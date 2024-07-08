Июльские туры в Карелию

Середина лета — прекрасное время для путешествий и отдыха в Карелии. Благоприятные погодные условия дают возможность наслаждаться живописной природой, осмотром достопримечательностей, рыбалкой и сбором лесных даров. В это время года воздух прогревается до +23…+24 градусов. А сезон белых ночей окончательно сменяется волшебными закатами, когда солнце уходит за горизонт, отражаясь в бескрайней глади озер.

Благодаря прекрасной погоде открывается замечательная возможность увидеть самые известные достопримечательности края. Туристов из Москвы, Петербурга и других уголков России манят знаменитые острова Кижи, Валаам и Соловки, шумный и впечатляющий водопад Кивач. И, конечно же, горный парк Рускеала с невероятным мраморным каньоном и подземными экскурсиями. Любителям старины обязательно стоит заглянуть в старые карельские деревушки, чтобы прикоснуться к культуре и быту коренных народов севера. И непременно попробовать знаменитые пироги калитки и другие традиционные блюда местной кухни.

Главные локации, которые мы предлагаем посетить гостям, — город Петрозаводск и знаменитые острова республики с уникальными памятниками деревянного зодчества. Помимо экскурсий все большую популярность приобретает отдых в стиле Дзен. Это возможность поселиться на базе в экологически чистом месте с пьянящим воздухом и расслабленной атмосферой. Эти несколько дней дадут возможность восполнить свои силы и напитаться энергией на целый год.

У нас можно найти маршрут согласно личным интересам и свободному времени. В режиме онлайн мы подберем наилучший вариант, чтобы вы могли насладиться красотами нашей республики по выгодной цене.