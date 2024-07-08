Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
Войти в ЛК

Туры в Карелию в июле

Туроператор «Золотое кольцо Карелии» приготовил на выбор множество вариантов отдыха, среди которых каждый найдет подходящее предложение. Ведь в республике можно отлично провести время как семье с ребенком, так и любителям активного отдыха. Среди вариантов летнего посещения края:

Туры в Карелию в июле от туроператора "Золотое кольцо Карелии"

Карелия в июле — это прекрасное место, куда стекаются толпы туристов. Карелия — это древний регион, который включает в себя древнерусские центры духовной и культурной жизни. Во время поездки в Карелию вы познакомитесь с шедеврами деревянного и каменного зодчества, а также насладитесь удивительными природными красотами.

ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур

Длится 9 дней
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 175 000 ₽
111 отз.
ТОП • 5
Знакомство с Карелией
Тур

Знакомство с Карелией

Длится 3 дня
Заезды c 16.5.2025 по 10.10.2025
Цена — от 41 500 ₽
57 отз.
ТОП • 5
Сказания севера - летний тур в Карелию
Тур

Сказания севера - летний тур в Карелию

Длится 4 дня
Заезды c 19.5.2025 по 15.9.2025
Цена — от 62 900 ₽
29 отз.
Тур на выходные в Карелии
Тур

Тур на выходные в Карелии

Длится 2 дня
Заезды c 16.5.2025 по 29.9.2025
Цена — от 19 900 ₽
14 отз.
ТОП • 5
Соловки: заглянуть в вечность
Тур

Соловки: заглянуть в вечность

Длится 3 дня
Заезды c 2.6.2025 по 19.9.2025
Цена — от 53 900 ₽
6 отз.
ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)

Длится 6 дней
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 118 500 ₽
105 отз.
ТОП • 5
Сказания Севера + Соловки
Тур

Сказания Севера + Соловки

Длится 6 дней
Заезды c 26.5.2025 по 15.9.2025
Цена — от 93 700 ₽
7 отз.
Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней
Тур

Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней

Длится 5 дней
Заезды c 3.6.2025 по 16.9.2025
Цена — от 79 000 ₽
29 отз.
Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.
Тур

Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.

Длится 3 дня
Заезды c 20.5.2025 по 16.9.2025
Цена — от 48 200 ₽
29 отз.
Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77

Туры по популярным достопримечательностям Карелии в июле

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.

  • Туры с посещением Соловков

    Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере, ведь именно здесь можно почувствовать всю мощь культуры нашей страны.

  • Туры в Карелию на остров Кижи

    Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

  • Туры по Карелии из Петрозаводска

    Большинство наших туров начинается из Петрозаводска. Они включают в себя обзорную экскурсию по столице Карелии - чудесному городу на берегу Онежского озера.

Преимущества туров в июле от туроператора «Золотое кольцо Карелии»
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

Посмотреть другие отзывы
Компании о нашем туроператоре
Направления нашей работы

Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает услуги по организации всего спектра туристских услуг для Вашего отдыха в Карелии - от момента покупки билетов до любых видов активностей.

  • Многодневные туры в Карелию

    Продолжительные туры по Карелии с включенными активностями, проживанием и питанием.

  • Однодневные экскурсии

    Большой выбор однодневных экскурсий по Карелии для Вашего насыщенного отдыха.

Предложения по летним экскурсиям в Карелии

Куда можно отправиться в Карелии в июле

Есть множество мест, вот список самых популярных.

  • Рускеальский горный парк

    Удивительное место, которое понравится любителям эстетики и экстремального туризма. Здесь — туристические прогулки по красивейшим природным тропам и экстремальные развлечения над и под водой.

  • Водопад Кивач

    Второй по величине равнинный водопад Европы. Здесь можно отдохнуть душой и телом, провести время на природе.

  • Петрозаводск

    Город на берегу Онежского озера, который будет интересен любителям городских прогулок, красивой архитектуры и истории.

  • Остров Кижи

    Завораживает с первого взгляда. Настоящее произведение искусства и место, которое возглавляет списки ТОП мест к посещению.

  • Валаам

    Остров, входящий в Ладожский архипелаг, привлекающий большое количество паломников со всей России. На острове находится Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь, окруженный величественным хвойным лесом.

