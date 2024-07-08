Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
Войти в ЛК

Туры в Карелию из Челябинска

Челябинск – суровый и серьёзный промышленный город. Здесь производится масса товаров, которые разъезжаются по всей стране. Интересно, что люди путешествуют еще больше и охотно отправляются в близкие и дальние направления.

Сегодня мы приглашаем посетить Карелию. Северный край с не менее суровой природой. Здесь можно вдохнуть свежий воздух, оторваться от рабочей суеты и промышленных выхлопов. Врачи советуют прогулки на свежем воздухе, а провести в отдаленных от промышленности местах – счастье для современного человека. Городская экология не делает одолжение организму.

Нельзя сказать, что Карелия далека от цивилизации, но здесь достаточно диких мест, от которых захватывает дух. Это не просто леса, реки озёра. Ландшафт выглядит декорациями для сказок и увлекает своими видами. Уезжать не захочется.

Куда стоит отправиться:

Предложения по турам в Карелию из Челябинска

Туры в Карелию летом
Туры

Туры в Карелию летом

Летние туры в Карелию на любой вкус
ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур

Длится 9 дней
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 175 000 ₽
111 отз.
Весна в Карелии
Тур

Весна в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 26.3.2025 по 30.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
12 отз.
Весна в Карелии + Кижи — тур на 4 дня
Тур

Весна в Карелии + Кижи — тур на 4 дня

Длится 4 дня
27.3.2025 по 29.5.2025
Цена — от 41 900 ₽
12 отз.
Тур на Майские праздники в Карелии
Тур

Тур на Майские праздники в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 1.5.2025 по 9.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
13 отз.
ТОП • 5
Знакомство с Карелией
Тур

Знакомство с Карелией

Длится 3 дня
Заезды c 16.5.2025 по 10.10.2025
Цена — от 41 500 ₽
57 отз.
ТОП • 5
Сказания Севера + Соловки
Тур

Сказания Севера + Соловки

Длится 6 дней
Заезды c 26.5.2025 по 15.9.2025
Цена — от 93 700 ₽
7 отз.
Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней
Тур

Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней

Длится 5 дней
Заезды c 3.6.2025 по 16.9.2025
Цена — от 79 000 ₽
29 отз.
ТОП • 5
Сказания севера - летний тур в Карелию
Тур

Сказания севера - летний тур в Карелию

Длится 4 дня
Заезды c 19.5.2025 по 15.9.2025
Цена — от 62 900 ₽
29 отз.
ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)

Длится 6 дней
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 118 500 ₽
105 отз.
Очарование весенней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование весенней Карелии | Тур с ретропоездом

Длится 3 дня
Заезды c 27.3.2025 по 29.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
Очарование летней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование летней Карелии | Тур с ретропоездом

Длится 3 дня
Заезды c 2.6.2025 по 29.8.2025
Цена — от 41 500 ₽
Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дня
Тур

Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дня

Длится 3 дня
Заезды c 5.6.2025 по 11.9.2025
Цена — от 65 500 ₽
Соловки, Беломорканал и петроглифы
Тур

Соловки, Беломорканал и петроглифы

Длится 2 дня
Заезды c 6.6.2025 по 19.9.2025
Цена — от 20 700 ₽
ТОП • 5
Соловки: заглянуть в вечность
Тур

Соловки: заглянуть в вечность

Длится 3 дня
Заезды c 2.6.2025 по 19.9.2025
Цена — от 53 900 ₽
6 отз.
Тур на выходные в Карелии
Тур

Тур на выходные в Карелии

Длится 2 дня
Заезды c 16.5.2025 по 29.9.2025
Цена — от 19 900 ₽
14 отз.
Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.
Тур

Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.

Длится 3 дня
Заезды c 20.5.2025 по 16.9.2025
Цена — от 48 200 ₽
29 отз.
Руны Приладожья - тур на 3 дня в Сортавала
Тур

Руны Приладожья - тур на 3 дня в Сортавала

Длится 3 дня
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 55 500 ₽
Очарование осенней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование осенней Карелии | Тур с ретропоездом

Длится 3 дня
Заезды c 4.9.2025 по 27.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
Осень в Карелии
Тур

Осень в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 3.9.2025 по 28.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
15 отз.
Осень в Карелии + Кижи — тур на 4 дня
Тур

Осень в Карелии + Кижи — тур на 4 дня

Длится 4 дня
Заезды c 4.9.2025 по 27.11.2025
Цена — от 41 900 ₽
13 отз.
Тур на ноябрьские праздники в Карелию
Тур

Тур на ноябрьские праздники в Карелию

Длится 3 дня
2.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
13 отз.
Карельский спа-тур
Тур

Карельский спа-тур

Длится 2 дня
Заезды c 29.3.2025 по 26.4.2025
Цена — от 19 600 ₽
Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →

Отдых в Карелии по временам года

Карелия прекрасна в любое время года. Туры в Карелию летом дают возможность посетить острова, осенью наблюдать за невероятным буйством красок, зимой попасть в настоящую белоснежную сказку, а весной увидеть пробуждение природы. Мы рады Вам в любое время года!

Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

Посмотреть другие отзывы
СМИ о нас
ДОЛГО СПАЛИ СУББОТНИМ УТРОМ? КУСАЙТЕ ЛОКТИ! НА «УРА» ПРОШЛА ЭКСКУРСИЯ «УЗНАЙ СВОЙ ГОРОД!»Новый турмаршрут представят в День города на набережной ПетрозаводскаХАЛЯВА КОНЧИЛАСЬ. НЕПРОФЕССИОНАЛЫ РУШАТ РЫНОК ГОСТЕВОГО ТУРИЗМА«Золотое кольцо Карелии»Карелия не справляется с туристами: почему мы больше не заинтересованы в резком увеличении турпотока, особенно в летний сезонКрай дорогих озер: что может помешать Карелии стать российским центром туризмаШОК И ТРЕПЕТ: ТУРИСТЫ УДИВЛЯЮТСЯ ТРАССЕ ПО «ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ КАРЕЛИИ»Мы Карьяла, нам Похъяла. Или Почему в Карелии жить лучше, чем в Москве
Узнайте всё о Карелии в нашем блоге

Часто задаваемые вопросы

На чем отправиться в путешествие?

Самолет – самый быстрый и дешевый способ добраться. Если повезёт, уложитесь в пять тысяч рублей. С пересадкой в Москве путь займет шесть часов. Но есть и другие рейсы. Ехать на поезде – путь для романтиков. На машине для тех, кто хочет посмотреть страну и остановиться там, где душа пожелает.

Чем платить?

В городах можно рассчитаться картой, но на выездных экскурсиях лучше иметь наличные. Перевод на карту как вид оплаты тоже принимают, но на отдалении от города может подкачать связь, а сувениры сами себя не купят.

Получится искупаться с комфортом?

Лето в Карелии короткое и длится с середины июня по середину августа. В это время вода прогревается и купаться можно с удовольствием даже с детьми. В остальное время заходить в воду стоит с осторожностью. Сильные быстро остужают.

Что посмотреть и посетить в Карелии

Список достопримечательностей Карелии огромен. За каждым кустом заповедная зона. Кругом озёра с особенного цвета водой или разноцветные камни, переливающиеся на солнце. Большая часть реликвий и красот здесь создана природой, а не людьми. Расскажем о самых популярных.

  • Горный парк Рускеала

Здесь и горы и реки. Вместо моря здесь озёра. Природа создает уникальные маршруты, виды и пространства и каждый раз удивляет. Простых камней вы не увидите за обилием мрамора и других пород, переливающихся на солнышке. Омытые водой камни переливаются в лучах света и манят унести с собой. Сувениры здесь продаются. Увезете всё в любых количествах.

  • Остров Валаам

Путешествие к острову начинается на пристани города Сортавала. Часовая прогулка по водам Ладоги на Метеоре открывает виды на берега и сам остров. Само озера с воды тоже выглядит уникально.

Нельзя попасть на остров и не прогуляться по монастырю. Гостеприимные хозяева расскажут историю местности, покажут рукотворные и природные красоты. Тем, кто хочет задержаться, можно найти ночлег в гостинице на острове.

  • Водопад Кивач

Не самый высокий, но очень длинный водопад. Создан смещением горных пород. Омывает выступающие разноцветные камни, чем радует глаз. Снимки для соцсетей в солнечную погоду получаются не менее ценными, чем найденные здесь породы. Протяженность более 150 метров. Делится на два потока и множество ступеней. Самая большая ступень около восьми метров в высоту.

  • Вулкан Гирвас

Давно не просыпался, но оставил застывшие лавовые потоки. Сейчас по ним можно пройтись и даже найти природный сувенир в виде куска породы на память. Считается одним из древнейших вулканов на Земле и выглядит соответствующе.

  • Центр шунгита

Шунгит – горная порода черного цвета. После обработки принимает матовый или глянцевый вид. Именно здесь из породы делают полные эстетики сувениры, которые приятно оставить себе и подарить друзьям.

Разница во времени между Карелией и Челябинском

Челябинск и Карелию разделяют два часа времени. Долго привыкать не придётся.

Перелёт и изменение часов легко переносится организмом уже после первого отдыха.

Карелия находится севернее Челябинска, но разница климата выравнивает среднегодовую температуру между регионами и готовиться к особенной погоде не придётся.

Сайт использует данные cookie
Cайт использует хранение информации в браузере (cookie) и сервисы сбора технических данных (Яндекс). Продолжая использовать сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий, а также с Политикой обработки и защиты персональных данных
Принять