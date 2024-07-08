Туры в Карелию из Челябинска

Список достопримечательностей Карелии огромен. За каждым кустом заповедная зона. Кругом озёра с особенного цвета водой или разноцветные камни, переливающиеся на солнце. Большая часть реликвий и красот здесь создана природой, а не людьми. Расскажем о самых популярных.
Здесь и горы и реки. Вместо моря здесь озёра. Природа создает уникальные маршруты, виды и пространства и каждый раз удивляет. Простых камней вы не увидите за обилием мрамора и других пород, переливающихся на солнышке. Омытые водой камни переливаются в лучах света и манят унести с собой. Сувениры здесь продаются. Увезете всё в любых количествах.
Путешествие к острову начинается на пристани города Сортавала. Часовая прогулка по водам Ладоги на Метеоре открывает виды на берега и сам остров. Само озера с воды тоже выглядит уникально.
Нельзя попасть на остров и не прогуляться по монастырю. Гостеприимные хозяева расскажут историю местности, покажут рукотворные и природные красоты. Тем, кто хочет задержаться, можно найти ночлег в гостинице на острове.
Не самый высокий, но очень длинный водопад. Создан смещением горных пород. Омывает выступающие разноцветные камни, чем радует глаз. Снимки для соцсетей в солнечную погоду получаются не менее ценными, чем найденные здесь породы. Протяженность более 150 метров. Делится на два потока и множество ступеней. Самая большая ступень около восьми метров в высоту.
Давно не просыпался, но оставил застывшие лавовые потоки. Сейчас по ним можно пройтись и даже найти природный сувенир в виде куска породы на память. Считается одним из древнейших вулканов на Земле и выглядит соответствующе.
Шунгит – горная порода черного цвета. После обработки принимает матовый или глянцевый вид. Именно здесь из породы делают полные эстетики сувениры, которые приятно оставить себе и подарить друзьям.