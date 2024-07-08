Туры в Карелию из Санкт-Петербурга 2025

Как добраться из Санкт-Петербурга до Карелии

Поездом

Поезда из Петербурга в Петрозаводск отправляются, в основном, по утрам. Самым оптимальным вариантом является состав 212А. Он курсирует два раза в неделю по пятницам и воскресеньям. Наш представитель будет ждать вас на железнодорожном вокзале.

Также есть варианты поездов на Октябрьской железной дороге. Так, фирменный поезд 018А "Карелия" отходит от Ленинградского вокзала вечером и прибывает в Петрозаводск утром следующего дня. Можно выбрать поезд 160В или поезд 120В. Время в пути у этих поездов составляет около 20,5 часов.

На машине

Если вы предпочитаете путешествовать на автомобиле, то выбирайте направление на Мурманское шоссе (М18) и следуйте в сторону Петрозаводска. Расстояние от Санкт-Петербурга до Петрозаводска составляет примерно 400 км, и путешествие займет около 5-6 часов, в зависимости от дорожных условий и скорости движения. Обратите внимание, что во время пикового времени и выходных дороги могут быть загружены.

Автобусом

Автобусное сообщение также предоставляет варианты путешествия из Санкт-Петербурга в Петрозаводск. Ежедневно с автовокзалов № 2 и Северный отправляются несколько рейсов в Петрозаводск. Удобный ежедневный рейс – это автобус №965. Время в пути 7 часов 15 минут.