посещением Соловков

    Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере, ведь именно здесь можно почувствовать всю мощь культуры нашей страны.

  • Туры в Карелию на остров Кижи

    Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

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    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

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    Подборка туров в Карелию от нашей компании, во время которых можно увидеть северное сияние. Сезон северного сияния начинается в октябре, заканчивается в апреле.

С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Направления нашей работы

Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает услуги по организации всего спектра туристских услуг для Вашего отдыха в Карелии - от момента покупки билетов до любых видов активностей.

  • Многодневные туры в Карелию

    Продолжительные туры по Карелии с включенными активностями, проживанием и питанием.

  • Однодневные экскурсии

    Большой выбор однодневных экскурсий по Карелии для Вашего насыщенного отдыха.

Как добраться до Петрозаводска из Мурманска

На самолете

Для тех, кто стремится быстро попасть в Карелию, самолет – идеальное решение. Прямой перелет из Мурманска в Петрозаводск займет около 7 часов. Если нет билетов на прямой рейс, можно добираться с пересадкой через Санкт-Петербург или Москву.

На машине

Если вы предпочитаете свободу и путешествие на своем автомобиле, самая оптимальная дорога из Мурманска в Карелию лежит через трассу «Кола». Этот маршрут в 932 км займет примерно 13,5 часов. А по пути можно сделать несколько остановок на обед и осмотр окрестностей.

На поезде

Прямой поезд №021Ч из Мурманска в Петрозаводск отправляется три раза в день. Длительность путешествия составляет примерно 17,5 часов. Удобные купе позволят провести время с комфортом: можно читать любимые книги, планировать путешествие по Карелии или наслаждаться природой за окном.

Погода в Карелии

Карелия и Мурманск находятся в одной временной зоне, так что вам не придется адаптироваться к новому часовому поясу и изменять график сна и бодрствования. А вот карельская погода намного мягче, чем в Мурманске, хотя сильной акклиматизации не будет. Весной и осенью температура составляет +10-16 °C, а летом термометры показывают до +24 °C, что создает идеальные условия для походов, прогулок и экскурсий. Зимой же термометр в Карелии может опускаться до -25 °C, однако бывают и комфортные -10-16 °C, и рекордные нулевые оттепели.

Что посмотреть в Карелии

Горный парк “Рускеала

Визитная карточка Карелии, которая есть на всех фотографиях туристов. В горном парке можно насладиться великолепными видами на пещеры, озера и скалы. Если вы предпочитаете активный отдых, можно прокатиться на зиплайне или взять в аренду байдарку. Нельзя не упомянуть и культурные развлечения: экспозицию «Обитель Ангелов» и историко-культурный центр. А еще здесь есть кафе с местной кухней.

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Кижи

Этот удивительный остров на Онежском озере является настоящим музеем под открытым небом. Здесь расположены уникальные деревянные церкви, в том числе, знаменитая церковь Преображения. Архитектурные памятники средневековой России окружены живописными пейзажами и являются живым свидетельством культурного наследия прошлого.

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Курорт "Марциальные воды"

Этот курорт – источник здоровья и релаксации, созданный ещё при Петре Первом в 1719 году. Минеральные источники богаты полезными микроэлементами, так что гости по праву ценят курорт за SPA-процедуры в окружении красивой природы и архитектурных памятников.

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