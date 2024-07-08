Как добраться до Валаама

Поскольку монастырь расположен на острове, то и добираться до него нужно по воде. Из Приозерска и Сортавалы ходят скоростные “Метеоры”. Суда довезут вас с берега Ладоги до Валаама за 1-2 часа. Также можно арендовать частный катер. Когда навигация по озеру закрыта, можно организовать поездку на судне с воздушной подушкой.

На машине

Автомобильный путь как из Петрозаводска, так и из Петербурга, в среднем, займет около четырех часов, в зависимости от выбора конечной точки маршрута, однако обратите внимание на погодные условия и состояние дороги. Ехать предстоит до Приозерска в Ленобласти или карельского города Сортавала.

Поездом

От Ладожского вокзала Санкт-Петербурга отправляются поезда № 350А, с помощью которых можно доехать до Сортавалы за 5 часов. Есть также электрички "Ласточка" с Финляндского вокзала, которые идут быстрее обычных поездов. Они доставят до Сортавалы за 4 часа.

В Петрозаводске также есть поезда и электрички, следующие в направлении Сортавалы. Время в пути – 5-6 часов. Если вы решите добираться до острова через Приозерск, то учтите, что электрички до него есть только в Петербурге. Москвичам же удобнее добраться до Сортавалы на прямом поезде, который едет около 15 часов.

Автобусом

Автобусы из Санкт-Петербурга до Сортавалы идут около 6 часов. Отправление происходит с автовокзала Северный. В Петрозаводске также есть автобусы, следующие до Сортавалы. Дорога может занять от 4 до 6 часов.