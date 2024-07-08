Туры в Карелию из Челябинска

Челябинск – суровый и серьёзный промышленный город. Здесь производится масса товаров, которые разъезжаются по всей стране. Интересно, что люди путешествуют еще больше и охотно отправляются в близкие и дальние направления.

Сегодня мы приглашаем посетить Карелию. Северный край с не менее суровой природой. Здесь можно вдохнуть свежий воздух, оторваться от рабочей суеты и промышленных выхлопов. Врачи советуют прогулки на свежем воздухе, а провести в отдаленных от промышленности местах – счастье для современного человека. Городская экология не делает одолжение организму.

Нельзя сказать, что Карелия далека от цивилизации, но здесь достаточно диких мест, от которых захватывает дух. Это не просто леса, реки озёра. Ландшафт выглядит декорациями для сказок и увлекает своими видами. Уезжать не захочется.

Куда стоит отправиться: