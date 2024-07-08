Валаам – это легендарный остров, расположенный на Ладожском озере и являющийся центром паломничества не только для жителей Карелии, но и для туристов со всей России. Основной архитектурной и духовной достопримечательностью Валаама является Спасо-Преображенский мужской монастырь, основанный еще в XIV веке и имеющий бесценную коллекцию древних икон.
В нашей компании вы можете заказать однодневную экскурсию на Валаам или двухдневный тур с проживанием и питанием на острове. Выезд возможен из столицы региона – Петрозаводск – и города Сортавала. Кроме того, при заблаговременном бронировании поездки мы можем помочь с длительным проживанием в гостиницах Валаама для подробного знакомства с этим островом. При желании вы можете совместить паломнический отдых с санаторно-курортным лечением в Карелии и активными видами досуга.
- Экскурсия на Валаам.
- Экскурсия Валаам + Рускеала.
- Экскурсия Валаам + Сортавала + Рускеала + водопады Приладожья.
- Тур “Краски Карелии”: Валаам + Рускеала + Кивач + Кижи.
- Тур “Карельские каникулы”: Кижи + Валаам + Соловки.