  • Путешествие по реке Шуя

    Спокойная река, которая подойдет для сплава даже новичкам. Отличная возможность увидеть Карелию с воды.

Июльские туры в Карелию

Середина лета — прекрасное время для путешествий и отдыха в Карелии. Благоприятные погодные условия дают возможность наслаждаться живописной природой, осмотром достопримечательностей, рыбалкой и сбором лесных даров. В это время года воздух прогревается до +23…+24 градусов. А сезон белых ночей окончательно сменяется волшебными закатами, когда солнце уходит за горизонт, отражаясь в бескрайней глади озер.

Благодаря прекрасной погоде открывается замечательная возможность увидеть самые известные достопримечательности края. Туристов из Москвы, Петербурга и других уголков России манят знаменитые острова Кижи, Валаам и Соловки, шумный и впечатляющий водопад Кивач. И, конечно же, горный парк Рускеала с невероятным мраморным каньоном и подземными экскурсиями. Любителям старины обязательно стоит заглянуть в старые карельские деревушки, чтобы прикоснуться к культуре и быту коренных народов севера. И непременно попробовать знаменитые пироги калитки и другие традиционные блюда местной кухни.

enter image description here

Главные локации, которые мы предлагаем посетить гостям, — город Петрозаводск и знаменитые острова республики с уникальными памятниками деревянного зодчества. Помимо экскурсий все большую популярность приобретает отдых в стиле Дзен. Это возможность поселиться на базе в экологически чистом месте с пьянящим воздухом и расслабленной атмосферой. Эти несколько дней дадут возможность восполнить свои силы и напитаться энергией на целый год.

У нас можно найти маршрут согласно личным интересам и свободному времени. В режиме онлайн мы подберем наилучший вариант, чтобы вы могли насладиться красотами нашей республики по выгодной цене.

Активный отдых в Карелии в июле

  • Рыбалка. В Карелии расположено огромное количество рек и озер, поэтому одним из главных развлечений для туристов является ловля рыбы. В середине лета вода хорошо прогревается, а это значит, у гостей республики есть возможность поймать судака или щуку.

  • Сплав. Другим не менее увлекательным развлечением считается рафтинг. Активность подходит для людей с разным уровнем подготовки, так как существуют различные по степени сложности водных маршрутов.

  • Поход. Еще один вариант активного отдыха, который позволяет насладиться природой Карелии. В завершении похода можно разбить лагерь, порыбачить, искупаться в озере и многое другое.

  • Экскурсия. Разнообразие программ дает возможность охватить максимальное количество достопримечательностей: можно прогуляться по заповедникам и экопаркам, посмотреть на водопады, посетить этнодеревни, памятники зодчества и другие места.

Отдых в Карелии с детьми в июле

Отправляясь в северную республику с детьми, необходимо заранее продумать досуг. Можно посетить горный парк «Рускеала» и спуститься в подземелье, полюбоваться изумрудной водой и разноцветными скалами. Без впечатлений не останется ни один гость. Другой вариант для развлечения — это зоокомплекс «Три медведя». Место понравится не только детям, но и взрослым, ведь там можно понаблюдать за разнообразными животными в их естественной среде обитания.

Часто задаваемые вопросы
Какие виды досуга доступны в это время?

В середине лета в Карелии можно делать всё, что душе угодно. Например, сплавляться по порогам бурных рек на плоту или байдарке, кататься на ездовых собаках или троллее. Любите более мирный и уединенный отдых? Отправляйтесь на лесной или озерный пикник, устройте рыбалку на берегу или с лодки, организуйте сбор местных ягод или лекарственных трав.

Какая погода в регионе в этом месяце?

Из-за своего местоположения Карелия имеет неустойчивую погоду, и июль — не исключение. Хорошая новость в том, что вы вряд ли замерзнете, даже если будете у воды: днем, в среднем, +20-25°C, по ночам +15°C. Правда, дождь может застать вас врасплох в любое время, но он быстро заканчивается. Зато в Карелии не бывает духоты и приятно дышится.

Узнайте всё о Карелии в нашем блоге
Сайт использует данные cookie
Cайт использует хранение информации в браузере (cookie) и сервисы сбора технических данных (Яндекс). Продолжая использовать сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий, а также с Политикой обработки и защиты персональных данных
Принять