Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Отдых на Валааме

Валаам – это легендарный остров, расположенный на Ладожском озере и являющийся центром паломничества не только для жителей Карелии, но и для туристов со всей России. Основной архитектурной и духовной достопримечательностью Валаама является Спасо-Преображенский мужской монастырь, основанный еще в XIV веке и имеющий бесценную коллекцию древних икон.

В нашей компании вы можете заказать однодневную экскурсию на Валаам или двухдневный тур с проживанием и питанием на острове. Выезд возможен из столицы региона – Петрозаводск – и города Сортавала. Кроме того, при заблаговременном бронировании поездки мы можем помочь с длительным проживанием в гостиницах Валаама для подробного знакомства с этим островом. При желании вы можете совместить паломнический отдых с санаторно-курортным лечением в Карелии и активными видами досуга.

Предложения от нашего туроператора по отдыху на Валааме

Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.
Тур

Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.

Длится 3 дня
Заезды c 20.5.2025 по 16.9.2025
Цена — от 48 200 ₽
29 отз.
ТОП • 5
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску

Загружаются даты экскурсии...
124 отз.
ХИТ • ЭКСКУРСИЯ №1
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды
Экскурсия

Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды

Загружаются даты экскурсии...
424 отз.
ТОП • 5
Мраморный каньон Рускеала в Карелии
Экскурсия

Мраморный каньон Рускеала в Карелии

Загружаются даты экскурсии...
280 отз.
Путешествие на остров Кижи через Заонежье
Экскурсия

Путешествие на остров Кижи через Заонежье

Загружаются даты экскурсии...
33 отз.
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
Экскурсия

Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)

Загружаются даты экскурсии...
5 отз.
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
Экскурсия

Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник

Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Соловки за один день из Петрозаводска
Экскурсия

Соловки за один день из Петрозаводска

Загружаются даты экскурсии...
ТОП • 5
Концерт национального ансамбля Кантеле
Экскурсия

Концерт национального ансамбля Кантеле

Загружаются даты экскурсии...
11 отз.
ТОП • 5
Экскурсия на Валаам
Экскурсия

Экскурсия на Валаам

Загружаются даты экскурсии...
19 отз.
ТОП • 5
Экскурсия на Кижи
Экскурсия

Экскурсия на Кижи

Загружаются даты экскурсии...
97 отз.
Сплав по реке Шуя
Экскурсия

Сплав по реке Шуя

Загружаются даты экскурсии...
11 отз.
Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня
Экскурсия

Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня

Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)
Экскурсия

Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)

Загружаются даты экскурсии...
6 отз.
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла
Экскурсия

Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла

Загружаются даты экскурсии...
9 отз.
Мистическая гора Воттоваара
Экскурсия

Мистическая гора Воттоваара

Загружаются даты экскурсии...
21 отз.
Валаам + Рускеала за 1 день из Петрозаводска
Экскурсия

Валаам + Рускеала за 1 день из Петрозаводска

Загружаются даты экскурсии...
19 отз.
Александро-Свирский монастырь
Экскурсия

Александро-Свирский монастырь

Загружаются даты экскурсии...
1 отз.
К Беломорским петроглифам через Заонежье
Экскурсия

К Беломорским петроглифам через Заонежье

Загружаются даты экскурсии...
4 отз.
Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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СМИ о нас
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Туры по популярным достопримечательностям Карелии

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по локациям. Выбирайте подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.

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    Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере, ведь именно здесь можно почувствовать всю мощь культуры нашей страны.

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    Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.

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    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

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    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

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    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

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Как добраться до Валаама

Поскольку монастырь расположен на острове, то и добираться до него нужно по воде. Из Приозерска и Сортавалы ходят скоростные “Метеоры”. Суда довезут вас с берега Ладоги до Валаама за 1-2 часа. Также можно арендовать частный катер. Когда навигация по озеру закрыта, можно организовать поездку на судне с воздушной подушкой.

На машине

Автомобильный путь как из Петрозаводска, так и из Петербурга, в среднем, займет около четырех часов, в зависимости от выбора конечной точки маршрута, однако обратите внимание на погодные условия и состояние дороги. Ехать предстоит до Приозерска в Ленобласти или карельского города Сортавала.

Поездом

От Ладожского вокзала Санкт-Петербурга отправляются поезда № 350А, с помощью которых можно доехать до Сортавалы за 5 часов. Есть также электрички "Ласточка" с Финляндского вокзала, которые идут быстрее обычных поездов. Они доставят до Сортавалы за 4 часа.

В Петрозаводске также есть поезда и электрички, следующие в направлении Сортавалы. Время в пути – 5-6 часов. Если вы решите добираться до острова через Приозерск, то учтите, что электрички до него есть только в Петербурге. Москвичам же удобнее добраться до Сортавалы на прямом поезде, который едет около 15 часов.

