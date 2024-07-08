Туры в Карелию из Калининграда

Расстояние между Калининградом и Карелией составляет больше тысячи километров. К счастью, для нынешних туристов это не может стать преградой к путешествию по просторам республики. Так, из аэропорта “Храброво” в Петрозаводск регулярно осуществляются прямые авиарейсы: в небе предстоит провести всего лишь 2 часа.

Организация перелета — первый важный шаг на пути к классному отдыху. При этом не стоит волноваться, если вы взяли билеты туда-обратно: мы не только с радостью организуем встречу в аэропорту Петрозаводска, но и сможем подобрать тур по Карелии, который лучше всего подойдет по датам. Вам не придется менять авиабилеты или искать маршруты с пересадкой.