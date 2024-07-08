Туры в Карелию из Санкт-Петербурга 2025

Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Предложения по турам в Карелию из Санкт-Петербурга

Туры в Карелию летом
Туры

Туры в Карелию летом

Летние туры в Карелию на любой вкус
ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур

Длится 9 дней
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 175 000 ₽
111 отз.
Весна в Карелии
Тур

Весна в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 26.3.2025 по 30.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
12 отз.
Весна в Карелии + Кижи — тур на 4 дня
Тур

Весна в Карелии + Кижи — тур на 4 дня

Длится 4 дня
27.3.2025 по 29.5.2025
Цена — от 41 900 ₽
12 отз.
Тур на Майские праздники в Карелии
Тур

Тур на Майские праздники в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 1.5.2025 по 9.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
13 отз.
ТОП • 5
Знакомство с Карелией
Тур

Знакомство с Карелией

Длится 3 дня
Заезды c 16.5.2025 по 10.10.2025
Цена — от 41 500 ₽
57 отз.
ТОП • 5
Сказания Севера + Соловки
Тур

Сказания Севера + Соловки

Длится 6 дней
Заезды c 26.5.2025 по 15.9.2025
Цена — от 93 700 ₽
7 отз.
Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней
Тур

Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней

Длится 5 дней
Заезды c 3.6.2025 по 16.9.2025
Цена — от 79 000 ₽
29 отз.
ТОП • 5
Сказания севера - летний тур в Карелию
Тур

Сказания севера - летний тур в Карелию

Длится 4 дня
Заезды c 19.5.2025 по 15.9.2025
Цена — от 62 900 ₽
29 отз.
ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)

Длится 6 дней
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 118 500 ₽
105 отз.
Очарование весенней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование весенней Карелии | Тур с ретропоездом

Длится 3 дня
Заезды c 27.3.2025 по 29.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
Очарование летней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование летней Карелии | Тур с ретропоездом

Длится 3 дня
Заезды c 2.6.2025 по 29.8.2025
Цена — от 41 500 ₽
Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дня
Тур

Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дня

Длится 3 дня
Заезды c 5.6.2025 по 11.9.2025
Цена — от 65 500 ₽
Соловки, Беломорканал и петроглифы
Тур

Соловки, Беломорканал и петроглифы

Длится 2 дня
Заезды c 6.6.2025 по 19.9.2025
Цена — от 20 700 ₽
ТОП • 5
Соловки: заглянуть в вечность
Тур

Соловки: заглянуть в вечность

Длится 3 дня
Заезды c 2.6.2025 по 19.9.2025
Цена — от 53 900 ₽
6 отз.
Тур на выходные в Карелии
Тур

Тур на выходные в Карелии

Длится 2 дня
Заезды c 16.5.2025 по 29.9.2025
Цена — от 19 900 ₽
14 отз.
Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.
Тур

Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.

Длится 3 дня
Заезды c 20.5.2025 по 16.9.2025
Цена — от 48 200 ₽
29 отз.
Руны Приладожья - тур на 3 дня в Сортавала
Тур

Руны Приладожья - тур на 3 дня в Сортавала

Длится 3 дня
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 55 500 ₽
Очарование осенней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование осенней Карелии | Тур с ретропоездом

Длится 3 дня
Заезды c 4.9.2025 по 27.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
Осень в Карелии
Тур

Осень в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 3.9.2025 по 28.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
15 отз.
Осень в Карелии + Кижи — тур на 4 дня
Тур

Осень в Карелии + Кижи — тур на 4 дня

Длится 4 дня
Заезды c 4.9.2025 по 27.11.2025
Цена — от 41 900 ₽
13 отз.
Тур на ноябрьские праздники в Карелию
Тур

Тур на ноябрьские праздники в Карелию

Длится 3 дня
2.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
13 отз.
Карельский спа-тур
Тур

Карельский спа-тур

Длится 2 дня
Заезды c 29.3.2025 по 26.4.2025
Цена — от 19 600 ₽

Туры в Карелию из Санкт-Петербурга 2025

Отдых в Карелии – отличный вариант досуга на выходные или целый отпуск для жителей культурной столицы. Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает туры и для любителей активного образа жизни, и для ценителей спокойствия. Вы можете выбрать самые разные программы путешествий по региону:

  • «Знакомство с Карелией» – трехдневное погружение в красоту Карелии с просмотром главных достопримечательностей Петрозаводска, Сортавалы и острова Кижи.
  • «Карельский дзен» – путешествие на пять дней для поиска гармонии вдали от городской суеты и с посещением национальных парков и видами на озера.
  • «Жемчужное ожерелье» – вариант для тех, кто хочет полностью проникнуться карельской культурой и природой за девять дней. Посетите горы и водопады, а также познакомьтесь с народными ремеслами и местной кухней.
Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Туры в Карелию из Москвы

Карелия прекрасна в любое время года. Каждый найдет в Республике свой сезон. Туры в Карелию летом дают возможность посетить острова, осенью наблюдать за невероятным буйством красок, зимой попасть в настоящую белоснежную сказку, а весной увидеть пробуждение природы. Мы рады Вам в любое время года!

Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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СМИ о нас
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Как добраться из Санкт-Петербурга до Карелии

  • Поездом

Поезда из Петербурга в Петрозаводск отправляются, в основном, по утрам. Самым оптимальным вариантом является состав 212А. Он курсирует два раза в неделю по пятницам и воскресеньям. Наш представитель будет ждать вас на железнодорожном вокзале.

Также есть варианты поездов на Октябрьской железной дороге. Так, фирменный поезд 018А "Карелия" отходит от Ленинградского вокзала вечером и прибывает в Петрозаводск утром следующего дня. Можно выбрать поезд 160В или поезд 120В. Время в пути у этих поездов составляет около 20,5 часов.

  • На машине

Если вы предпочитаете путешествовать на автомобиле, то выбирайте направление на Мурманское шоссе (М18) и следуйте в сторону Петрозаводска. Расстояние от Санкт-Петербурга до Петрозаводска составляет примерно 400 км, и путешествие займет около 5-6 часов, в зависимости от дорожных условий и скорости движения. Обратите внимание, что во время пикового времени и выходных дороги могут быть загружены.

  • Автобусом

Автобусное сообщение также предоставляет варианты путешествия из Санкт-Петербурга в Петрозаводск. Ежедневно с автовокзалов № 2 и Северный отправляются несколько рейсов в Петрозаводск. Удобный ежедневный рейс – это автобус №965. Время в пути 7 часов 15 минут.

Часто задаваемые вопросы

Нужна ли виза для посещения Карелии?

Нет, виза для посещения Карелии не требуется, так как это регион России. Гражданам РФ достаточно иметь при себе внутренний паспорт. Если вы иностранец, убедитесь, что у вас есть действующая виза для въезда в Россию.

Какое лучшее время для поездки в Карелию?

Карелия прекрасна круглый год, и каждое время года дарит свои уникальные впечатления. Летом можно насладиться теплой погодой, отправиться на водные прогулки, в походы или на рыбалку. Зимой популярны туры с катанием на собачьих упряжках, лыжах, снегоходах, а также посещение зимних достопримечательностей, таких как заснеженные леса и замерзшие водопады. Весной и осень Карелии особенно живописна: весной оживает после зимы, а осень радует яркими красками золотой листвы.

Какова оптимальная продолжительность тура в Карелию?

Оптимальная продолжительность тура в Карелию составляет от 3 до 7 дней. Это позволит насладиться природными красотами региона, посетить основные достопримечательности и провести время активно на свежем воздухе.

Варианты размещения для проживания в турах из СПб

Туристическая компания "Золотое Кольцо Карелии" советует клиентам разнообразные варианты комфортного проживания:

  • Гостиницы

Это удобное размещение для тех, кто не хотел бы оказаться во время путешествия вдали от благ цивилизации и привычного уровня комфорта. Выбирайте гостиницы и отели в соответствии со своим бюджетом, услугами меню и дополнительного сервиса, а также выбором жилого фонда, будь то семейные или одноместные номера.

  • Коттеджи

Если вы предпочитаете более приватное размещение и при этом хотели бы отдыхать на природе, то можете арендовать коттедж на семью или компанию друзей. На нашем сайте представлен широкий выбор загородных домов, расположенных в карельских лесах и недалеко от водоемов.

  • Рыболовные избы

“Золотое кольцо Карелии” сотрудничает с профессиональными егерями, поэтому у нас есть большой выбор избушек для уединенного и в то же время активного отдыха. Бронируйте избу и наслаждайтесь природой: рассветами и закатами, чистым воздухом и купанием в озерах.

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