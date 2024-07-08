Туры в Карелию из Великого Новгорода

Петрозаводск и Великий Новгород почти соседи по меркам России. Путь на машине длиной в 500 км доступен и прост. По пути проедете по берегу Ладоги, где можно остановиться на отдых и насладиться видами. В тот же день будете в Петрозаводске на берегу Онежского озера.

Карелия пестрит водной гладью озёр. Любителям рыбалки придется сложно только с выбором места для остановки. Выйти на берег или спустить лодку можно при первом желании.

Но мы говорим о расслабленном отдыхе с осмотром природных достопримечательностей.

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