Отдых в Карелии из Москвы

Туроператоры отмечают, что каждый год в Петрозаводск и другие карельские города приезжают тысячи гостей со всех уголков России. Туры в Карелию из Москвы и Петербурга очень популярны среди путешественников благодаря насыщенности программ и доступной цене.

Что посмотреть и посетить в Карелии

Главные карельские водоемы хранят историю местных племен и народностей, знакомят с религиозными традициями и, конечно, погружают в таежный природный мир. Вы можете отправиться на “Метеоре” к острову Валаам, изучить молодой заповедник “Ладожские шхеры” и оценить красоту наскальных рисунков – петроглифов.

Этот уникальный культурный и исторический центр расположен на одноименном острове и известен своей самобытной архитектурой. Музей под открытым небом поражает масштабами, традициями зодчества и коллекцией древних предметов быта. Паломники могут посетить часовни, церкви и колокольни, а другим путешественникам также будут интересны образцы крестьянских карельских домов и старинная мельница.

Место с богатой историей и уникальными пейзажными видами. Когда-то в местном каньоне добывали мрамор для возведения главных достопримечательностей Петербурга, а сегодня здесь действует искусственное озеро, по которому можно кататься на лодках. Еще здесь проводят экскурсии по подземным пещерам, предоставляют возможность опробовать троллей и предлагают знакомство с питомником хаски. По соседству же находятся эффектные Рускеальские водопады.

Подлинное место духовной силы всего региона, где вы сможете отдохнуть и насладиться природой. Соловецкий архипелаг насчитывает 6 крупных и свыше 100 мелких островов в Белом море. Здесь можно не только изучить архитектуру монастыря, но и погрузиться в историю лагеря особого назначения, а также посмотреть на первобытные стоянки древних людей и загадочные каменные лабиринты, значение которых до сих пор не установлено.