Туры в Карелию из Санкт-Петербурга 2025

Отдых в Карелии – отличный вариант досуга на выходные или целый отпуск для жителей культурной столицы. Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает туры и для любителей активного образа жизни, и для ценителей спокойствия. Вы можете выбрать самые разные программы путешествий по региону:
- «Знакомство с Карелией» – трехдневное погружение в красоту Карелии с просмотром главных достопримечательностей Петрозаводска, Сортавалы и острова Кижи.
- «Карельский дзен» – путешествие на пять дней для поиска гармонии вдали от городской суеты и с посещением национальных парков и видами на озера.
- «Жемчужное ожерелье» – вариант для тех, кто хочет полностью проникнуться карельской культурой и природой за девять дней. Посетите горы и водопады, а также познакомьтесь с народными ремеслами и местной кухней.