Автобусом

Автобусы из Санкт-Петербурга до Сортавалы идут около 6 часов. Отправление происходит с автовокзала Северный. В Петрозаводске также есть автобусы, следующие до Сортавалы. Дорога может занять от 4 до 6 часов.

Что привезти с Валаама

  • Классические универсальные сувениры: магнитики и открытки;
  • Монастырскую продукцию: свечи, чай, лекарственные сборы, пряники и даже сыр;
  • Карельские традиционные подарки: куклы-обереги, поделки из бересты и т.д.

Что посмотреть на Валааме

Валаамский архипелаг – знаменитые острова на Ладожском озере. Они известны древнейшим мужским монастырем и восхитительными природными красотами, которые вдохновили не одного художника на создание шедевров живописи. На острове царит особая атмосфера. В ней сочетается размеренность монашеской жизни и необузданность первозданной природы Севера.

Сотни туристов приезжают сюда не за активными развлечениями, а чтобы познакомиться с древними святынями и достопримечательностями, которыми богат этот карельский край.

Отдых на Валааме – это уникальная возможность отвлечься от привычной мирской суеты и окунуться в мир духовных, а не материальных ценностей.

Среди значимых мест архипелага можно выделить несколько основных, которые обязательно стоит посмотреть гостям острова:

  1. Спасо-Преображенский монастырь. Это одна из самых старых в России обителей, расположенная в окружении вековых лесов. Ее история, судя по летописным описаниям, началась в 1407 году и была наполнена множеством событий. С приходом советской власти монастырь был упразднен и пришел в запустение. Работы по восстановлению обители начались только в 1989 году и продолжаются поныне. Сейчас вход в монастырь строго регламентирован, но, несмотря на это, каждый год, особенно летом, его посещают десятки тысяч паломников.

  2. Музей-заповедник. Его принято разделять на церковно-археологический и природный. В первом хранятся и на постоянной основе реставрируются уникальные церковные святыни и памятники храмового зодчества. Природный заповедник был организован с целью сохранения уникальной северной природы. Его сотрудники ведут серьезную работу по изучению влияния антропогенных факторов на экосистему региона.

  3. Гефсиманский, или Желтый скит – популярная у паломников святыня. Свое название она получила из-за цвета стен, олицетворяющего чистый духовный свет Богородицы. Ранее на месте скита была часовня, к которой пристроили алтарь. Сейчас это архитектурный комплекс, состоящий из храма и двух жилых помещений на 8-10 человек. Недалеко от скита находится аллея, ведущая на Елеонскую гору. С ее вершины открывается живописный вид на окрестности монастыря и большую часть архипелага.

  4. Воскресенский, или Красный скит. История его создания начинается с 1846 года, когда над Большой Никоновской бухтой была возведена часовня, названная в честь ап. Андрея Первозванного. Позже, в 1906 году, ее перестроили, используя при этом некоторые архитектурные детали здания иерусалимского Храма Гроба Господнего. В главной достопримечательности скита – кувуклии – хранятся частички Иисусового гроба, привезенные в Валаам Андреем Первозванным. Красный скитский комплекс, кроме церкви, включает в себя трапезную и жилое помещение, в котором расселяют паломников.

    Многие туристы, приезжая в Карелию на Валаам на отдых самостоятельно, сталкиваются с такими проблемами, как запрет на посещение святынь и достопримечательностей, отсутствие входных билетов или свободных мест в гостевых домах. Выбирая тур на остров Валаам на отдых у нас, таких сложностей можно избежать и при этом получить следующие преимущества:

  • каждую туристическую группу сопровождает опытный гид;

  • процедура трансфера туристов максимально отлажена;

  • турагенство имеет приоритетное право брони входных билетов, поэтому нашим клиентам гарантировано посещение всех заявленных в программе экскурсий, объектов и мероприятий;

  • проживание и питание на отдыхе на Валааме входит в стоимость тура. Все дополнительные расходы остаются на усмотрение клиентов.

  1. Всехсвятский Скит – одно из самых древних сооружений за пределами основного монастыря (XVIII век). Несмотря на долгие годы заброшенности, сегодня скит процветает и устраивает открытые мероприятия в праздник Всех Святых. Большой сад, собственная монастырская лавка, архитектура со множеством башен и куполов, редкие иконы и частицы мощей – здесь есть всё, чтобы насладиться благоговейной тишиной и уединением.

  2. Живописные бухты – Никоновская и Монастырская, которые являются причалами для катеров, лодок и круизных лайнеров. Это первые достопримечательности, которые видит любой турист, пришвартовавшийся на Валаам. Монастырская бухта открывает вид сразу на три часовни, а Никоновская имеет отдельную смотровую площадку на горе для любования озером.

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